  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 179 дронов ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Боец ВС России увел FPV-дрон от мирных жителей и спас их жизни
    Цифровизация превратила ранее мужские профессии в женские
    Психолог объяснила пользу «нытинга»
    В организации теракта в Монако французские следователи подозревают СБУ
    Россия закрыла часть погранпереходов на границе с тремя странами
    Германия и Нидерланды создали военный командный центр для «сдерживания России»
    Киев потребовал признать суда «теневого флота» России его законными военными целями
    Токаев объявил о капитальном ремонте государственности Казахстана
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России ОБСЕ и прочие бессмысленные структуры

    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

    14 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    19 комментариев
    1 июля 2026, 08:40 • Экономика

    Казахстан страдает из-за ударов Украины по российскому заводу

    Казахстан страдает из-за ударов Украины по российскому заводу
    @ gazprom-neft.ru

    Tекст: Ольга Самофалова

    От ударов украинских дронов страдает не только Россия, но и Казахстан. Сосед снова вынужден сокращать добычу и экспорт нефти из-за ударов беспилотников по энергетической инфраструктуре. Ранее под удар попадал нефтепровод КТК, имеющий важнейшую роль для экспорта казахской нефти. Теперь Астана страдает из-за удара по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу.

    Добыча нефти и газового конденсата на Карачаганакском месторождении в Казахстане идет в сокращенном режиме после атаки беспилотника на Оренбургский газоперерабатывающий завод в России на прошлой неделе, заявил во вторник, 30 июня, глава государственной энергетической компании «КазМунайГаз» Асхат Хасенов.

    Киев 24 июня заявил о нанесении удара по заводу в Оренбурге, расположенному примерно в 1700 км к востоку от Украины.

    Добыча нефти и газа на месторождении Карачаганак тесно взаимосвязана. Если Карачаганак вынужден сократить добычу газа из-за невозможности его переработки в Оренбурге, то также вынужден сократить добычу нефти. При этом среди акционеров Карачаганака есть западные компании Chevron и Shell.

    Это уже не первые случаи, когда страдает Казахстан из-за действий Украины.

    «Украина била по насосным станциям, которые обеспечивают прокачку произведенной в Казахстане нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). Соответственно это влияло на объем прокачки и сокращало добычу нефти Казахстаном. Также Украина била по танкерам, которые были загружены нефтью, которая поступила по КТК. Формально эта нефть в КТК не принадлежит Казахстану, так как ее собственником становятся американские компании, в том числе Shevron. И именно ее танкер был атакован Украиной», – напоминает Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ.

    Но особо сильные последствия имели удары Киева по выносному причальному устройству КТК. Там нет традиционного причала, поэтому нефтепровод, который идет под водой, выходит к специальному бую – выносному причальному устройству.

    К нему подходит танкер и через специальный рукав подключается к нефтепроводу – и происходит разгрузка. «Украина била по этому выносному причальному устройству, и один даже был полностью уничтожен. Естественно, что КТК сократил прокачку, потому что невозможно было работать», – говорит Юшков.

    Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 млн тонн нефти в год – крупнейший маршрут транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана: на него приходится более 80% экспорта страны. Среди крупнейших акционеров: Россия (через «Транснефть»), Казахстан (через «КазМунайГаз»), структуры американских Chevron и ExxonMobil, «Лукойла», СП «Роснефти» и Shell.

    На прошлой неделе Украина нанесла по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу, куда Казахстан отправляет свой газ очистки и переработки. Это привело к снижению добычи нефти на Карачаганаке.

    «Причина по снижению нефтедобычи кроется в технологическом моменте. На Карачаганаке нефть, конденсат и газ идут из одного пласта единым потоком: добыча сырого попутного газа неразрывно связана с извлечением нефти и газового конденсата. Нельзя обратно закачивать газ в бесконечных объемах. Если сернистый газ не отправлять на очистку, то оператор вынужден снижать нефтедобычу», - объясняет Данияр Оразбаев, аналитик Freedom Global.

    Впрочем, по его оценке, проблемы с добычей на Карачаганаке это ощутимо, но не настолько критично, как можно было бы подумать. «На Карачаганаке добывается чуть больше 10% всей нефтедобычи страны, а доля самого Казахстана в этом проекте в лице КазМунайГаз составляет 10%. Так как приостановка работы ОГПЗ, судя по всему, привела к снижению добычи примерно на 20%, доля потерь в нефтедобыче для КМГ составляет лишь 1%. К тому же такая оценка основана на том, если ОГПЗ не будет работать еще целый год. То есть в целом, с учетом скорого ремонта и восстановления, потери окажутся некритичными для Казахстана. Предыдущий прецендент привел к приостановке отправки газа лишь на один месяц, поэтому вряд ли стоит ждать продолжительной сниженной добычи и на этот раз», - считает Данияр Оразбаев.

    Однако потенциальные риски для более ощутимых последствий для Казахстана имеют.

    «Украина абсолютно никак не учитывает интересы Казахстана и интересы иностранных компаний в Казахстана. Она бьет и напрямую по инфраструктуре Казахстана, и опосредованно через удар по инфраструктуре России. Все это снижает экспорт нефти Казахстана»,

    - говорит Юшков.

    При этом, стоит понимать, что кроме самого Казахстана убытки от снижения нефтедобычи несут и иностранные акционеры, добавляет эксперт. Общая их доля, без учета Лукойла, составляет 76,5% (Shell, Eni, Chevron).

    Какая еще инфраструктура может потенциально пострадать и нанести вред Казахстану? Во-первых, это нефтепровод КТК до Новороссийска. «Особо критично, когда повреждается инфраструктура КТК, потому что такие объемы практически невозможно перекинуть на другие направления. Если невозможно отгрузить, прокачать нефть, то Казахстан вынужден сокращать объемы добычи нефтепроводу», - говорит Юшков.

    Во-вторых, есть еще нефтепровод на Балтийском море в Усть-Луге, куда казахи прокачивают свою нефть (здесь он действительно принадлежит им). Далее танкеры отправляют казахскую нефть на рынки Западной Европы.

    В-третьих, под риском находится нефтепровод «Дружба», по которой Украина уже наносила удары и останавливала прокачку.

    Также Павлодарский НПЗ зависит от российского сырья из Западно-Сибирских месторождений, так как он был построен специально под данный сорт нефти, отмечает Оразбаев.

    Главное
    Российские дроны сорвали попытку прорыва ВСУ на Константиновском направлении
    На Украине испугались возможной потери помощи Европы после взрыва в Монако
    Вспышка высшего класса X произошла на Солнце
    Киевскую квартиру Артемия Лебедева купил производитель дронов
    Жертвами стрельбы в украинском Николаеве стали двое иностранцев
    Новую семейную выплату получили 850 тыс. родителей
    Передающийся клещами смертельный вирус начал стремительно распространяться в США

    Казахстан страдает из-за ударов Украины по российскому заводу

    От ударов украинских дронов страдает не только Россия, но и Казахстан. Сосед снова вынужден сокращать добычу и экспорт нефти из-за ударов беспилотников по энергетической инфраструктуре. Ранее под удар попадал нефтепровод КТК, имеющий важнейшую роль для экспорта казахской нефти. Теперь Астана страдает из-за удара по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО

    «Единой России» предстоит сделать все ради победы в спецоперации, а ее членам и кандидатам необходимо меньше сидеть в кабинетах и чаще встречаться с людьми. Такое напутствие партии дал Владимир Путин. Эксперты отмечают: президент доверяет единороссам важные задачи в деле развития страны – партия решает конкретные проблемы граждан, работает на результат, поддерживает бойцов на фронте. Подробности

    Перейти в раздел

    Мобильные огневые группы усилят искусственным интеллектом

    Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект, рассказал министр Андрей Белоусов. Эти меры, по его словам, в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов. Какая еще помощь может потребоваться «охотникам» на дроны противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Эстония устроила пытку для желающих приехать в Россию

    «Цирк с элементами садизма». Такими словами очевидцы описывают то, что происходит на российско-эстонской границе с прибалтийской стороны. Как эстонские чиновники создали едва ли не пыточный режим прохождения пограничных формальностей и зачем им это понадобилось? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп уничтожает ЦРУ

      В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

    • Европа исторгает украинцев

      В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

    • Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

      После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Какие законы вступают в силу в июле 2026 года: что изменится для россиян с 1 июля

      С 1 июля 2026 года в России вступает в силу ряд новых законов. Изменения затронут кредиты, сделки с недвижимостью, банковские переводы, пенсии и миграционный контроль. Также вводятся дополнительные меры по защите граждан от мошенников и новые правила страхования жизни.

    • Межевание земельного участка в 2026 году: нужно ли делать, сколько стоит и как провести

      Продажа земельного участка, регистрация дома, раздел земли между собственниками или споры с соседями по поводу границ – во всех этих ситуациях может понадобиться межевание. С марта 2025 года изменились правила проведения отдельных регистрационных действий с земельными участками: отсутствие сведений о границах в ЕГРН в ряде случаев может создавать сложности при оформлении недвижимости и совершении сделок. Разберем, когда межевание требуется, сколько стоит процедура, как проверить границы участка и можно ли продать землю без их уточнения.

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации