Концерн «Калашников» открыл завод по производству роботов в Подмосковье

«Калашников» запустил производство промышленных роботов в Подмосковье

Tекст: Мария Иванова

Предприятие ООО «Семаргл» расположилось в государственном индустриальном парке «Титан», сообщает Telegram-канал концерна.

В торжественной церемонии запуска приняли участие министр промышленности и торговли Антон Алиханов, губернатор Московской области Андрей Воробьев и руководители структурных подразделений холдинга.

«Создание современного производства в сфере робототехники на территории Московской области имеет значительный потенциал с точки зрения рынка, так как в регионе сконцентрировано большое количество многопрофильных логистических центров», – отметил генеральный директор концерна Алан Лушников.

По словам руководителя холдинга, внедрение роботизированных комплексов повысит эффективность отечественных предприятий и безопасность сотрудников за счет сокращения персонала на складах. Новая площадка займется разработкой, сборкой и обслуживанием логистических роботов и систем хранения для ритейла и промышленности.

После церемонии открытия гостям продемонстрировали возможности компании по автоматизации процессов на базе отечественного софта и оборудования. Представленные решения включены в реестр Минпромторга как подтвержденная российская промышленная продукция.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о планах дополнительной поддержки промышленной роботизации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с президентом России перспективы автоматизации логистических предприятий региона.

Концерн «Калашников» весной продемонстрировал на подмосковном форуме по безопасности новые уникальные комплексы с беспилотными летательными аппаратами.