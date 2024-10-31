  • Новость часа«Нафтогаз» потребовал арестовать имущество России в США и Британии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Наша задача – отменить смерть»
    Трамп обошел Харрис в финальном опросе Daily Mail
    Россиян призвали задуматься о цифровом завещании
    Рыбин отреагировал на анонс матча «Аталанты» с песней «Дюны»
    Орбан пожелал Трампу победы на выборах в США
    Армия Израиля атаковала объекты «Хезболлы» в Сирии
    Рабочие места бойцов СВО будут сохраняться на весь срок их службы
    Лавров заявил о недовольстве США просьбой Зеленского о ракетах «Томагавк»
    В Петербурге приняли решение по времени продажи алкоголя в магазинах
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как Америка признала Армию России сильнейшей в мире

    Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Казань очень расстроила Киев

    Саммит БРИКС в Казани имеет деморализующее значение для украинского общества, а майданным пропагандистам придется менять свои постулаты. Теперь украинским пропагандистам нужен новый тезис вместо «весь мир с Украиной».

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США навязывают человечеству американский ИИ

    Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.

    7 комментариев
    31 октября 2024, 18:43 • Новости дня

    «Скворец» уничтожил БТР Senator ВСУ в Херсонской области

    БТР Senator ВСУ ценой в 450 тыс. долларов подбили в Херсонской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канадский бронетранспортер Senator стоимостью 450 тыс. долларов рублей уничтожили с помощью российского FPV-дрона «Скворец» в Херсонской области, сообщили в «Общероссийском народном фронте» (ОНФ).

    Броневик уничтожили на расстоянии более 15 километров, поражение цели зафиксировано на кадрах объективного контроля, передает ТАСС со ссылкой на ОНФ.

    Дрон «Скворец» оснащен кумулятивной противотанковой гранатой ПГ-7ВЛ, что позволяет ему эффективно бороться с современными бронированными целями, укреплениями и живой силой противника в различных укрытиях, включая здания из кирпича и железобетона.

    В ОНФ также подчеркнули, что стоимость одного канадского броневика Senator составляет около 450 тыс. долларов (около 43,7 млн рублей). Свыше 1 тыс. таких машин находятся на вооружении ВСУ.

    В августе сообщалось, что украинские боевики использовали бронеавтомобили Roshel Senator для начала вторжения в Курскую область.

    30 октября 2024, 20:41 • Новости дня
    В Британии заявили о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр

    Британский эксперт Меркурис заявил о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр

    В Британии заявили о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска могут взорвать мосты через Днепр, чтобы предотвратить продвижение российских войск в Днепропетровск и западную часть Запорожья, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.

    «Чтобы не рисковать потерей части города Запорожье, находящейся на правом берегу Днепра, и чтобы не потерять Днепропетровск, украинцы сами могут взорвать мосты», – предположил Меркурис в видео на своем YouTube-канале, передает «Лента.Ру». Он добавил, что такой сценарий мог бы помешать российским войскам форсировать реку.

    Однако, по мнению аналитика, подрыв мостов приведет к серьезным последствиям для украинских сил. Этот шаг стал бы сильным психологическим ударом, так как отрезал бы от снабжения подразделения ВСУ, расположенные к востоку от Днепра.

    Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщал, что украинские войска начали усиливать свои позиции в районе Каменского на Запорожском фронте, перебрасывая резервы с других направлений, включая Ореховское.

    Коментарии (28)
    30 октября 2024, 19:56 • Новости дня
    В ФРГ назвали причину неудач Зеленского на переговорах с США

    FAZ: Зеленский и Ермак мешают переговорам Украины и США плохим английским

    В ФРГ назвали причину неудач Зеленского на переговорах с США
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между Украиной и США осложняются из-за посредственного английского главы киевского режима Владимира Зеленского и главы офиса украинского лидера Андрея Ермака, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

    Как отмечает FAZ, чаще всего Зеленский и Ермак разговаривают с американскими коллегами без помощи переводчиков, что создает трудности в коммуникации.

    По данным источников издания, Зеленский обладает посредственными навыками английского языка, а у Ермака ситуация обстоит еще хуже. «Однако английский у Зеленского лишь посредственный, а у Ермака – откровенно плохой», – говорится в статье.

    Это приводит к тому, что американская сторона не всегда уверена в правильности понимания украинских политиков, пишет газета. Кроме того, представители США часто сомневаются, насколько корректно их собственные объяснения были поняты.

    Ранее Зеленский ошибся в обращении к гражданам Канады, назвав их канадианцами.

    Коментарии (12)
    31 октября 2024, 12:54 • Видео
    Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

    Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

    Коментарии (0)
    30 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Украина нарушила правило Красного Креста

    Украинская делегация нарушила запрет на политические споры на конференции Красного Креста Женеве

    Украина нарушила правило Красного Креста
    @ dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская делегация нарушила правило, введенное на 34-й Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца, выступив с политизированной речью об обвинениях России в конфликте.

    Постоянный представитель России при ООН Геннадий Гатилов заявил, что одна из делегаций затронула конкретный вооруженный конфликт и предъявила политизированные обвинения в адрес одного из государств-членов, что противоречит правилам мероприятия, передает РИА «Новости».

    Хотя российское представительство отказалось комментировать эти слова, агентство уточняет, что речь шла об украинской делегации, обвинявшей Россию в продолжающемся конфликте. Пресс-служба конференции отказалась подтверждать информацию и подчеркнула, что председатель напомнила участникам о запрете на подобные дискуссии.

    В комментарии бюро конференции сказано, что все политические заявления будут удалены из материалов мероприятия, и решение о включении в окончательные документы будет принято комитетом.

    Коментарии (4)
    31 октября 2024, 03:30 • Новости дня
    Небензя указал на «гнилую логику» США в рассуждениях о войсках КНДР в России
    Небензя указал на «гнилую логику» США в рассуждениях о войсках КНДР в России
    @ Cheng Dayu/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже если бы слухи о северокорейских войсках в России были правдой, разве не имели бы права союзники России оказывать помощь Москве, как Запад помогает киевскому режиму, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

    Страны Запада созывом заседания Совбеза ООН по якобы присутствию войск КНДР в России хотят «задним числом» найти оправдание для решения отправить войска НАТО на Украину, заявил Небензя. Небензя отметил, что скрыть присутствие «натовских солдат и специалистов» уже невозможно – их «десятками и сотнями» ликвидируют, берут в плен, они «фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ», передает РИА «Новости».

    Небензя указал, что «истерика» Запада в связи с темой КНДР «удивительным образом совпала» с разрешением иностранным гражданам и лицам без гражданства занимать командные должности в вооруженных силах Украины.

    «Хочу задать один очень простой вопрос: даже если представить себе, что все то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему Соединенные Штаты и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого право не имеют?» – заявил Небензя.

    Он сравнил заявления о войсках КНДР в России с фейками о Буче и Мариупольском драмтеатре. Небензя подчеркнул, что во всех этих случаях противники России без «каких-либо мало-мальски убедительных доказательств» пытаются «отвлечь внимание» от вопросов, которые действительно важны для международной безопасности.

    Военное сотрудничество России с КНДР соответствует международному праву, не представляет угрозы для государств региона, сказал Небензя. Он выразил надежду, что Южная Корея не попадется на уловки Запада, который пытается склонить ее к поставкам оружия Киеву.

    Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в случае присутствия северокорейских войск в зоне специальной военной операции России на Украине, другие страны тоже могут отправить военных на Украину.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким заявил, что заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, являются «грязными маневрами».

    Коментарии (7)
    31 октября 2024, 00:33 • Новости дня
    Сеул оценил риск войны на Корейском полуострове при отправке сил КНДР в Россию

    Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен не увидел угрозы войны в случае отправки военных КНДР в Россию

    Сеул оценил риск войны на Корейском полуострове при отправке сил КНДР в Россию
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Если КНДР отправит военных в Россию, это приведет к росту угроз в сфере безопасности, но не к войне на Корейском полуострове, заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен.

    «Я не думаю, что отправка военных КНДР в Россию обязательно приведет к изменению рисков возникновения войны на Корейском полуострове», – приводит слова министра ТАСС.

    Тем не менее, сказал он, этот шаг может усилить угрозы в области безопасности. Ким Ен Хен также выразил озабоченность, что КНДР может попросить Россию предоставить передовые военные технологии в сферах тактического ядерного оружия, МБР и спутников.

    Он считает, что сотрудничество России и КНДР может привести к обновлению военной техники в арсенале Пхеньяна. «Я думаю, что такие изменения в технологическом уровне КНДР могут привести к росту угроз в сфере безопасности», – добавил он. Министр отметил, что укрепление союза с США и трехстороннего сотрудничества с Токио и Вашингтоном поможет Сеулу справиться с потенциальными угрозами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, южнокорейская оппозиция выступала с критикой инициатив правительства, связанных с отправкой специалистов на Украину для изучения действий Корейской народной армии, которая якобы направляет военных в Россию. Южнокорейская оппозиция указывая, что это может привести к военному конфликту с КНДР на самом полуострове.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию не соответствует действительности.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

    Коментарии (6)
    30 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Контрразведка Венгрии предотвратила отправку оружия на Украину
    Контрразведка Венгрии предотвратила отправку оружия на Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгерская контрразведка успешно предотвратила попытку отправки оружия на Украину, которое было произведено на местных предприятиях, о чем сообщил на пресс-брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

    На брифинге для журналистов Гуйяш отметил, что агенты иностранных разведок пытались наладить поставки вооружений, произведенных в Венгрии, украинской армии. Контрразведка страны смогла выявить эти попытки и предотвратила отправку оружия, сообщает ТАСС.

    Гуйяш подчеркнул, что попытка использования венгерских мощностей для производства и отправки оружия на Украину была своевременно пресечена. Однако он не стал разглашать подробности действий спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Брюссель и Киев хотят втянуть всю Европу в конфликт с Россией через приглашение Украины в НАТО, но Венгрия этому противостоит. Премьер-министр Венгрии также отмечал, что военный план президента Украины Владимира Зеленского приведет к его поражению. Орбан также подчеркнул, что Евросоюз и западные страны проигрывают в конфликте на Украине из-за неудачной стратегии поддержки Украины финансово и политически.

    Коментарии (3)
    31 октября 2024, 12:46 • Новости дня
    Эксперт: Запад мусолит тему с военными КНДР для отправки легионов на Украину

    Военный эксперт Леонков: В ВСУ могут появиться крупные соединения из иностранных военных

    Эксперт: Запад мусолит тему с военными КНДР для отправки легионов на Украину
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У ВСУ почти выбито среднее командное звено. Восполнить эти потери, назначая командиром кого попало, – плохая практика. На помощь Украине, нуждающейся в опытных офицерах, приходят иностранные специалисты, которых вовлекают в конфликт под видом ответа на действия КНДР, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее глава Пентагона допустил вовлечение третьих стран в конфликт на Украине.

    «Страны Запада и Украина продолжают разыгрывать северокорейскую карту», – отметил военный эксперт Алексей Леонков. Он указал, что этот сюжет получил «новое дыхание» после того, как Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Пхеньяном. «Дело дошло до того, что в Совбезе ООН звучит откровенная ложь, будто Россия слаба и без КНДР не может сделать ни шага», – возмутился собеседник.

    Однако на фоне «истерики» Запада выделяется заявление главы Пентагона о возможной отправке военных на Украину другими странами в ответ на действия КНДР, обратил внимание эксперт. Он напомнил, что наемники воюют на стороне украинской армии уже давно. Однако, как считает спикер, сейчас речь может идти о появлении в составе ВСУ крупных соединений из легионеров под командованием иностранных офицеров.

    «Важно понимать, что во время боевых действий практически полностью было выбито среднее командное звено противника – это младшие офицеры и сержантский состав. Восполнить эти потери, просто рекрутируя всех подряд и назначая командиром кого попало, – плохая практика. На поле боя она ведет к тому, что любое подразделение, сформированное по такому принципу, обречено на уничтожение», – уточнил спикер.

    На помощь отправят иностранных специалистов. Причем Вашингтоном заготовлено и объяснение их присутствия в рядах ВСУ – это якобы ответ на действия КНДР. По мнению военного эксперта, в состав соединений из легионеров могут входить представители бандформирований из Колумбии, боевики из террористических группировок, в том числе ближневосточных и африканских. Кроме того, речь может идти о военных из Южной Кореи, Японии и, возможно, Филиппин – на эти страны, как отмечает собеседник, Вашингтон может надавить.

    Что касается войск НАТО, то они вряд ли официально вступят в украинский конфликт. Но у них есть лазейка. «Кадровые офицеры стран Североатлантического альянса чудесным образом всегда оказываются в запасе аккурат накануне поездки на Украину», – заметил Леонков. На этом фоне он напомнил о недавней вылазке в Брянскую область украинской диверсионной группы, в составе которой был в том числе американский военный с большим боевым опытом.

    Собеседник не исключает, что среди задач соединения будет как раз проведение диверсионных операций. «Их могут также задействовать для обслуживания и эксплуатации дорогостоящей и сложной военной техники, которая поставлялась на Украину. Я имею в виду комплексы противовоздушной обороны, станции контрбатарейной борьбы, комплексы РЭБ и так далее», – добавил эксперт.

    На поле боя – по сравнению с насильно мобилизованными украинцами – соединения из легионеров будут эффективнее, отметил спикер. «Но нужно понимать: на Украину не захотят ехать серьезные военные из стран НАТО. Они понимают, что такое боевые действия, а украинский конфликт – вовсе не сафари. К тому же события в Курской области показывают, что те, кто все же вступил в ряды ВСУ, оказались не такими уж суперспециалистами, какими их представляла украинская пропаганда», – заключил Леонков.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад разыгрывает спектакль, говоря о переброске на украинский фронт военнослужащих Северной Кореи, и таким образом пытается оправдать военное присутствие НАТО на Украине. Дипломат подчеркнул, что сейчас невозможно скрыть появление специалистов стран Североатлантического альянса в зоне конфликта.

    «Иностранцы уничтожаются десятками и сотнями ежедневно, берутся в плен, фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ», – сказал российский постпред на заседания Совбеза. Небензя также обратился к своему американскому коллеге при организации с вопросом, почему помогать Украине можно, а России – нет. Дипломат в этой связи отметил, что Вашингтон пытается навязать мировому сообществу «гнилую логику» о недопустимости поддержки Москвы.

    Военное сотрудничество России с КНДР соответствует международному праву, не представляет угрозы для государств региона, сказал Небензя. Он выразил надежду, что Южная Корея не попадется на уловки Запада, который пытается склонить ее к поставкам оружия Киеву.

    На фоне слухов о якобы участии северокорейских военнослужащих в украинском конфликте США не исключили отправки другими странами военных на Украину. Журналисты спросили главу Пентагона Ллойда Остина, могут ли третьи страны отправить своих военных на поддержку Украины. «Да, это может вдохновить других на совершение действий, различных действий», –  ответил он.

    Напомним, генсек НАТО Марк Рютте ранее утверждал, что Северная Корея отправила военнослужащих в Курскую область. Пентагон оценивал численность якобы переброшенных в Россию северокорейских солдат в 10 тысяч.

    Представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о якобы отправке северокорейских военных в Россию. Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким охарактеризовал заявления США о присутствии Корейской народной армии в России как «грязные маневры».

    Владимир Путин, комментируя сообщения о переброске в Россию военных из КНДР, напомнил о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Пхеньяном и ст. 4. «Мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело в рамках этой статьи», – подчеркнул президент.

    Коментарии (15)
    31 октября 2024, 02:28 • Новости дня
    США не исключили отправки другими странами военных на Украину

    Глава Пентагона Остин не исключил отправки другими странами военных на Украину в случае появления войск КНДР в зоне СВО

    США не исключили отправки другими странами военных на Украину
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае присутствия северокорейских войск в зоне специальной военной операции России на Украине, другие страны тоже могут отправить военных на Украину, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остина спросили, могут ли другие страны отправить своих военных на поддержку Украины в ответ на действия Северной Кореи. «Да, это может вдохновить других на совершение действий, различных действий», – приводит ответ главы Пентагона РИА «Новости».

    Остин подчеркнул, что не желает спекулировать на тему конкретных действий, которых можно ожидать в будущем. Он признал, что США не в состоянии препятствовать присутствию северокорейских военных в зоне СВО, несмотря на усилия Запада по предотвращению этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Остин также заявил, что вооруженные силы Украины могут использовать западное оружие против военных из КНДР, если те будут участвовать в боях вместе с российскими войсками.

    Представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о якобы отправке северокорейских военных в Россию. Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким охарактеризовал заявления США о присутствии Корейской народной армии в России как «грязные маневры».

    Коментарии (9)
    31 октября 2024, 12:29 • Новости дня
    Песков объяснил желание Зеленского получить дальнобойные ракеты «Томагавк»

    Песков объяснил желание Зеленского получить ракеты «Томагавк» неблагоприятной для Киева динамикой на фронтах

    Песков объяснил желание Зеленского получить дальнобойные ракеты «Томагавк»
    @ Ebrahim Noroozi/АP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киевский режим демонстрирует нервозность из-за невыгодной для него динамики на фронтах, что объясняет стремление президента Зеленского заполучить дальнобойные ракеты «Томагавк» от США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что текущая динамика на фронтах очевидна как для российских, так и для западных наблюдателей. По его словам, это вызывает значительное беспокойство у киевского режима, который осознает, что ситуация развивается не в его пользу, передает ТАСС.

    «Динамика на фронтах вполне понятна и очевидна, ее все хорошо видят и у нас в стране, и в западных странах эту динамику констатируют», – заявил представитель Кремля. Песков подчеркнул, что именно эти изменения на поле боя привели к нервозности киевского режима.

    Он также связал это с желанием президента Украины Владимира Зеленского получить от США дальнобойные ракеты «Томагавк». Песков считает, что подобные запросы обусловлены изменившейся ситуацией на фронтах, которая вынуждает Киев искать новые способы военной поддержки.

    Ранее Зеленский, как передавала The New York Times со ссылкой на американских чиновников, предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк» в рамках своего «плана победы».

    Позже Зеленский заявил, что западные СМИ раскрыли конфиденциальную информацию о запросе Украиной американских ракет «Томагавк».

    Украинские чиновники выразили недовольство негативной подачей европейскими СМИ запроса о предоставлении Украине ракет «Томагавк», дальность которых достигает 2,4 тыс. км.

    Коментарии (4)
    30 октября 2024, 23:21 • Новости дня
    США заявили о праве Украины применять западное оружие против военных из КНДР

    Глава Пентагона Остин заявил о праве ВСУ использовать американское оружие против военных из КНДР

    США заявили о праве Украины применять западное оружие против военных из КНДР
    @ Olivier Douliery/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если военные из КНДР будут участвовать в боях вместе с российскими войсками, у вооруженных сил Украины есть право использовать против них западное оружие, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    «Если солдаты из КНДР сражаются вместе с российскими солдатами в этом конфликте... то украинские солдаты имеют право защищать себя, и они будут это делать с помощью оружия, которое предоставили мы и другие», – приводит слова Остина РИА «Новости».

    Как отметил шеф Пентагона, у США есть основания полагать, что оружие, переданное Украине, задействуют против военных из Северной Кореи. Он также предупредил Пхеньян о «последствиях» в случае отправки военнослужащих в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что США не намерены ограничивать использование украинскими военными американского вооружения в случае конфликта с северокорейскими силами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию не соответствует действительности. Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

    Коментарии (15)
    31 октября 2024, 13:03 • Новости дня
    Зеленский упрекнул Польшу в отказе передать МиГ-29

    Зеленский заявил о нежелании Польши передать МиГ-29 Украине

    Зеленский упрекнул Польшу в отказе передать МиГ-29
    @ REUTERS/Lukasz Glowala

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На встрече с главами территориальных общин Закарпатской области президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Польша ограничилась обещаниями передать Украине истребители МиГ-29, хотя договоренности с НАТО предполагали такие поставки.

    На встрече с главами территориальных общин и районов Закарпатской области Зеленский отметил, что Польша, несмотря на предварительные договоренности, передает самолеты только на словах,сообщает ТАСС.

    Президент Украины подчеркнул, что Украина и НАТО достигли соглашения о направлении самолетов альянса в Польшу, чтобы страна смогла передать Украине старые истребители МиГ-29. Однако, по словам Зеленского, Польша пока не выполняет своих обязательств, и самолеты фактически не переданы Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша не сможет передать Украине истребители МиГ-29 без гарантий защиты со стороны НАТО. Польша потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП – около 100 млрд злотых (более 26 млрд долларов).

    Коментарии (5)
    31 октября 2024, 17:52 • Новости дня
    «Нафтогаз» потребовал арестовать имущество России в США и Британии

    Ilta-Sanomat: «Нафтогаз» потребовал арестовать имущество России в США и Британии

    «Нафтогаз» потребовал арестовать имущество России в США и Британии
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская энергокомпания «Нафтогаз» запросила арест российского государственного имущества в США и Британии, в дополнение к Финляндии, пишет финская газета Ilta-Sanomat со ссылкой на представителя компании Владиславу Смолинска.

    «Украинская компания направила аналогичный запрос о наложении ареста не только в Финляндию, но и в другие страны, где, по мнению компании, находится российское государственное имущество», – пишет Ilta-Sanomat, передает ТАСС.

    В списке стран, куда были поданы ходатайства об аресте госимущества России, числятся Британия и США, уточняет издание. При этом полный перечень стран, в которые направлены такие обращения, не разглашается.

    Напомним, финский суд постановил арестовать российское имущество на сумму свыше 4 млрд долларов и почти 900 тыс. евро по иску шести украинских компаний. Посольство России заявило, что рассчитывает на пересмотр этого решения Службой судебных приставов Финляндии.

    Коментарии (5)
    31 октября 2024, 14:34 • Новости дня
    Лавров заявил о недовольстве США просьбой Зеленского о ракетах «Томагавк»
    Лавров заявил о недовольстве США просьбой Зеленского о ракетах «Томагавк»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    США будут противодействовать попыткам президента Украины Владимира Зеленского получить ракеты «Томагавк», чтобы избежать втягивания в конфликт с Россией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, требование президента Украины Владимира Зеленского по размещению ракет «Томагавк» вызвало недовольство в Вашингтоне, передает ТАСС. Министр отметил, что американские власти прекрасно понимают, с кем имеют дело, и намерены защищать свою безопасность и безопасность американского народа.

    «Уверен, что ради обеспечения безопасности США, американского народа, чтобы не подвергать его [народ] никаким рискам, они будут бить его [Зеленского] по рукам, когда он продолжит пытаться втянуть США в войну против России», – добавил он.

    Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников писала, что Зеленский в рамках своего «плана победы» предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк». Зеленский подтвердил просьбу о «Томагавках» к США и обвинил Вашингтон в ее разглашении.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим демонстрирует нервозность из-за невыгодной для него динамики на фронтах, и это объясняет стремление президента Зеленского заполучить дальнобойные ракеты «Томагавк» от США.

    Коментарии (7)
    31 октября 2024, 12:38 • Новости дня
    Российские войска освободили Ясную Поляну в ДНР
    Российские войска освободили Ясную Поляну в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Восток» в последние сутки освободила Ясную Поляну в Донецкой народной республике, сообщили в Министерстве обороны России в четверг.

    Подразделения группировки войск «Восток» освободили Ясную Поляну, отразили контратаки украинских войск и поразили части 58-й мотопехотной и 152-й егерской бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Потери противника в зоне ответственности группировки составили до 100 военнослужащих, уничтожены несколько боевых машин и самоходная артиллерийская установка.

    Группировка «Днепр» нанесла удар по позициям 110-й механизированной и нескольких бригад теробороны ВСУ в Херсонской области. Украинская сторона потеряла до 90 военнослужащих, несколько единиц артиллерии и три склада боеприпасов.

    На Харьковском направлении группировка «Север» нанесла поражение 57-й мотопехотной и 112-й бригадам теробороны ВСУ. Украинская армия в зоне ее ответственности потеряла 55 военнослужащих и нескольких единиц техники.

    Группировка «Запад» на Харьковском направлении улучшила тактическое положение, отразила шесть контратак украинских штурмовиков. В зоне ее действия ВСУ потеряли до 610 военнослужащих, несколько боевых машин и артиллерийских установок.

    «Южная» группировка нанесла удары по позициям механизированных и штурмовых бригад ВСУ. В зоне ее действия ВСУ потеряли до 810 военнослужащих и значительное количество техники.

    Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи, отразила 11 контратак. Потери противника составили до 565 военнослужащих и несколько артиллерийских систем.

    В прошлые сутки российские войска взяли под контроль Кругляковку в Харьковской области. До этого они освободили Селидово. Также на этой неделе ВС России освободили три других населенных пункта.

    Коментарии (2)
    31 октября 2024, 01:38 • Новости дня
    Харьков частично остался без света после взрыва

    Tекст: Антон Антонов

    В Харькове произошел взрыв, город частично обесточен, сообщили украинские СМИ.

    В Харьковской области Украины прозвучала воздушная тревога, передает ТАСС.

    Напомним, несколько серий взрывов произошло в Сумах.

    Коментарии (0)
    Главное
    Лавров исключил ничейное окончание конфликта на Украине
    Германия решила закрыть все генконсульства Ирана в стране
    Сийярто: Трубопровод «Дружба» останется основным для Венгрии
    Пленный солдат ВСУ встретился с женой в России
    Пашинян: Армянский коньяк ведет экономику в тупик
    Зеленский упрекнул Польшу в отказе передать МиГ-29
    Боксера Поветкина отстранили за допинговое нарушение десятилетней давности

    Что мешает росту доходов России от неэнергетических товаров

    Долгое время считалось, что Россия зарабатывает только на своих энергоресурсах. Однако в последние годы стал заметен весомый вклад неэнергетических товаров в структуру доходов страны. Президент Путин дал поручение правительству уточнить, какой потенциал у экспорта этих товаров до 2030 года и что надо сделать для его роста. Подробности

    Перейти в раздел

    Американская идея «Минска-3» показывает опасность Трампа

    Окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен. Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ не смогли адаптироваться к каскадному наступлению России

    Российские военные наращивают темп продвижения на разных участках фронта, освобождая все новые населенные пункты. На Украине заговорили об обрушении фронта в Донбассе и жалуются на нехватку боеприпасов, дефицит резервов и разбалансировку управления. Как отмечают эксперты, Россия применила каскадное наступление и совершила прорывы в нескольких местах, но об эффекте домино пока говорить преждевременно. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Латвия растоптала права русского населения

    Россия усиливает борьбу за права русского населения в Прибалтике. «Речь идет об откровенной дискриминации русских, имеющей системный характер», заявляют в МИД и начинают процедуру привлечения Латвии к международной судебной ответственности. Как и в чем именно проявляется дискриминация русских? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

      Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

    • Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

      Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

    • Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

      Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............