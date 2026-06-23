Российские бойцы сожгли канадский броневик под Константиновкой

Tекст: Ольга Иванова

Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии обнаружили вражескую технику в ходе воздушной разведки, передает РИА «Новости». После выявления цели по ней был нанесен прицельный удар с использованием беспилотных летательных аппаратов.

«В результате серии точных попаданий ударных дронов произошло возгорание топлива и ББМ противника была уничтожена», – заявили в Министерстве обороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что подразделения беспилотной авиации продолжают планомерно выполнять задачи по обнаружению и поражению живой силы, а также техники противника на этом участке фронта.

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