Путин и Воробьев обсудили развитие робототехники в Подмосковье
Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым для обсуждения перспектив развития робототехники и внедрения искусственного интеллекта в регионе.
Воробьев проинформировал главу государства о процессе автоматизации индустрии и логистики на территории Подмосковья, передает РИА «Новости».
По словам губернатора, индустриальные парки в регионе продолжают строиться и активно заполняются, несмотря на существующие вызовы, резиденты готовы вкладывать деньги. Воробьев отметил: «Это авиастроение, это насосы, это платы Росатома, это станки с ЧПУ. Считаем, что эту работу мы должны дальше продолжать, чтобы создавать рабочие места».
«Робототехника, да?» – уточнил Путин. Воробьев подтвердил это, добавив, что у Московской области крупные логистические комплексы, и регион стимулирует внедрение роботов, чтобы повысить уровень автоматизации и рентабельности предприятий складского и торгового бизнеса.
Ранее мэр Москвы выразил убежденность, что внедрение искусственного интеллекта не приведет к массовой безработице среди жителей города.