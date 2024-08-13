Трамп заявил о намерении вновь «поладить» с Путиным

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин являются «лучшими из лучших в своем деле», передает РИА «Новости».

Трамп также отметил, что предупреждал Путина о наступательных действиях в отношении Украины, заверив, что при его президентстве российские власти «никогда бы на это не пошли».

«Я надеюсь, что мы поладим с ним снова», – подчеркнул экс-президент.

Также, говоря о конфликте на Украине, бывший хозяин Белого дома отметил бедственную ситуацию с людскими ресурсами ВСУ.

Ранее Трамп в интервью Маску признал, что у Украины не хватает военнослужащих для продолжения конфликта.