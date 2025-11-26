Берлин сообщил о «закрытии грузинского файла» по вступлению в ЕС

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Германия больше не работает над этим (интеграцией Грузии в ЕС) из-за курса Грузии. И в ЕС, сказать по правде, над этим никто не работает», – сказал дипломат, регулярно жестко критикующий грузинские власти.

«Вероятнее всего, Европейский Совет в декабре на встрече глав государств это подтвердит, и будет закрыт «грузинский файл», – сказал Фишер.

По его словам, «Грузия свернула с пути вступления в ЕС, и ответственна за это она сама».

«В стране разгромлены неправительственные организации, нарушаются права демонстрантов, уничтожаются политические партии, некоторые (лидеры оппозиции) находятся в заключении», – заявил посол.

Фишер сообщил, что статус кандидата у Грузии будет как в случае с Турцией, которая имеет аналогичный статус с 1999 года, но переговоры о ее вступлении не ведутся.

Брюссель заморозил отношения с Тбилиси в июне прошлого года из-за принятых Грузией законов о прозрачности иностранного финансирования и запрете пропаганды ЛГБТ. Грузия утверждает, что к 2030 году будет готова к вступлению в ЕС лучше других кандидатов и обвиняет Брюссель в отказе от диалога и в шантаже, в том числе из-за нежелания ткрыть «второй фронт» против России.