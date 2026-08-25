Песков заявил о неприемлемости размещения войск НАТО на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Подобные планы рассматриваются так называемой «коалицией желающих» после возможного завершения текущего противостояния, передает РИА «Новости».

«Это очень важный вопрос и очень важная тема. Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины», – подчеркнул официальный представитель Кремля. Он добавил, что российская сторона неоднократно заявляла о неприемлемости появления иностранных войск, даже с оговоркой о мирном времени.

Упомянутый альянс был создан по инициативе Франции и Британии в феврале 2025 года. Сейчас в него входят более 30 государств, преимущественно члены НАТО и Евросоюза. В январе текущего года лидеры этих стран подписали декларацию о намерении направить войска на Украину после заключения мирного соглашения. Песков охарактеризовал участников коалиции как подстрекателей войны, не желающих мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатели «коалиции желающих» заявили о планах ввести многонациональный военный контингент на территорию Украины после перемирия.

Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил готовность отправить литовские войска в зону конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала иностранные подразделения законными целями для российских военных.