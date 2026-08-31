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    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие», а вечное и непреходящее стремление к общей безопасности. Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    31 августа 2026, 09:28 • Новости дня

    Стоимость газа в Европе поднялась выше 830 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 830 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах увеличилась на 3%, преодолев отметку в 830 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник поднялись на 3%, достигнув 831 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 819,8 доллара, увеличившись на 1,8%. К 8:56 мск показатель вырос до 831,1 доллара, прибавив 3,2% к расчетной цене предыдущего дня.

    Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал значительное подорожание топлива в регионе. Средние биржевые цены за март увеличились почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.

    Котировки остаются волатильными на протяжении нескольких месяцев. В июле расчетные цены выросли почти на 20%, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. В пятницу они преодолели отметку в 800 долларов впервые за пять месяцев.

    Исторический рекорд стоимости газа был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов. Таких высоких цен не наблюдалось за всю историю европейских распределительных центров с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую пятницу октябрьские фьючерсы по индексу TTF достигли уровня 834 доллара за тысячу кубических метров.

    Во вторник биржевые котировки на европейских площадках опустились до 803,2 доллара.

    В прошлый понедельник стоимость топлива преодолела психологическую отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

    30 августа 2026, 08:36 • Новости дня
    Христофору: Планы ЕС по выделению денег Киеву сорваны из-за признания Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления Владимира Зеленского о размещении складов с боеприпасами рядом с жилыми домами под Киевом сорвали планы по приостановке масштабной финансовой поддержки со стороны Европейского союза, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

    Откровения главы киевского режима о военных объектах вблизи гражданской застройки изменили намерения Брюсселя, передают «Вести». Кипрский обозреватель Алекс Христофору в своем видеоблоге на YouTube прокомментировал последствия этого шага для украинской экономики.

    «Это чудовищное преступление бросает тень на киевский режим в момент, когда ЕС готовился оказать крупную финансовую поддержку. А теперь все сорвано. Просто так деньги отдать не получится», – сказал Христофору.

    По словам эксперта, сложившаяся ситуация грозит обернуться настоящей катастрофой. Европейские чиновники, скорее всего, заморозят выделение средств до наступления более подходящего времени. Обозреватель добавил, что подобное решение было принято от полного отчаяния, однако его итоги окажутся разрушительными.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил факт нахождения взорвавшегося склада боеприпасов вблизи гражданской инфраструктуры.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС планирует выделить Киеву 100 млрд евро в рамках нового долгосрочного бюджета, рассчитанного на период с 2028 по 2034 год.

    В то же время ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева.

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    30 августа 2026, 02:50 • Новости дня
    Фон дер Ляйен захотела использовать сбережения европейцев с банковских депозитов
    Фон дер Ляйен захотела использовать сбережения европейцев с банковских депозитов
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с идеей использовать 10 трлн евро, которые европейцы хранят на банковских депозитах.

    Фон дер Ляйен заявила, что 10 трлн евро сбережений домохозяйств лежат на банковских депозитах, передает РИА «Новости».

    «Значительная часть европейских сбережений инвестируется за пределами нашего континента», – посетовала фон дер Ляйен.

    Инициативу главы Еврокомиссии резко раскритиковал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он написал в соцсети X, что глава ЕК заявила о намерении взять на прицел сбережения людей.

    «Нет, Урсула фон дер Ляйен, это у людей есть сбережения, а не у «Европы»! Они принадлежат людям!» – написал Филиппо в Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие консерваторы также предъявили фон дер Ляйен ультиматум с требованием сократить бюрократию и влияние Брюсселя.

    Бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил о склонности фон дер Ляйен к авторитарному стилю управления Евросоюзом и росте напряженности вокруг ее инициатив по сокращению бюрократии.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    29 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Бельгии категорически отвергли идею финансирования Киева за счет заблокированных российских резервов, несмотря на усиливающееся давление со стороны других стран Евросоюза, следует из заявления министра обороны страны Тео Франкена.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен полностью исключил возможность использования замороженных российских средств для поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта», – подчеркнул глава ведомства во время выступления на местном телевидении.

    На этой неделе представители Швеции, Польши, Нидерландов и Испании направили обращение в Еврокомиссию. Они призвали пересмотреть варианты использования около 200 млрд евро заблокированных средств России.

    В пресс-службе ведомства подтвердили получение документа и пообещали дать официальный ответ позднее.

    В декабре 2025 года бельгийский премьер Барт де Вевер уже блокировал кредитную схему для Украины на 210 млрд евро из-за высоких финансовых рисков.

    Франкен отметил, что глава правительства продолжит придерживаться данной позиции. Он также призвал страны Балтии прекратить попытки вернуть этот вопрос в европейскую повестку.

    Позиция министра обороны оказалась значительно жестче заявлений главы МИД Максима Прево, допускавшего обсуждение инициативы при справедливом распределении рисков.

    Ожидается, что европейские дипломаты вновь поднимут тему российских активов на встрече в Ирландии на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных российских активов.

    Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации этих средств. Ранее королевство отказалось изымать деньги без гарантий защиты со стороны Европы.

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    30 августа 2026, 12:12 • Новости дня
    Reuters: Отказ Исландии от переговоров по вступлению в ЕС разочаровал Брюссель
    Reuters: Отказ Исландии от переговоров по вступлению в ЕС разочаровал Брюссель
    @ Martin Bertrand/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решение 52,5% исландцев проголосовать на референдуме против возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз разочарует Брюссель, сообщает Reuters.

    По итогам референдума 52,5% жителей Исландии проголосовали против возобновления переговоров о присоединении к европейскому объединению. Решение граждан отказаться от дальнейшей интеграции вызвало негативную реакцию у руководства ЕС, передает ТАСС. Агентство Reuters отмечает, что Брюссель традиционно воспринимал это государство как кандидата с минимальными рисками.

    Возможное присоединение могло бы снизить уровень скептицизма в отношении расширения блока и усилить позиции Европы в Арктике. После подсчета почти всех бюллетеней стало ясно, что большинство выступает против диалога.

    «Кажется, результат очевиден – исландцы говорят нет», – констатировал телеканал RUV.

    Первая заявка на вступление была подана в 2009 году, но спустя четыре года процесс остановили. Сейчас страна является участником Шенгенской зоны и Европейской экономической зоны.

    Рейкьявик назвал сохранение контроля над рыболовной отраслью главным условием возможной евроинтеграции.

    Исландская оппозиция призвала европейских политиков отказаться от вмешательства в процесс голосования.

    Возобновление диалога с Брюсселем грозило стране полным запретом исторически значимой коммерческой добычи китов.

    Комментарии (11)
    30 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    @ zondproject

    Tекст: Евгений Поздняков

    Исландцы сомневаются в выгодах вступления в Евросоюз – и подтвердили это на референдуме, проголосовав против возобновления переговоров с Брюсселем. Их беспокоят миграция, экономические проблемы ЕС, риски для собственной промышленности и энергетики, а также потеря свободы во внешней политике. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал исландский журналист Хаукур Хаукссон.

    «Итоги прошедшего голосования в Исландии напрямую связаны с текущим состоянием Евросоюза. Сегодня перспективы для нашей страны от вхождения в эту организацию выглядят не такими радужными. Мы видим, как в Германии развернулся процесс деиндустриализации, а во многих государствах союза наблюдаются серьезные проблемы с миграцией», – сказал исландский журналист, работающий в Москве, Хаукур Хаукссон.

    По его словам, исландцы не считают, что членство в ЕС способно улучшить их экономическое положение. «В нашей республике зарплаты достигают отметки в 100 тыс. долларов в год. По данному показателю мы являемся одной из наиболее успешных стран на континенте. Это звание мы делим с Норвегией и Швейцарией, которые, кстати, тоже не являются членами Евросоюза», – рассказывает он.

    При этом возможные последствия европейской политики вызывают у жителей страны дополнительные опасения. «В случае присоединения к ЕС коррумпированная брюссельская бюрократия обложит нас крайне высокими налогами. Не меньше настораживает и миграционный вопрос: сейчас население республики равняется приблизительно 400 тыс. человек. Из них около сотни тыс. – мигранты», – отмечает собеседник.

    Среди приезжих, по его словам, заметно преобладают поляки, русские и «югославы». Однако в последнее время население страны пополняется и выходцами из арабских и африканских государств. «Конечно, граждане Исландии опасаются, что после вступления в ЕС тенденция лишь усилится», – подчеркивает собеседник.

    Хаукссон считает, что пример других европейских стран лишь усиливает эти переживания. «А картина в Евросоюзе в этом отношении далека от идеала: в Брюсселе значительную часть населения составляют представители южных стран, на юге Швеции полиция и пожарные опасаются приезжать на вызовы из некоторых районов городов», – уточняет журналист.

    Отдельный вопрос – последствия возможной интеграции для энергетики Исландии. «Осложнится ситуация и с национальной промышленностью. Местные линии электропередач (ЛЭП) будут непременно приватизированы с целью экспорта энергии в Европу через подземный кабель до Шотландии. Соответственно, цены на электричество значительно вырастут», – добавляет он.

    «Это приведет к закату алюминиевой промышленности, которая также играет значительную роль для нашей экономики. Кроме того, Исландия намерена вести многовекторную политику. Мы хотим взаимодействовать с США, с Китаем, с Индией. Есть призывы к активизации диалога с Россией. После вступления в ЕС подобная свобода дипломатии будет ограничена», – акцентирует собеседник.

    При этом Хаукссон подчеркивает, что отказ от вступления в ЕС не означает желания Исландии дистанцироваться от Европы. «Да, исландцы не желают пройти через европейские институты «уравниловки». Но это не означает, что мы не ощущаем себя частью Старого Света. Напротив, наши граждане хотят сохранить хороший диалог с ЕС. В конечном счете, мы – тоже потомки викингов», – заключил Хаукссон.

    Ранее в Исландии завершился референдум о возобновлении переговоров по вступлению страны в ЕС. Против этого выступили 52,8% участников голосования, сообщает местное издание RUV.

    По данным Euractiv, против евроинтеграции преимущественно голосовали жители сельских районов, тогда как столица и другие крупные города в большей степени поддержали сближение с Брюсселем. Как отмечает Politico, одним из главных вопросов кампании стало будущее национального рыболовства.

    Многие исландцы опасались, что после вступления в ЕС страна потеряет контроль над рыболовными квотами, а ее воды придется открыть для иностранных компаний. Это опасение стало одним из ключевых аргументов противников евроинтеграции.

    Исландия впервые подала заявку на вступление в ЕС в июле 2009 года, вскоре после тяжелого финансового кризиса. Официальные переговоры начались в 2010 году, однако после прихода к власти правоцентристской коалиции в 2013 году процесс был фактически заморожен. В 2015 году Рейкьявик отозвал заявку и попросил ЕС больше не рассматривать страну в качестве кандидата.

    Интерес к евроинтеграции вновь усилился в конце 2024 года после прихода к власти коалиционного правительства во главе с премьер-министром Криструн Фростадоуттир. Одним из факторов возвращения этой темы стали продолжительный период высокой инфляции и нестабильность исландской кроны.

    При этом в ЕС, как пишет Reuters, результатами референдума разочарованы.

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    29 августа 2026, 20:10 • Новости дня
    Фицо назвал поддержку Украины стратегической ошибкой ЕС

    Фицо: ЕС совершает стратегическую ошибку, поддерживая Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политика Европейского союза по поддержке вооруженного конфликта на Украине является серьезным стратегическим просчетом, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Позиция Брюсселя в отношении украинского кризиса является глубоко ошибочной, считает Фицо, передает РИА «Новости».

    «То, что сейчас делает Европейский союз касательно поддержки войны на Украине, это огромная стратегическая ошибка», – подчеркнул политик в ходе программы «Субботние диалоги».

    Фицо также выразил уверенность в невозможности военного решения текущего конфликта. По его мнению, достижение прочного мира на европейском континенте недостижимо без участия России.

    В прошлом месяце Фицо отказался вступать в поддерживающую конфликт на Украине коалицию.

    До этого политик отверг возможность выделения бюджетных средств на военную помощь Киеву.

    В конце прошлого года глава словацкого правительства назвал соседнюю страну поглощающей миллиарды евро черной дырой.

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    28 августа 2026, 21:21 • Новости дня
    Экс-министр обороны Украины Федоров стал советником главы Минобороны Италии
    Экс-министр обороны Украины Федоров стал советником главы Минобороны Италии
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров назначен на должность советника по оборонным инновациям при министре обороны Италии Гуидо Крозетто.

    Эту информацию распространило украинское издание «Общественное», сославшись на пресс-службу Федорова, передает ТАСС.

    «Встреча с министром обороны Италии Гуидо Крозетто. Поблагодарил Гуидо за личную поддержку и предложение стать его советником по оборонным инновациям», – цитирует Федорова издание.

    Экс-министр выразил благодарность за оказанное доверие и стратегическое партнерство. Он отметил, что на новой должности планирует помогать Италии в развитии технологий современной войны и улучшении оборонной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Италии Гуидо Крозетто предложил бывшему главе украинского ведомства Михаилу Федорову должность своего советника.

    До этого отставной чиновник отклонил предложение Владимира Зеленского занять аналогичный пост на Украине.

    Позднее экс-министр выступил с резкой критикой украинского лидера из-за коррупции.

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    30 августа 2026, 17:02 • Новости дня
    Исследователи выявили ошибки в методике ЕС по оценке выбросов электромобилей

    Bild: Исследователи выявили ошибки в оценке ЕС выбросов электромобилей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эксперты Мюнхенского технического университета обнаружили серьезные просчеты в европейской системе учета парниковых газов.

    «Электромобили, вопреки заложенной в регламенте ЕС 2019/631 методике, не обеспечивают нулевого выброса углекислого газа», – отмечается в отчете исследователей, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Совокупный объем загрязнений за весь период эксплуатации такого транспорта лишь на 41% ниже показателей машин с двигателями внутреннего сгорания. Текущая европейская формула полностью игнорирует издержки на добычу сырья, сборку и последующую переработку батарей. Подобные недочеты лишают чиновников реальных оснований для полного запрета бензиновых двигателей к 2035 году.

    Концентрация исключительно на выхлопах приведет к провалу экологической стратегии. Ожидается, что к 2030 году показатели выбросов снизятся всего на 55% относительно уровня 1990 года. Стоит отметить, что в декабре 2025 года Еврокомиссия уже смягчила требования, разрешив компенсировать часть загрязнений за счет биотоплива и низкоуглеродной стали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия скорректировала курс на полный запрет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

    Парламент Франции отклонил предложение о запрете продажи новых бензиновых машин.

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала отказ от традиционных двигателей несвоевременным решением.

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    30 августа 2026, 12:47 • Новости дня
    Лукьянов: Исландцы не поверили в «русскую угрозу» и привлекательность ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Исландцы, скорее всего, проголосуют против европейской интеграции, потому что не поверили в «русскую угрозу» и привлекательность ЕС, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Лукьянов предположил, что граждане Исландии, вероятнее всего, проголосуют против проведения переговоров о присоединении к Европейскому союзу.

    «Это примечательный результат, потому что в Европе вроде бы сформировалась атмосфера, что без общего объединения все пропадут, скепсис неуместен», – написал Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    «Рискнем предположить, что фортеля с миграционными атаками на Испанию сыграли свою роль», – отметил автор публикации. Он добавил, что напугать жителей острова «российской угрозой» можно исключительно с помощью мощного гипноза.

    Дополнительным фактором отказа от интеграции выступает текущее экономическое положение Евросоюза. В настоящий момент оно совершенно не выглядит привлекательным для независимых государств.

    Ранее большинство жителей Исландии проголосовали против возобновления переговоров о присоединении к Евросоюзу.

    Напомним, Брюссель рассматривал вариант одновременного присоединения Рейкьявика и Подгорицы к европейскому сообществу.

    Главным условием возможной интеграции исландские власти называли сохранение полного контроля над национальной рыболовной отраслью.

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    29 августа 2026, 17:00 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии надежды на примирение с Европой

    Песков: Предпосылок для улучшения отношений Москвы с Европой нет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предпосылки для нормализации диалога между Москвой и западными странами отсутствуют из-за открытой конфронтации и наращивания военного потенциала против российского государства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков оценил текущий уровень взаимодействия с западными государствами, передает РИА «Новости». По его словам, европейские лидеры действуют крайне враждебно.

    «Пока никаких оснований надеяться на улучшение наших отношений с Европой я не усматриваю. Нынешние политики, нынешнее поколение политиков, которые у власти, настроены конфронтационно, причем не только на словах, но и на деле», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

    Он добавил, что зарубежные страны активно мобилизуют свои вооруженные силы и направляют их против России. Представитель Кремля отметил важность сохранения открытости к выстраиванию связей, однако призвал четко осознавать истинные намерения противоположной стороны.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул готовность Москвы к восстановлению связей со странами Европы.

    Весной представитель Кремля указал на курс европейских государств к существенной конфронтации.

    До этого он назвал Россию неотъемлемой частью европейского континента.

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    29 августа 2026, 00:40 • Новости дня
    Особые правила газоснабжения введены для трех приграничных регионов

    Для жителей приграничных регионов отменили пени за газ

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство России ввело льготные условия оплаты газа для жителей и коммунальных организаций трех приграничных регионов – Белгородской, Брянской и Курской областей.

    «Перечень субъектов Российской Федерации, в отношении которых правительством <...> устанавливаются особенности применения положений законодательства Российской Федерации в области газоснабжения: Белгородская область, Брянская область, Курская область», – приводит РИА «Новости» выдержку из постановления, представленного на портале официального опубликования правовых актов.

    Согласно документу, управляющие компании, ТСЖ, кооперативы и теплоснабжающие организации, закупающие газ для коммунальных нужд, не будут платить пени за просрочку платежей.

    Кроме того, при отключении газа жителям этих регионов подачу топлива возобновят без взимания платы за услуги отключения или подключения.

    Поставщики газа лишились права в одностороннем порядке останавливать подачу топлива до полного погашения долгов. Также запрещено прекращать поставки при неоплате услуг в течение двух месяцев подряд. Поставщикам нельзя отключать газ при трех и более случаях просрочки платежей за год, а также ограничивать подачу при двух и более нарушениях сроков оплаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мишустин поручил повысить качество жизни приграничья до уровня остальной России. Памфилова сообщила о мерах безопасности на выборах в приграничных регионах. Путин призвал уделить повышенное внимание организации избирательного процесса в приграничных регионах.


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    28 августа 2026, 11:07 • Новости дня
    Захарова назвала фон дер Ляйен «капитаном очевидность евротитаника»

    Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен о зависимости Европы от энергоресурсов

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала слова главы Еврокомиссии о зависимости европейской экономики от российских энергоресурсов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о зависимости европейских стран от энергоносителей из России.

    «Капитан Очевидность евротитаника», – заявила дипломат в беседе с изданием «Комсомольская правда».

    Ранее председатель Еврокомиссии отметила, что прежняя экономическая модель Европы перестала существовать. По ее словам, эта система базировалась на дешевых энергоресурсах и открытой мировой торговле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Еврокомиссии констатировала безвозвратную утрату Евросоюзом дешевых российских энергоресурсов.

    Месяцем ранее официальный представитель МИД обвинила Урсулу фон дер Ляйен в преследовании интересов финансовых элит.

    Весной Мария Захарова назвала отказ Европы от российского топлива прямым путем к блэкауту.

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    30 августа 2026, 16:43 • Новости дня
    Посол в Брюсселе заявил о деградации экономики ЕС и НАТО из-за милитаризации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Западные чиновники скрывают правду о негативном влиянии милитаризации на экономику и социальное благополучие стран Европейского союза и Североатлантического альянса, заявил посол России в Брюсселе Денис Гончар.

    «Еэсовско-натовское руководство взяло курс на форсированную милитаризацию и провоцирует гонку вооружений в ущерб мирному развитию региона и социально-экономическому благополучию граждан», – отметил дипломат. Он добавил, что об этом свидетельствуют последние статистические данные как по Европейскому союзу в целом, так и по отдельным странам, передает РИА «Новости».

    Гончар подчеркнул, что политический истеблишмент стран НАТО пытается создать ложное впечатление о пользе военизации для экономики и общества. Дипломат также указал, что из-за многолетней пропаганды и запугивания вымышленной российской угрозой многим европейцам сложно осознать, что именно сторонники милитаризации загоняют Европу в тупик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Бельгии Денис Гончар отмечал активное вовлечение НАТО в конфликт на стороне киевского режима.

    Совет Федерации осудил милитаризацию Европейского союза.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о неизбежном поражении альянса на фоне упадка европейской экономики.

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    28 августа 2026, 11:22 • Новости дня
    Bloomberg: ЕК предложит отменить право вето при расширении Евросоюза

    Bloomberg: ЕК предложит отменить право вето на прием новых членов

    Tекст: Мария Иванова

    В Брюсселе подготовили масштабную реформу политики расширения объединения, которая предполагает отмену принципа единогласия при принятии новых государств.

    Европейская комиссия разработала план масштабного реформирования процесса расширения Европейского союза, передает ТАСС. В конце сентября инициатива будет представлена странам объединения и Европейскому парламенту.

    «Еврокомиссия готовится к глубокой реформе процесса расширения ЕС. Она представит свои предложения странам ЕС и Европарламенту в конце сентября. Проект включает все – от пересмотра необходимых для приема в ЕС реформ до использования квалифицированного большинства при принятии решений вместо принципа единогласия, чтобы избегать блокировок», – отмечает агентство Bloomberg.

    Ключевым изменением станет переход к принятию решений квалифицированным большинством голосов. Это позволит исключить ситуации, когда одно государство может заблокировать присоединение новых участников к европейскому блоку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия разработала программу перехода к принятию решений квалифицированным большинством голосов.

    В Брюсселе рассматривали вариант ускоренного приема Украины с сохранением ограниченных полномочий.

    Европейские политики обсуждали возможность принятия в союз новых государств без предоставления полного права голоса.

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    30 августа 2026, 15:32 • Новости дня
    Еврокомиссия решила ограничить сервисы аренды Airbnb

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские власти разрабатывают инициативу для борьбы с сервисами краткосрочной сдачи квартир туристам, чтобы остановить резкий рост цен на недвижимость для местных жителей.

    Брюссель готовит нормативный акт, призванный помочь странам ЕС урегулировать деятельность платформ краткосрочной аренды, передает РИА «Новости». Главной целью инициативы является снижение нагрузки на европейский рынок жилья.

    Массовая сдача недвижимости путешественникам стала причиной серьезных конфликтов между туристическим бизнесом и муниципальными властями. Чиновники отмечают, что засилье туристов усугубляет кризис доступности квадратных метров.

    «Будущий закон ЕС, получивший название «закон о доступном жилье», установит критерии, которые города и регионы смогут использовать для применения соразмерных мер по снижению подобной нагрузки», – говорится в публикации.

    Исследовательский центр Еврокомиссии подсчитал, что в популярных локациях доля квартир для отпускников достигает 20% от всего жилого фонда. В качестве примера приводится итальянский Сорренто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Барселоны Жауме Колльбони заявил о намерении отозвать лицензии на краткосрочную аренду жилья.

    Десятки тысяч европейских отелей подали коллективный иск против сервиса Booking.com.

    Издание Politico описало проблему овертуризма для жителей популярных городов Европы.

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