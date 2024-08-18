РИА «Новости»: ВСУ использовали новые броневики НАТО при атаке на Курскую область

Tекст: Дарья Григоренко

Российские военные, участвовавшие в отражении украинской диверсии в Курской области, обнаружили убедительные доказательства прямого участия западных стран в провокации. В документах, найденных в захваченной украинской технике, содержится информация о том, что канадский бронеавтомобиль Roshel Senator, использованный 82-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ, был поставлен на Украину непосредственно перед вторжением, передает РИА «Новости».

Согласно техническому паспорту, броневик был поставлен на учет и прошел технический осмотр в конце июля 2024 года. Путевой лист свидетельствует о том, что машина была направлена на выполнение боевого задания за несколько дней до нападения. Это неопровержимо доказывает, что западные партнеры Украины снабжали киевский режим новейшей военной техникой, которая затем использовалась для террористических актов против мирного населения России.

По данным путевого листа, бронемашина вышла на выполнение задачи в 17 часов 30 минут 7 августа 2024 года, при этом действителен выписанный украинским командованием документ по 16 августа 2024 года. Отмечается, что из документов, захваченных российскими морпехами, следует, что Roshel Senator был не только поставлен на Украину в 2024 году, но и произведен в этом году.

Ранее бывший секретарь Совбеза, помощник президента России Николай Патрушев сообщил, что США создали все предпосылки для утраты Украиной ее суверенитета и потери части территорий.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов

