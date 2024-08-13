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    События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В церемонии закрытия Олимпиады даже обсуждать нечего

    После краткого концерта уровня сельского ДК на сцену выперлись чиновники Бах, Эстанге и давай благодарить лично товарища Макрона с трибуны. И группа натовцев в форме родов войск начала спускать флаг Олимпиады. Я что-то подумал про Сочи – и какой бы визг стоял, если бы флаг спускали люди в русской военной форме.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США на Ближнем Востоке повторяют ошибки СССР

    Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.

    2 комментария
    13 августа 2024, 08:14 • Новости дня

    Трамп заявил о намерении вновь «поладить» с Путиным

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью бизнесмену Илону Маску, что рассчитывает в случае переизбрания снова «поладить» с президентом Владимиром Путиным.

    По его словам, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин являются «лучшими из лучших в своем деле», передает РИА «Новости».

    Трамп также отметил, что предупреждал Путина о наступательных действиях в отношении Украины, заверив, что при его президентстве российские власти «никогда бы на это не пошли».

    «Я надеюсь, что мы поладим с ним снова», – подчеркнул экс-президент.

    Также, говоря о конфликте на Украине, бывший хозяин Белого дома отметил бедственную ситуацию с людскими ресурсами ВСУ.

    Ранее Трамп в интервью Маску признал, что у Украины не хватает военнослужащих для продолжения конфликта.

    12 августа 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин потребовал выбить ВСУ с территории Курской области
    Путин потребовал выбить ВСУ с территории Курской области
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на совещании с Совбезом России и правительством заявил, что главной задачей Минобороны является решение актуальных задач в Курской области.

    Минобороны должно выбить ВСУ с территории региона, заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    «Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией должны обеспечить режим контртеррористической ситуации, эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника. Перед Росгвардией стоят и свои боевые задачи. Гражданские ведомства обязаны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым», – подчеркнул глава государства.

    Руководители регионов должны сосредоточиться на поддержке людей, которые нуждаются в помощи и защите, подчеркнул президент.

    Оперативное совещание проводится с членами СБ России, правительства, представителями администрации президента, руководителями силовых ведомств, также там присутствуют главы Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ на Курском направлении в последние сутки потеряли до 260 человек.

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    12 августа 2024, 15:50 • Новости дня
    Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России
    Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Противник получит достойный ответ за действия в российском приграничье, все цели специальной военной операции будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом России.

    «Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», – цитирует ТАСС Путина.

    Путин попросил доложить глав Брянской, Белгородской и Курской областей о ситуации в регионах.

    Ранее Путин назвал главной задачей – выбить ВСУ из Курской области.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

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    12 августа 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин заявил о бессмысленности переговоров с киевским режимом, атакующим мирных граждан
    Путин заявил о бессмысленности переговоров с киевским режимом, атакующим мирных граждан
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах, однако вести такие контакты с правительством, атакующим гражданских, бессмысленно. На это указал президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по ситуации на границе.

    «Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования. Противник при помощи своих западных хозяев – он выполняет их волю и руками украинцев Запад с нами воюет, – стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем», передает ТАСС слова Путина.

    «Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить?» – добавил президент.

    Напомним, в июне Путин в ходе выступления в МИД заявил, что российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории.

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    12 августа 2024, 16:24 • Новости дня
    Смирнов: В Курской области под контролем противника находятся 28 населенных пунктов
    Смирнов: В Курской области под контролем противника находятся 28 населенных пунктов
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дарья Григоренко

    Судьба около двух тысяч мирных жителей, проживающих в 28 населенных пунктах Курской области, контролируемых боевиками ВСУ, остается неизвестной, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту России Владимиру Путину.

    «28 населенных пунктов находится как раз в этой зоне (подконтрольной ВСУ), это порядка 2 тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем», – сказал врио губернатора, передает ТАСС.

    Смирнов в начале своего доклада главе государства назвал ситуацию в области сложной и сообщил, что ВСУ прошли вглубь региона на 12 км.

    «Алексей Борисович, это военными ведомствами доложено, какая там ширина и глубина. Вы доложите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям», – отметил Путин.

    Доклад Смирнова стал последним в открытой части совещания, после чего оно продолжилось за закрытыми дверями. До этого с докладами выступили руководители Белгородской и Брянской областей, а также первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

    Ранее врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что региональным оперштабом принято решение вывозить жителей Беловского района Курской области.

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    12 августа 2024, 15:27 • Новости дня
    Путин назвал цель акции ВСУ в Курской области

    Путин: Акция в Курской области преследует цель остановить наступление России

    Tекст: Вера Басилая

    Акция в Курской области преследует военную цель остановить наступление войск России по линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании в режиме ВКС.

    «Подобные акции, безусловно, преследуют главную военную цель, а именно: остановить наступление наших войск по полному освобождению территории Луганской, Донецкой народных республик, территории Новороссии», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Ранее взятый в плен боевик заявил о планах ВСУ дойти до Курска и Белгорода.

    В Минобороны России сообщили, что ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 260 военных и три танка.

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    12 августа 2024, 19:44 • Новости дня
    Махмуд Аббас прибыл в Москву

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинский президент Махмуд Аббас прилетел в российскую столицу, сообщил спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и Африке и замглавы МИД Михаил Богданов.

    Аббас уже прибыл в Москву, сказал ТАСС Богданов, который встречал палестинского лидера на аэродроме.

    Ранее в Палестине сообщали, что Аббас в Москве встретится с российским президентом Владимиром Путиным 13 августа.

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    12 августа 2024, 16:10 • Новости дня
    Путин: Число желающих служить в армии выросло после атаки ВСУ на Курскую область
    Путин: Число желающих служить в армии выросло после атаки ВСУ на Курскую область
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Количество желающих служить по контракту в армии увеличилось после атаки украинских военных в Курской области, заявил президент Владимир Путин на совещании.

    Киевский режим планировал «посеять рознь, раздоры» и запугать людей, сказал глава государства, передает ТАСС.

    «И здесь ответ со стороны граждан России уже есть – это единодушная поддержка всех, кто попал в беду, поддержка армии и увеличение – что очень важно – количества желающих присоединиться к нашим мужчинам, к бойцам, которые героически, с оружием в руках защищают Россию», – подчеркнул президент.

    В последние дни выросло число желающих заключить контракты с министерством обороны, отметил Путин.

    Ранее телеведущий Владимир Соловьев заявлял, что число россиян, желающих заключить контракт на службу в армии, значительно увеличилось после атак на Курскую область.

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    12 августа 2024, 14:58 • Новости дня
    Семья музыканта в США подала иск против Трампа за использование песни

    Семья музыканта в США подала иск против Трампа за использование песни

    Tекст: Александра Юдина

    Семья музыканта Айзека Хейза в США подает иск против кандидата в президенты США Дональда Трампа и его штаб в связи с тем, что он в течение двух лет без соблюдения авторских прав использовал на предвыборных митингах песню артиста.

    «Мы... подаем иск на Дональда Трампа и его штаб», – передает РИА «Новости» сообщение сына артиста.

    Отмечается, что Трамп более 100 раз нарушил права исполнителя, а семья музыканта неоднократно просила его не использовать музыку Хейза без их разрешения.

    В ходе иска от Трампа требуют убрать из свободного доступа все видео, в которых используется песня, выпустить официальное заявление по этому вопросу и выплатить семье артиста не менее 3 млн долларов в возмещение ущерба.

    Ранее Трамп решил обжаловать обвинительный приговор о домогательствах.

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    12 августа 2024, 18:15 • Новости дня
    Смирнов рассказал о размещении военных в приграничных селах Курской области

    Врио главы Курской области Смирнов: Приграничные села в регионе опустели, их занимают военные

    Tекст: Дарья Григоренко

    Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту России Владимиру Путину о передаче населенных пунктов и районных центров в приграничных районах Курской области под контроль военных.

    Как указал Смирнов на оперативном совещании, в настоящее время приграничные территории практически полностью освобождены от гражданского населения и переданы в распоряжение военных формирований. «Населенные пункты, районные центры опустели. Они сейчас занимаются военными частями», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Ранее Смирнов сообщил, что в Курской области планируется возвести 90 взводно-опорных пунктов.

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    12 августа 2024, 15:44 • Новости дня
    Путин назвал поддержку людей в Курской области главной задачей в регионе
    Путин назвал поддержку людей в Курской области главной задачей в регионе
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом России назвал главной задачей в Курской области поддержку людей, которые нуждаются в помощи и защите.

    «Все вместе с руководителями регионов соответствующих должны сосредоточить внимание на главной задаче, а это поддержка наших людей, которые нуждаются в помощи и защите», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Ранее Путин потребовал выбить ВСУ с территории Курской области.

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    12 августа 2024, 15:57 • Новости дня
    Путин заявил, что главари киевского режима встали на путь истребления украинцев

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на российской границе отметил, что потери наиболее боеспособных подразделений ВСУ резко возрастают.

    Он добавил, что руководители киевского режима фактически выбрали курс на уничтожение собственного народа.

    «Главари киевского режима не только совершают преступления против российского народа, но, по сути, встали на путь истребления самих украинцев», – передает ТАСС его слова.

    Российский лидер также подчеркнул, что потери ВСУ значительно увеличиваются, в том числе среди наиболее подготовленных частей и подразделений, которые противник перебрасывает к российской границе.

    Ранее в Минобороны сообщили, что только за сутки ВСУ в Курской области потеряли до 260 военных.

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    12 августа 2024, 17:44 • Новости дня
    Смирнов: В Курской области возведут 90 взводно-опорных пунктов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области планируется возвести 90 взводно-опорных пунктов, доложил врио главы региона Алексей Смирнов на совещании президенту Владимиру Путину.

    В регионе приступили к выполнению задания Минобороны по строительству 90 взводно-опорных пунктов, туда привлекли 350 единиц техники, задействовано до 5 тыс. строителей, сказал Смирнов, передает ТАСС.

    Путин в ходе совещания пояснял, что киевский режим в Курской области преследует военную цель остановить наступление войск России по линии боевого соприкосновения.

    В понедельник Минобороны сообщало, что украинская армия на Курском направлении потеряла до 260 человек за сутки.

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    12 августа 2024, 16:03 • Новости дня
    Путин не исключил новых атак Киева на приграничье России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин не исключает возможность новых украинских атак на приграничные регионы, к ним нужно быть готовыми, в том числе в Брянской области. На совещании по этому вопросу глава государства, в частности, отметил, что «противник будет дальше пытаться дестабилизировать ситуацию с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране».

    «Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка», – передает ТАСС слова Путина, заслушавшего доклад губернатора Брянской области Александра Богомаза.

    Президент поручил главе региона внимательным образом к этому отнестись и вместе с силовыми структурами решить все вопросы, которые нужны для подготовки к любому развитию ситуации.

    Ранее президент Владимир Путин на совещании с Совбезом России и правительством заявил, что главной задачей Минобороны является решение актуальных задач в Курской области.

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    12 августа 2024, 17:10 • Новости дня
    Врио губернатора: 12 человек погибли в Курской области при атаке ВСУ

    Врио губернатора Смирнов: 12 человек погибли в Курской области при атаке ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе атаки украинских военных на Курскую область погибли 12 человек, доложил врио главы региона Алексей Смирнов президенту Владимиру Путину на совещании по обстановке в регионе.

    При нападении ВСУ погибло 12 гражданских лиц, ранен 121 человек, в том числе 10 детей, сказал врио главы области, передает ТАСС.

    До этого на совещании президент потребовал от Минобороны выбить ВСУ с территории Курской области.

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    12 августа 2024, 15:39 • Новости дня
    Путин заявил, что Запад воюет с Россией руками украинцев

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что Запад, используя украинцев, ведет войну с Россией.

    Президент подчеркнул, что противник действует в интересах своих западных хозяев, передает РИА «Новости».

    «Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев выполняет их волю, руками украинцев Запад с Россией воюет», – отметил Путин на оперативном совещании.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5:30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек начали наступление с целью захвата территории в Курской области. Он добавил, что их продвижение было остановлено.

    В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан и предотвращения угроз терактов.

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