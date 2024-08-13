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    13 августа 2024, 22:00 • Политика

    Из-за слабости Трампа «ястребы» в США захлопали крыльями

    Из-за слабости Трампа «ястребы» в США захлопали крыльями
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Нападение ВСУ на Курскую область воодушевило русофобов в Республиканской партии США, которые теперь призывают посадить американских ветеранов за штурвалы F-16 и поддержать тем самым авантюру киевского режима. Однако кандидат от этой партии на выборах Дональд Трамп в разговоре с Илоном Маском отстаивает другую позицию. Кому верить?

    Несмотря на технические проблемы, интервью кандидата в президенты США Дональда Трампа владельцу соцсети X (заблокирована в России) Илону Маску заинтересовало миллиард человек. Скорее всего, большинство из них были разочарованы увиденным, поскольку ничего нового и полезного для себя почерпнуть не смогли.

    США не Китай, там нет миллиарда зрителей – все совокупное население страны втрое меньше. Однако большая часть беседы оказалась посвящена внутренним проблемам Америки, в первую очередь в экономике и миграции. Трампу сейчас так нужно, а раз нужно Трампу, то нужно и Маску, коли он взялся поддерживать республиканца на выборах. Экономика (в том числе и во взаимосвязи с миграцией) – это то, что избирателей в США волнует в первую очередь, а их волнение – единственный видимый шанс Трампа на победу над Камалой Харрис в ноябре.

    То, что она гораздо менее компетентна в экономике, чем он, признают даже те, кто Трампа терпеть не может. Другое дело, что скорее она – совсем плоха, чем он – особенно хорош, так что этот козырь Трампу пока не особенно помогает: Камала вырвалась вперед по социологическим опросам – и разрыв между ними продолжает увеличиваться.

    Одна из главных причин этого: эксцентричный миллиардер разучился удивлять, он все такой же – старый, обрюзгший, нервный и злой.

    В интервью Маску он тоже, надо сказать, ничем не удивил и явно не смог переломить им ход кампании в свою пользу. Но факт остается фактом: Трампу нужны были внимание и помощь, а Маск ему все это предоставил, согласившись играть по правилам гостя и не концентрироваться на внешней политике. В конце концов, у него к либералам личное: они его сына превратили в дочь.

    Но конфликт вокруг Украины, который Маск в своих постах поминает регулярно, собеседники все-таки затронули. Трамп в своих взглядах на него как будто стабилен – и в данном случае это уже не минус от замшелости, а плюс, который дает принципиальность. Присовокупив свое обязательное «при мне бы такого не случилось», он выразил убежденность в бесперспективности попыток Киева сломить российскую военную машину (которая, как он сам напомнил, разгромила Наполеона и Гитлера) и назвал глупой ошибкой отказ Вашингтона от диалога по стратегической стабильности, который в конце 2023 года предложил начать президент России Владимир Путин.

    Главным условием Москвы, напомним, был официальный отказ от втягивания Украины в НАТО. То, что действующий президент США Джо Байден Украину в НАТО все-таки втягивал, Трамп тоже считает глупой ошибкой, которая спровоцировала широкомасштабное военное противостояние в Европе.

    В этом с Трампом трудно спорить, а Маск уж точно не стал бы, он придерживается такого же мнения насчет Украины и третьей мировой войны. Но примечательно вот что: в то время, пока Илон и Дональд обменивались любезностями, еще один влиятельный республиканский политик – сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов – обменивался любезностями в Киеве с главой местного режима Владимиром Зеленским.

    Старый вашингтонский «ястреб» и враг России Грэм сверкал как серебряный доллар и напоминал, что в список экстремистов его включили не зря. Предмет радости сенатора – нападение ВСУ на Курскую область. Он находит неизбирательную стрельбу по гражданскому населению и «смелым», и «прекрасным» шагом, благодаря которому в США «гордятся» тем, как Зеленский руководит Украиной.

    Грэму не нужно верить на слово: он говорит не за всех в США. Тем же Трампу и Маску руководство Зеленского явно не нравится. У них нет навязчивой идеи унизить и ослабить Россию, которой долгие годы руководствовался Грэм. Напротив, у обоих есть страх перед ядерным конфликтом с ней, что они в рамках интервью тоже успели обсудить.

    Сенатор в данном случае отрабатывает свой персональный паек как один из главных лоббистов Киева на Капитолийском холме.   

    Вся «курская операция» для Зеленского и Ко имеет прежде всего пропагандистское значение. В условиях, когда в Вашингтоне и Брюсселе стал преобладать скепсис насчет военных перспектив ВСУ, нужно было продемонстрировать спонсорам Киева, что вложения имеют эффект, что у Украины есть шанс, что у России есть уязвимости – в общем, послать совокупность сигналов, сообщающих о перспективности дальнейшей поддержки режима Зеленского.

    Задача Грэма действия Украины превознести и потащить «переможную» мира дальше по капитолийским кабинетам, что он любит и умеет делать. Но даже в том случае, если для Грэма интерес от гастролей в основном меркантильный, разница в подходах между ним и Трампом сильно бросается в глаза с учетом того, что Грэм состоит в одной партии с Трампом и напросился к нему в союзники.

    Один призывает бояться третьей мировой и первой ядерной войны – и на этом основании предлагает голосовать за себя как за человека, который способен мирно договориться с Владимиром Путиным. Для второго переговоры вовсе немыслимы как переговоры с врагом, а война – мать родна: Грэм желает с Россией именно что воевать, не страшась ядерного возмездия, и хочет прямо сейчас посадить за штурвалы переданных Киеву F-16 американских летчиков-пенсионеров.

    Республиканская партия США – не секта: насчет России и Украины там есть разные мнения, в том числе и прямо противоположные, как у Трампа и Грэма. Но то, что в обычных условиях выглядело бы нормальным, настораживает сейчас, когда приближается финиш предвыборной кампании с настолько высокими ставками для всех ее участников.

    Грэма нельзя недооценивать: он потому и старый враг России, что враг живучий и опытный, чье чутье позволяло сохранять влиятельность на протяжении долгих лет.

    Он именно что напросился к Трампу в союзники, хотя по всем вводным – от внешнеполитических позиций до близости Грэма с покойным сенатором Джоном Маккейном (они с Трампом ненавидели друг друга) – должны были находиться в противоборствующих партийных «крыльях». Просто Грэм вовремя смекнул, чьи побеждают, и даже стал выступать в унисон с фаворитом республиканцев.

    Не факт, что он рассчитывал на значимый пост в новой администрации Трампа, но точно рассчитывал застраховаться от «чисток» в партии. В случае победы своего парня на федеральных выборах, «трамписты» намереваются отомстить и многим внутренним критикам. Грэм не хотел быть тем, кого сметут «новые веяния», и смело прогибался под изменчивый мир.

    Именно Грэм после провала так называемого контрнаступа ВСУ принудил Зеленского смириться с мыслью, что следующий пакет помощи будет предоставлен в долг, а заодно наступил на горло собственной песне о расширении НАТО, подхватив трамповскую: тем, мол, кто мало вкладывается в национальную оборону, не место в Североатлантическом альянсе.

    Теперь Грэм и Трамп опять в диссонансе: один продолжает быть русофобом, другой рядится в миротворцы. С учетом, что эти двое по-прежнему союзники, это тревожный сигнал и для кампании Трампа, и для перспектив мира во всем мире.

    То ли Трампу вообще все равно, к чему призывать, лишь бы его избрали, а Грэм с его непопулярной у избирателей «ястребиной» позицией об этом знает. То ли главный русофоб Капитолия больше не верит в реванш Трампа и в то, что тот сможет переломить ход избирательной кампании или как-то навредить Грэму, поскольку слишком слаб для подавления внутрипартийных бунтов. Чтобы сохранять шансы на победу над Харрис, Трампу нужна теперь помощь всех влиятельных республиканцев, включая Грэма, а новые конфликты он себе позволить не может.

    В условиях, когда Трамп больше не фаворит выборов, для Грэма выглядит вполне разумным перебежать за прежними гонорарами на прежние позиции, которые вполне угодны администрации демократов. Остается надеяться, что рано или поздно этот персонаж все-таки добегается. Начет Зеленского сомнений нет – он точно добегается, а вот моральный и политический крах скользкого сенатора Грэма пока лишь только желаемое, а не предполагаемое развитие событий.

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