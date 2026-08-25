Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
На втором крупнейшем НПЗ Казахстана произошел сбой электроснабжения
Сбой электроснабжения на Шымкентском НПЗ в Казахстане устранили без последствий
Сбой в электроснабжении произошел на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Казахстане, который является одним из крупнейших в республике. Сейчас подача энергии восстановлена, завод продолжает работу обычном о режиме, сообщили в пресс-службе компании «Казмунайгаз», которая является акционером завода.
Перебои с подачей электричества произошли на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе, передает ТАСС.
В настоящее время подача энергии полностью восстановлена, и предприятие продолжает функционировать в привычном режиме.
«Касательно ситуации на Шымкентском НПЗ. Произошла посадка напряжения со стороны внешнего источника электроснабжения 220 кВ АО «KEGOC», – сообщили в пресс-службе компании «Казмунайгаз», выступающей акционером завода. В сообщении также уточняется, что сейчас производится перезапуск одной технологической установки.
Представители компании подчеркнули, что инцидент не оказал никакого влияния на суточный объем выпуска нефтепродуктов. Шымкентский завод остается одним из важнейших предприятий республики.
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