СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.7 комментариев
НАБУ и САП пришли с обыском к замглавы офиса Зеленского Мудрой
Украинские правоохранительные органы проводят следственные действия в отношении замглавы офиса Владимира Зеленского Ирины Мудрой в рамках масштабного расследования коррупционных схем, сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов).
По словам Гончаренко, НАБУ и САП пришли с обыском к заместителю руководителя офиса Владимира Зеленского Ирине Мудрой, передает РИА «Новости».
«Обыски сейчас проходят у заместителя руководителя офиса президента Ирины Мудрой», – заявил парламентарий в своем Telegram-канале.
Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщала о проведении на Украине масштабной спецоперации. Целью силовиков стала преступная организация, в деятельности которой подозревают участие депутатов Рады и высокопоставленных чиновников офиса Зеленского.
Украинские антикоррупционные ведомства инициировали спецоперацию против чиновников из высшего эшелона власти.
В мае следователи завершили обыски по месту жительства бывшего главы офиса президента Андрея Ермака.
В январе Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинения в коррупции еще одному экс-замглавы офиса Владимира Зеленского.