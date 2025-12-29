  • Новость часаПолитолог: Зеленский во Флориде не решился перечить Трампу
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Прямка и протыпрямка против здравого смысла

    Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.

    Игорь Караулов Игорь Караулов В информационной войне побеждает русская правда

    «Отмена» России не удалась еще и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Нетерпимость к воровству у государства объяснимо выросла

    В России растет число расследованных коррупционных дел. Прошедший год показал, что никакие должности не дают индульгенцию, даже если это замминистра, министры или губернаторы. Это указывает на общие изменения мировоззренческих подходов в госуправлении.

    29 декабря 2025, 14:45

    Путин и Воробьев обсудили развитие робототехники в Подмосковье

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым для обсуждения перспектив развития робототехники и внедрения искусственного интеллекта в регионе.

    Воробьев проинформировал главу государства о процессе автоматизации индустрии и логистики на территории Подмосковья, передает РИА «Новости».

    По словам губернатора, индустриальные парки в регионе продолжают строиться и активно заполняются, несмотря на существующие вызовы, резиденты готовы вкладывать деньги. Воробьев отметил: «Это авиастроение, это насосы, это платы Росатома, это станки с ЧПУ. Считаем, что эту работу мы должны дальше продолжать, чтобы создавать рабочие места».

    «Робототехника, да?» – уточнил Путин. Воробьев подтвердил это, добавив, что у Московской области крупные логистические комплексы, и регион стимулирует внедрение роботов, чтобы повысить уровень автоматизации и рентабельности предприятий складского и торгового бизнеса.

    Ранее мэр Москвы выразил убежденность, что внедрение искусственного интеллекта не приведет к массовой безработице среди жителей города.

    28 декабря 2025, 21:20
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа

    Ушаков раскрыл реакцию Путина и Трампа на предложения Украины и ЕС

    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом продлился 1 час 15 минут, в ходе беседы лидеры обсудили дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине, а также согласились продолжить переговоры в рамках рабочих групп, рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошел по инициативе американской стороны, сообщает ТАСС. Обсуждение состоялось на фоне предстоящей встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго и продолжалось 1 час 15 минут. В начале беседы лидеры обменялись рождественскими и новогодними поздравлениями, после чего приступили к обсуждению урегулирования ситуации на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп внимательно выслушал аргументы Путина и оценки России по возможным путям урегулирования конфликта. «Дональд Трамп внимательно выслушал российские оценки реальных перспектив выхода на договоренности, весьма подробные аргументы нашего президента о принципиальной важности и впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания, достигнутые в ходе саммита в Анкоридже», – отметил он.

    Трамп в ходе беседы подчеркнул, что для него украинский кризис стал самым трудным за весь период президентства. Он также отметил, что вновь убедился в стремлении России урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем. По словам Ушакова, Трамп акцентировал, что войну необходимо завершить как можно скорее, и увидел в этом перспективы для экономического сотрудничества между Вашингтоном, Москвой и Киевом.

    Лидеры двух стран пришли к соглашению оценивать предложения Киева и Евросоюза по мирному урегулированию как попытки затянуть конфликт, поскольку предложения о временном прекращении огня под видом подготовки к референдуму, по мнению президентов, только увеличивают риск возобновления боевых действий. Оба президента договорились вскоре вновь созвониться уже после встречи Трампа с Зеленским.

    Кроме того, Путин поддержал предложение Соединенных Штатов продолжить работу по украинскому урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп – по вопросам безопасности и экономическим аспектам. По словам Ушакова, окончательное прекращение боевых действий возможно лишь в случае принятия Киевом решения по Донбассу, соответствующего линии совместной российско-американской работы. Он подчеркнул: «Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

    28 декабря 2025, 21:41
    Дмитриев: Сторонники войны запаниковали после разговора Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о резкой реакции сторонников войны на прошедший телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «После телефонного разговора Путина и Трампа сторонники войны впали в полную панику (Warmongers are in full panic mode after the Putin–Trump call)», – написал Дмитриев в социальной сети Х.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, который состоялся воскресенье накануне встречи Трампа с Владимиром Зеленским. Общение продолжалось 1 час 15 минут.

    26 декабря 2025, 17:45
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    28 декабря 2025, 20:02
    Песков подтвердил факт разговора Путина и Трампа
    Песков подтвердил факт разговора Путина и Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщает ТАСС. Информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ответив агентству: «Да, могу подтвердить».

    Сам Дональд Трамп ранее написал в социальной сети Truth Social, что состоявшаяся беседа с Владимиром Путиным была хорошей и очень продуктивной. По его словам, разговор прошел накануне его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    В пятницу, 26 декабря, глава киевского режима заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Дональдом Трампом. Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил, что США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС.


    29 декабря 2025, 08:51
    Путин утвердил закон о крестах на гербе России
    Путин утвердил закон о крестах на гербе России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в описание государственного герба РФ.

    Путин подписал закон, который официально закрепляет изображение крестов на гербе РФ, сообщает РИА «Новости».

    Согласно документу, теперь малые короны, большая корона и держава на государственном символе обязательно должны быть увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.

    Данное изменение было внесено для того, чтобы, как подчеркивается в пояснительной записке, предотвратить искажение одного из официальных государственных символов страны. Закон уже опубликован на сайте официального опубликования правовых актов и вступил в силу.

    Документ призван обеспечить точное и единообразное изображение герба России на всех официальных носителях. Инициативу ранее поддержали как эксперты, так и законодатели, видя в поправках способ сохранить историческую преемственность и подлинность символа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы одобрили новое описание российского герба.

    29 декабря 2025, 09:29
    Путин утвердил День памяти жертв геноцида советского народа
    Путин утвердил День памяти жертв геноцида советского народа
    @ ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа.

    Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении в стране новой памятной даты – Дня памяти жертв геноцида советского народа. Документ опубликован на портале публикования правовых актов.

    Согласно новому закону, памятная дата будет отмечаться ежегодно 19 апреля. Этот день выбран неслучайно: 19 апреля 1943 года был издан указ № 39, который впервые официально зафиксировал политику нацистских оккупационных властей по целенаправленному уничтожению мирного населения СССР и заложил законодательные основы для привлечения виновных к ответственности.

    Закон внесли на рассмотрение Госдумы парламентарии от «Единой России» – Владимир Якушев, Ирина Яровая и Владимир Васильев. Соответствующие изменения были внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

    По инициативе партии «Единая Россия» депутаты приняли закон о Дне памяти жертв геноцида.

    29 декабря 2025, 00:30
    FT сообщила о панике в окружении Зеленского из-за беседы Трампа с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой американского государства Дональдом Трампом вызвал панику в окружении украинского лидера Владимира Зеленского, пишет Financial Times.

    Один из источников Financial Times заявил, что разговор Трампа с Путиным «не сулит ничего хорошего». По его мнению, «теперь будет тяжело», передает ТАСС.

    Также издание сообщает, что часть советников Зеленского выступала против проведения новой встречи с Трампом. Опасения были связаны с возможным повторением февральского скандала в Белом доме, когда президент США публично отчитал Зеленского, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Financial Times пишет, что «если Владимир Зеленский надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Дональда Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то он был разочарован». Трамп придерживался прежней дистанцированной позиции, заявило издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поместье Мар-а-Лаго во Флориде стартовали переговоры между Трампом и Зеленским. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что до этого состоялся разговор между президентами России и США. Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что сторонники войны запаниковали после разговора Путина и Трампа.

    29 декабря 2025, 02:59
    Трамп заявил о понимании позиции Путина по Украине
    Трамп заявил о понимании позиции Путина по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин выступает против прекращения огня на Украине без заключения полноценного мирного соглашения, заявил глава американского государства Дональд Трамп, отметив, что понимает позицию российского лидера.

    «Если им придется начинать снова, он не хочет оказаться в такой ситуации, и я понимаю его позицию», – приводит слова Трампа «Российская газета».

    Трамп заявил: «Я понимаю президента Путина с этой точки зрения, вы должны понимать другую сторону. И, знаете, я на стороне мира», – передает РИА «Новости».

    Трамп также отметил, что Москва готова к проведению трехсторонней встречи. «Путин действительно хочет, чтобы трехсторонняя встреча произошла, – указал он. – Он ясно и твердо сказал мне об этом, и я ему верю». Трамп заявил, что трехсторонняя встреча с участием российского лидера и Владимира Зеленского «может произойти, в подходящее время».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп не исключил, что договоренность о мирном урегулировании на Украине может потребовать референдума. Однако, как отметил Трамп, в ходе переговоров по Украине не рассматривается перемирие и остановка огня для проведения референдума.

    28 декабря 2025, 16:00
    Путин продлил разрешения на оружие в ДНР и ЛНР до 2027 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 1 января 2027 года действие разрешений на хранение, ношение и использование оружия и патронов для граждан и организаций на территории Донецкой и Луганской народных республик.

    Речь идет о документах, которые были выданы органами внутренних дел Украины и государственными органами ДНР и ЛНР до момента вступления закона в силу, передает ТАСС.

    В случае окончания срока действия таких разрешений, с 1 января 2026 года оружие и боеприпасы должны быть сданы на временное хранение в отделения полиции до получения нового разрешения уже от Росгвардии. Если этот порядок не будет соблюден, оружие подлежит изъятию.

    С 2027 года вступает в силу полный запрет на владение оружием без разрешения Росгвардии. Помимо этого, законом продлен срок работы государственного унитарного предприятия «Центр специального назначения «Охрана» в Запорожской области: компания будет охранять общественный порядок и имущество до конца финансового года, когда на территории области отменят военное положение.

    Законом также дается право ФСБ бесплатно получать копии баз данных организаций для служебных нужд. После достижения целей копии обязаны быть уничтожены, а случаи неправомерного использования будут наказываться. При этом получение данных не должно мешать законной экономической деятельности компаний. Эти положения начнут действовать с апреля 2026 года, сам закон вступает в силу 31 декабря 2025 года.

    28 декабря 2025, 22:12
    Трамп сообщил о планах позвонить Путину после встречи с Зеленским
    Трамп сообщил о планах позвонить Путину после встречи с Зеленским
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении после встречи с Владимиром Зеленским созвониться с президентом России Владимиром Путиным.

    «Думаю, у нас сегодня будет очень хорошая встреча. Я также позвоню президенту Путину после встречи. И мы продолжим переговоры. Довольно трудные. Но не такие уж и трудные», – приводит слова Трампа ТАСС.

    На вопрос о том, возможна ли в ближайшем времени новая встреча с Путиным, Трамп сказал, что «это зависит» от хода урегулирования кризиса на Украине.

    Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с Зеленским, также отметил, что после встречи с Зеленским планирует связаться в том числе и с лидерами европейских государств. Трамп выразил мнение, что и российский президент, и Зеленский стремятся к миру на Украине.

    Он также отверг версии о том, что Москва не настроена серьезно на урегулирование конфликта, подчеркнув серьезность намерений российского президента. Комментируя в связи с этим нанесение российскими войсками ударов по объектам военной промышленности Украины, Трамп сказал, что Украина, по его мнению, «тоже провела очень мощные атаки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поместье Мар-а-Лаго во Флориде стартовали переговоры между Трампом и Зеленским. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что до этого состоялся разговор между президентами России и США. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что разговор между Путиным и Трампом продлился 1 час 15 минут, лидеры обсудили шаги по урегулированию конфликта на Украине.

    28 декабря 2025, 15:40
    Путин передал Роскадастру права на регистрацию недвижимости в Крыму и Севастополе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о переходе прав на регистрацию имущества и самого имущества в Крыму и Севастополе Роскадастру.

    Ранее регистрацией подобных прав занимались местные органы власти, однако теперь на полуострове будут действовать общероссийские правила, передает ТАСС.

    Все полномочия и имущество, находившиеся у местных властей, необходимо передать в федеральную собственность не позднее 31 декабря 2025 года. Если какое-либо имущество потребуется Роскадастру для выполнения его функций, оно будет передано ему в качестве имущественного взноса России. Аналогичные требования касаются передачи кадастровых дел, реестров координат, пунктов геодезической основы и всех документов, связанных с правом собственности или ограничениями на эти права.

    К федеральным органам перейдут бумаги, которые ранее использовались для учета и регистрации прав собственности до принятия Крыма и Севастополя в состав России. Закон также регулирует порядок приема на госслужбу регистраторов прав: если сотрудник до 1 января 2026 года уже сдал профильный экзамен, то пересдавать его не потребуется.

    Документ вступил в законную силу.

    Ранее Путин подписал закон о продлении интеграции новых регионов в систему образования.

    28 декабря 2025, 16:05
    Путин подписал закон об учете службы добровольцев СВО в пенсии за выслугу лет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит учитывать время, проведенное в добровольческих формированиях участников спецоперации на Украине, при назначении пенсий за выслугу лет.

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон предусматривает, что участие граждан в таких формированиях, созданных в рамках федерального закона «Об обороне», будет официально включаться в пенсионный стаж, передает РИА «Новости».

    Ранее Госдума поддержала инициативу, по которой служба добровольцев на Украине войдет в пенсионный стаж для сотрудников силовых ведомств с правом выхода на пенсию после 20 лет выслуги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон о праве участников специальной военной операции, добровольцев и ополченцев Донбасса на получение двух пенсий.

    28 декабря 2025, 15:35
    Путин подписал закон о согласии пациента на исследование лекарств

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок оформления согласия пациента на участие в клинических исследованиях лекарственных препаратов.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок оформления добровольного согласия пациента на участие в клинических исследованиях лекарственных препаратов, передает РИА «Новости». Документ, подтверждающий это, опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

    По разъяснениям первого зампреда социального комитета Совета Федерации Жанны Чефрановой, теперь информационный листок пациента будет оформляться в виде отдельного документа. В нем будут в доступной форме содержаться сведения о самом исследовании и фиксироваться добровольное согласие пациента или его законного представителя, что подтверждается подписью.

    Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Нововведение призвано повысить прозрачность и информированность граждан при привлечении к испытаниям новых лекарств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон о продлении процесса интеграции новых регионов в российскую систему образования.

    29 декабря 2025, 08:48
    Путин установил запрет на исполнение постановлений иностранных уголовных судов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете исполнять постановления иностранных уголовных и международных судов.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий исполнение на территории страны постановлений иностранных уголовных судов и международных судебных органов, если их полномочия не основаны на международных договорах с Россией или на резолюциях Совета Безопасности ООН. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    Согласно новому закону, постановления иностранных судов, созданных без участия России другими государствами и действующих в сфере уголовного судопроизводства, не подлежат исполнению в стране. Запрет также касается решений международных судебных органов, если их юрисдикция не была признана Россией в рамках подписанных соглашений или резолюций Совбеза ООН по главе VII Устава.

    Ранее президент России утвердил новые правила уголовного преследования для иностранцев, совершивших преступления за рубежом.

    29 декабря 2025, 09:10
    Путин подписал закон о повышении порога контроля сделок с недвижимостью

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон, позволяющие Росфинмониторингу увеличивать минимальную сумму сделок с недвижимостью, подлежащих обязательному финансовому контролю.

    Новый закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, разрешает Росфинмониторингу определять сумму операций с наличными или безналичными деньгами при сделках с недвижимостью, при превышении которой эти сделки попадают под обязательный контроль, передает ТАСС. Минимальный порог не может быть ниже 5 млн рублей.

    Контролирующий орган теперь может устанавливать размер этой суммы дифференцированно – в зависимости от типа организации, осуществляющей операции с деньгами или имуществом и предоставляющей данные о сделках. Документ Росфинмониторинга также определит сроки направления соответствующих сведений, которые будут согласовываться с Банком России для регулируемых им организаций.

    Кроме того, Владимир Путин подписал закон, согласно которому экспертиза по делу может быть назначена судом только после оплаты сторонами расходов на экспертов. Если требуемая сумма не поступит на счет суда в установленный срок, ходатайство о назначении экспертизы может быть отклонено. Однако суд сохраняет право инициировать экспертизу по собственной инициативе, если иные доказательства отсутствуют.

    Ранее президент России подписал закон о возможности пересмотра цены квартиры при согласии собственника.

    29 декабря 2025, 09:51
    В России снизили возраст присяги гражданина до 14 лет

    Путин подписал закон об обязанности приносить присягу гражданина России с 14 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий снижение возраста, с которого граждане Российской Федерации обязаны приносить присягу, до 14 лет.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который снижает возраст обязательного принесения присяги гражданина РФ с восемнадцати до 14 лет, следует из документа на портале правовой информации. Новые правила вступят в силу через 10 дней с момента публикации документа.

    Внесенные изменения касаются закона «О гражданстве Российской Федерации». Теперь все лица, получающие российское гражданство с 14 лет, обязаны будут произносить присягу. Ранее от этого освобождались те, кому не исполнилось восемнадцать лет.

    Закон также устанавливает аннулирование решения о приеме в гражданство РФ, если человек с самого начала отказывается приносить присягу. По действующим правилам такое решение вступает в силу в день произнесения присяги, а если она не произнесена в течение года, гражданство признается недействительным с момента принятия решения.

    Кроме того, если человек умирает до того, как произносит присягу, решение о приеме в гражданство также будет считаться недействительным.

    Совет Федерации одобрил закон об обязательной присяге для новых граждан России начиная с 14 лет.

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Освобождение Гуляйполя меняет повестку встречи Трампа с Зеленским

    Владимир Путин, комментируя освобождение крупного запорожского города Гуляйполе, заявил, что успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ с занимаемых территорий. По мнению экспертов, это заявление имеет как военное, так и дипломатическое значение. Почему взятие этого города исторически важно для России и как слова президента повлияют на встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским? Подробности

    На переговорах Трампа и Зеленского незримо присутствовала российская армия

    «Вам лучше заключить сделку сейчас» – такой совет по итогам переговоров дал главе киевского режима Дональд Трамп. В чем Зеленский надеялся убедить хозяина Белого дома, какими стали главные итоги этой встречи и как она в результате подчеркнула договоренности между Россией и США? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

