Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.4 комментария
Бойцы ВС России угнали у ВСУ «сенатора штата Иллинойс»
Появилось видео угона у ВСУ российскими бойцами БТР Senator
Российские военнослужащие смогли добыть у украинских боевиков бронетранспортер канадского производства Senator, видеозапись с угоном машины опубликовал военный корреспондент Александр Коц.
В ролике, опубликованном в Telegram-канале военкора, запечатлены российские бойцы, которые с радостными возгласами везут на тросу канадский БТР Senator.
Военнослужащие в ролике пояснили, что действовали в составе «джаз-банды», в числе которой есть бойцы с позывными Камыш, Татарин и Пал Михалыч. Сами бойцы прозвали канадский БТР «чертухайкой».
Автор, комментирующий ролик, отметил, что угнанный автомобиль – это БТР Senator, он пошутил, что это мог бы быть «сенатор штата Иллинойс». Когда именно был захвачен трофей, на каком направлении и каким подразделением, Коц не уточнил.
В ОНФ ранее сообщали, что стоимость одного канадского броневика Senator составляет около 450 тыс. долларов (около 46,8 млн рублей). Один такой БТР уничтожили российским FPV-дроном «Скворец» в Херсонской области в конце октября.