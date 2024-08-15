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    15 августа 2024, 08:50 • Общество

    Киев выбрал для вторжения Курскую область по трем причинам

    Киев выбрал для вторжения Курскую область по трем причинам
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Появляется все больше информации о реальных целях ВСУ при атаке на Курскую область. В частности, противник намеревался захватить АЭС в Курчатове и предъявить Москве ультиматум. Почему именно Курская АЭС оказалась в списке целей ВСУ и какие выводы из этого следует сделать России?

    «Мы получили очень интересные материалы, весь расклад по операции, которая готовилась: какими силами, что планировалось. 11-го числа им надо было взять АЭС в Курчатове», – заявил в среду командир спецназа «Ахмат» и замначальника военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов.

    «Сегодня 14-е число. Задачу вы не выполнили, а вот весь ресурс, который у вас еще более-менее был на ходу, забросили в топку, откуда они уже не вылезут. Большая часть техники уже уничтожена, из того, что было брошено на наше направление – на Курское», – пояснил генерал-майор.

    По его словам, после захвата АЭС планировался выход на переговоры с Россией с «ультиматумом о том, чтобы мы откуда-то ушли или еще что-то сделали». При этом численность группировки войск противника он оценил в 11 тыс. человек. Он также заявил, что «раздергать» российские войска ВСУ не удастся.

    В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Украине не удалось достичь ключевой цели вторжения в Курскую область, которая заключалась в том, чтобы отвлечь российские войска от Донбасса и Слобожанщины. Она отметила, что силы России дают решительный отпор украинским боевикам, прорвавшимся на территорию Курской области.

    На этом фоне агентство Bloomberg сообщило, что «Украина рассматривала несколько вариантов атаки, которая могла бы шокировать руководство в Москве и заставить президента Владимира Путина отступить». При этом США и ЕС дали свое «благословение» на эту операцию, в то время как в НАТО «воздержались от суждений» и считают успех операции «маловероятным».

    В этой связи возникает вопрос: почему именно Курская область была выбрана командованием противника для удара? По мнению ряда экспертов, этому могли способствовать три фактора: удобная логистика, близость к важным энергообъектам (ГИС Суджа, АЭС), а также относительно спокойная обстановка в регионе, которая позволяла сыграть на эффекте неожиданности.

    Что касается логистики, то и на Западе ей уделяют немало внимания. «Клянусь, что Украина вошла в Россию из-за лучшей логистики. Дороги вокруг Суджи даже после боя выглядят райскими по сравнению с дорогами в Сумской области Украины», – отметил в соцсетях корреспондент The Economist Оливер Кэррол.

    «Я думаю, ВСУ выбрали для атаки Курскую область потому, что это направление представляло собой медвежий угол: бои там не велись, насыщение войсками было минимальным. К тому же, судя по всему, у сторон были негласные джентльменские соглашения не атаковать районы, где проходит газовая инфраструктура. Но Украина нарушила эти договоренности», – пояснил политолог Иван Лизан.

    Что касается планов ВСУ взять Курскую АЭС, то эксперт усомнился в том, что подобную идею поддержали бы в США и Европе. «Да и никакой обмен тут невозможен. Владимир Путин в такой ситуации не пойдет ни на какие компромиссы. Странно, если в Киеве этого не понимают», – отметил он.

    Лизан также напомнил, что ранее ВСУ пытались атаковать с помощью БПЛА Смоленскую и Ленинградскую АЭС. «Какие выводы надо сделать с точки зрения защиты станций? Никто не будет превращать АЭС в укрепрайон. Думаю, российские военные выставят дополнительные комплексы ПВО вокруг каждой станции, чтобы защитить периметр и сетевое хозяйство», – детализировал эксперт.

    При этом выбить Россию с рынка атомной энергетики ударами по АЭС невозможно, добавил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД. «Тем более пока все выглядит так, как будто это не вполне согласованное с Западом наступление. Но Вашингтон теперь вынужден поддерживать Киев, деваться США некуда», – заметил он.

    Однако эксперт считает вероятной версию, согласно которой Киев планировал обменять Курскую АЭС на Запорожскую. «ВСУ ранее пытались отбить Запорожскую АЭС, но наша оборона выстроена на достойном уровне. В Курской же области войск куда меньше, а украинское командование попыталось этим воспользоваться», – объяснил собеседник.

    «Что касается самих АЭС, то там тройная защита реактора и ключевых узлов. При этом, наверное, ВС РФ усилят периметр станций средствами ПВО и РЭБ. Мне это видится очень актуальным. Кроме того, на российские АЭС, по крайней мере, на какое-то время желательно пригласить постоянно находящихся международных наблюдателей МАГАТЭ, чтобы сбить пыл ВСУ», – резюмировал Козюлин.

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