FT сообщила о страхах ЕС из-за упрощения вступления в сообщество
Еврокомиссия рассматривает двухступенчатую модель реформы процесса расширения, которая может позволить Украине вступить в ЕС с ограниченными правами на первом этапе, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников.
Еврокомиссия ведет обсуждение предварительных предложений по реформе системы вступления в Евросоюз, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.\По информации издания, в Брюсселе рассматривают вариант двухступенчатой модели, главная особенность которой заключается в возможности ускоренного приема Украины с сохранением ограниченных полномочий на начальном этапе.
В рамках этой схемы Украина сможет стать членом ЕС, однако на первых порах ей не предоставят полноценного права голоса на саммитах и заседаниях министров. Киев может получить поэтапный доступ к единому рынку, аграрным субсидиям и фондам развития после выполнения ряда условий уже после вступления в союз, а не до него, как это требуется по правилам 1993 года.
Европейские чиновники отмечают, что действующие правила были созданы более тридцати лет назад и требуют большей гибкости. Один из дипломатов заявил: «Это момент, который случается раз в поколение, и мы должны им воспользоваться». Однако ряд стран Евросоюза обеспокоен перспективой упрощенного расширения, считая, что это может негативно повлиять на стабильность объединения и права других государств-кандидатов. По мнению источника издания, подобные перемены могут привести к множеству непредвиденных последствий.
