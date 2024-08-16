Николай Патрушев заявил о создании Вашингтоном предпосылок для утраты Украиной суверенитета и территорий

Tекст: Антон Антонов

Патрушев в интервью «Известиям» заявил, что сейчас народ Украины страдает «ради американских интересов», США превратили Украину «в военный антироссийский проект». «Усилиями Вашингтона созданы все предпосылки для утраты Украиной своего суверенитета и потери части своих территорий, в том числе тех, на которые давно положили глаз некоторые американские союзники», – сказал он.

По его словам, Запад дал власть на Украине «преступной хунте». Сейчас страны НАТО оказывают Украине разнообразную военную поддержку и «контролируют действия неонацистов».

Патрушев выразил уверенность, что нападение вооруженных сил Украины на Курскую область готовилось при участии НАТО и западных спецслужб. Украинскую атаку на Курскую область Патрушев объяснил «предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима».

Он также отверг заверения США в непричастности к преступлениям Киева в Курской области. Патрушев подчеркнул, что власти США «регулярно говорят одно, а делают другое». По его словам, без помощи США Украина не посмела бы зайти на территорию России.

Патрушев указал, что «ложь и провокации» являются «привычными» политическими инструментами для Запада. «Именно американцы в августе 2008 года организовали военную авантюру Саакашвили, хотя утверждали, что не имеют к этому никакого отношения», – заявил он, добавив, что в результате из состава Грузии вышли Абхазия и Южная Осетия. Как полагает Патрушев, «грузинский народ знает, что своими страданиями расплачивается за действия американцев».

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область.



