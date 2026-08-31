Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие», а вечное и непреходящее стремление к общей безопасности. Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.0 комментариев
Артиллеристы «Ураганом» уничтожили пункт управления дронами ВСУ
Артиллеристы российской группировки войск «Восток» уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинских войск, сообщает Министерство обороны.
Российские артиллеристы успешно поразили пункт управления украинскими беспилотниками в Запорожской области, использовав осколочно-фугасные снаряды, передает Минобороны.
«Ураган» снес гнездо вражеских птиц», – прокомментировали в Минобороны удар по пункту управления БПЛА.
Подразделения группировки войск «Восток» уничтожили свыше 325 военнослужащих и 35 пунктов управления БПЛА противника в Запорожской области.
Ранее расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» нанесли сокрушительное огневое поражение по местам скопления живой силы и техники ВСУ в этом же регионе.
В ходе летней кампании российские войска освободили 12 населенных пунктов в Запорожской области.