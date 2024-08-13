События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.8 комментариев
Трамп заявил о намерении вновь «поладить» с Путиным
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью бизнесмену Илону Маску, что рассчитывает в случае переизбрания снова «поладить» с президентом Владимиром Путиным.
По его словам, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин являются «лучшими из лучших в своем деле», передает РИА «Новости».
Трамп также отметил, что предупреждал Путина о наступательных действиях в отношении Украины, заверив, что при его президентстве российские власти «никогда бы на это не пошли».
«Я надеюсь, что мы поладим с ним снова», – подчеркнул экс-президент.
Также, говоря о конфликте на Украине, бывший хозяин Белого дома отметил бедственную ситуацию с людскими ресурсами ВСУ.
Ранее Трамп в интервью Маску признал, что у Украины не хватает военнослужащих для продолжения конфликта.