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Песков заявил о неприемлемости размещения войск НАТО на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимыми намерения западных стран разместить свои военные силы на украинской территории.
Подобные планы рассматриваются так называемой «коалицией желающих» после возможного завершения текущего противостояния, передает РИА «Новости».
«Это очень важный вопрос и очень важная тема. Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины», – подчеркнул официальный представитель Кремля. Он добавил, что российская сторона неоднократно заявляла о неприемлемости появления иностранных войск, даже с оговоркой о мирном времени.
Упомянутый альянс был создан по инициативе Франции и Британии в феврале 2025 года. Сейчас в него входят более 30 государств, преимущественно члены НАТО и Евросоюза. В январе текущего года лидеры этих стран подписали декларацию о намерении направить войска на Украину после заключения мирного соглашения. Песков охарактеризовал участников коалиции как подстрекателей войны, не желающих мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатели «коалиции желающих» заявили о планах ввести многонациональный военный контингент на территорию Украины после перемирия.
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