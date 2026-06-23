Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.3 комментария
Российские бойцы сожгли канадский броневик под Константиновкой
Операторы беспилотников Южной группировки ликвидировали канадскую боевую бронированную машину в Донецкой народной республике.
Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии обнаружили вражескую технику в ходе воздушной разведки, передает РИА «Новости». После выявления цели по ней был нанесен прицельный удар с использованием беспилотных летательных аппаратов.
«В результате серии точных попаданий ударных дронов произошло возгорание топлива и ББМ противника была уничтожена», – заявили в Министерстве обороны.
В оборонном ведомстве уточнили, что подразделения беспилотной авиации продолжают планомерно выполнять задачи по обнаружению и поражению живой силы, а также техники противника на этом участке фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные при помощи дронов ликвидировали бронетехнику противника под Константиновкой.
Ранее бойцы Вооруженных сил России угнали у украинских боевиков канадский бронетранспортер Senator.
Военный эксперт Василий Дандыкин спрогнозировал скорое полное освобождение Константиновки.