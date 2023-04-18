Путин прибыл в штаб войск «Днепр» на вертолете

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18 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 08:38  |  vz.ru
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Как союз с ОПЕК поможет России нарастить доходы

Россия нашла новых покупателей в Азии взамен Европы, но обнулить скидку не получится из-за санкций Егор Алеев/ТАСС
Объединение Саудовской Аравии с Россией по нефти раздражает США и Евросоюз, потому что рост цен на нефть бьет по их карманам и экономикам. Самим экспортерам слом тренда на дешевую нефть просто необходим. Для российского бюджета первый квартал оказался довольно скупым. Получится ли изменить ситуацию? Подробности...
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Зерновой бойкот проявил отношение европейцев к будущему Украины

ЕС накрыло волной украинского зерна REUTERS
В Европе все громче заявляют об избытке украинского зерна на рынке ЕС. Так, Венгрия и Польша вводят временный запрет на импорт сырья, Болгария размышляет о подобных ограничениях, Нидерланды выражают недовольство помощью украинским фермерам, а Румыния готовится к забастовке. Что стало причиной бойкота украинского зерна, как ЕС намерен исправлять ситуацию и какие сигналы европейцы посылают Украине? Подробности...
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Пасха стала символом возрождения новых территорий России

Так идет создание новых кварталов Мариуполя Валентин Спринчак/ТАСС
Наступившая Пасха является, как известно, метафорой возрождения – и едва ли не наиболее символично в этом смысле выглядят пасхальные праздники в новых регионах России. Прямо сейчас в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях идут масштабные восстановительные работы и налаживание мирной жизни.  Подробности...
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НАТО угрожает закрыть России выход из Финского залива

Аланды имеют особый статус с 1856 года Dr. Wilfried Bahnmuller/Global Look Press
В Финляндии заговорили о пересмотре демилитаризованного статуса Аландских островов. Активно продолжается сбор подписей за закрытие российского консульства на этих территориях. Как эти процессы связаны со вступлением Финляндии в НАТО и какие риски для интересов России несет милитаризация стратегических островов на Балтике? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Британия поменяет Кара-Мурзу на кого-нибудь нужного нам

Павел Данилин
Павел Данилин, политолог
Если вас будет беспокоить жестокость приговоров откровенным врагам России, то я рекомендую соотносить это с жизнями наших солдат, погибших за Родину. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Откуда у американцев привычка за всеми подглядывать

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Когда нация живет за счет окружающих, то спится действительно лучше, если доподлинно знать, о чем люди шепчутся под одеялом со своими женами. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

США теряют власть над нефтяным рынком

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Рычагов влияния на ситуацию, даже в краткосрочной перспективе, у США остается все меньше. «Предательство» некогда главного ближневосточного союзника – Саудовской Аравии – пожалуй, самая большая проблема для Вашингтона. Подробности...
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Украинский хлеб расколол Евросоюз

Байден трижды опозорился в Ирландии

США назначили виновного за слив секретов

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Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Путин прибыл в штаб войск «Днепр» на вертолете

    Президент Владимир Путин на вертолете прибыл в штаб войск «Днепр»

    18 апреля 2023, 08:14

    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин на вертолете прилетел в штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, сообщила пресс-служба Кремля.

    Путин прилетел на вертолете, после чего пересел на автомобиль. Сам он был не за рулем, его встретил командующий группировкой войск «Днепр» генерал-полковник Олег Макаревич, передает РИА «Новости».

    В штабе президент заслушает доклады и поздравит военнослужащих с праздником Пасхи.

    Кроме того, глава государства передал военным копию иконы, которая принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».

    Уточняется, что президент после этого на вертолете переместился в штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, чтобы заслушать доклады об обстановке на этом направлении.

    По информации пресс-службы Кремля, рабочие поездки Путина заранее не готовились, передает ТАСС.

    Летчик Су-34: Из-за дефицита пилотов истребители ВВС Украины пилотируют натовские наемники
    		   
    17 апреля 2023, 18:18
    Фото: EYEPRESS/Reuters

    Самолетами ВВС Украины сейчас управляют в большинстве своем иностранные наемники, рассказал газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности офицер, летчик ВКС РФ, участвующий в спецоперации. Это объясняется почти полным уничтожением опытных украинских военных летчиков.

    «У Украины практически не осталось боевых летчиков. Те, кто сейчас летает на украинских самолетах, это в основном наемники», – рассказал газете ВЗГЛЯД летчик, командир экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34, принимающий сейчас участие в СВО на Украине.

    Как уже писала газета ВЗГЛЯД, в ходе спецоперации за последний год ВКС РФ уничтожили большинство опытных украинских военных летчиков. Официально о том, что в составе украинских ВВС воюют граждане других государств, не сообщалось. Однако достоверно известно об участии иностранных наемников (в том числе граждан стран НАТО) в наземных боях на стороне ВСУ.

    Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении в ходе спецоперации иностранных наемников, в частности, об этом упоминается и в сводке МО от 17 апреля. Страны НАТО отрицают прямое участие своих военнослужащих в конфликте, однако подтверждают присутствие на Украине «добровольцев».

    «Надев украинскую форму, натовский пилот тут же становится украинским наемником, – поясняет летчик газете ВЗГЛЯД. – Подписывают контракт и отрабатывают. Невозможно доказать, что это действующий военнослужащий страны блока НАТО. Если наши возьмут такого в плен, то на Западе скажут, что из ВВС Германии или Польши он давно уволен».


    Истребители МиГ-29, стоящие на вооружении ВВС Украины, до последнего времени эксплуатировали и ряд стран НАТО – Польша, ФРГ, Словакия, Болгария и другие. В понедельник стало известно, что Словакия завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Ранее несколько аналогичных машин Украине передала Польша.

    Подготовка квалифицированного военного летчика занимает длительный срок – до 10-15 лет.

    Коментарии (21)
    В Сети показали кадры военного кладбища в Днепропетровске
    		   
    17 апреля 2023, 19:46
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Валентина Григоренко

    В Сети опубликовали кадры кладбища в Днепре (Днепропетровск), где хоронят погибших украинских военных.

    На видео показана часть кладбища с многочисленными свежими могилами украинских военных. Местные жители рассказали, что могил стало в четыре раза больше.

    Ранее министр обороны Украины Алексей Резников высказался о потерях ВСУ, сравнив их с числом жертв землетрясения в Турции, где погибли свыше 50 тыс. человек.

    Власти Украины не публикуют данные о численности погибших солдат ВСУ, заявляя, что эта информация будет раскрыта после окончания конфликта. При этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко называл это число «ужасным».

    Президент Украины Владимир Зеленский обещал опубликовать эти данные в «подходящий момент». В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 тыс. погибших в конфликте украинских военных, однако позже из публикации убрали эту оценку. В ЕК пояснили, что фон дер Ляйен якобы говорила об общем числе погибших и раненых солдат.

    Коментарии (33)
    Стало известно о планах ВСУ бросить на деблокаду Артемовска 80 тыс. бойцов
    Киевское командование решило бросить на деблокаду Артемовска 80 тыс. бойцов
    		   
    17 апреля 2023, 09:35
    Фото: REUTERS
    Текст: Александра Юдина

    Киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат для нанесения фланговых ударов в направлении Северска, сообщают военкоры с места событий.

    Так, у Попасной сосредоточена ударная группировка в районе н. п. Звановка, Раздоловка, Веселая, а для второго флангового удара создается группировка у Константиновки, Торецка и Дылеевки. Две дополнительные формируются для наступления с севера и юга, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    Как считают российские военные аналитики, ВСУ наращивают артиллерийскую группировку как советскими образцами, так и западной техникой, в том числе РСЗО HIMARS и американскими гаубицами М777.

    Также известно, что ВСУ ежедневно теряют под Артемовском до 400 солдат, в связи с чем командование продолжает перебрасывать сюда батальоны территориальной обороны.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки освободили в Артемовске два квартала.

    Коментарии (35)
    Путин заявил о возможности использования флота в конфликтах на любых направлениях
    Президент Владимир Путин заявил о возможности использования российского флота в конфликтах на любых направлениях
    		   
    17 апреля 2023, 10:14
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Российский флот может быть использован в конфликтах на любых направлениях, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе беседы с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    «Кроме прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях. Прошу вас это тоже иметь в виду. Собственно говоря, и Министерство (обороны), и Генштаб этим и занимаются, я знаю», – цитирует ТАСС главу государства.

    Также Путин подчеркнул, что независимо от задач СВО никто не отменял развитие флота.

    «На сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения вооруженных сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей в Донбассе, на других новых территориях», – заверил он, добавив, что задачи развития на Тихоокеанском театре, никто не снимал.

    «Прошу эту работу, безусловно, продолжить, обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий и на других флотах», обратился президент к главе Минобороны Сергею Шойгу.

    Кроме того, Путин поблагодарил ВС России, отметив высокий уровень организации первого этапа внезапной проверки на Тихоокеанском флоте.

    Ранее Шойгу отчитался перед Путиным о ходе внезапной проверки ТОФ.

    Напомним, в пятницу министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке стартует внезапная проверка сил ТОФ, который был поднят по тревоге в полном составе. Боевые корабли, подлодки и катера вышли из пунктов постоянной дислокации, приступив к переходу и операционному развертыванию.

    Коментарии (30)
    Российские войска за сутки уничтожили более 490 украинских военных
    		   
    17 апреля 2023, 14:50
    Фото: t.me/mod_russia

    Ударами штурмовой и армейской авиации Западной» группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Двуречной, Тимковки, Табаевки и Берестового Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Под Синьковкой и Кисловкой Харьковской области, а также Стельмаховкой Луганской народной республики (ЛНР) пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 35 военнослужащих и самоходная гаубица «Акация», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Около Купьевахи Харьковской области уничтожены украинские РЛС кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6.

    Ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении поражены подразделения противника у пунктов Терны, Григоровка Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва ЛНР. Ликвидированы более 70 военнослужащих, бронемашина, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

    Штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части Артемовска, сообщил Конашенков.

    ВДВ, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск оказывали поддержку штурмовым подразделениям в этом районе и сковывали действия противника на флангах.

    Авиацией совершены 22 вылета самолетов. Артиллерией Южной»группировки войск выполнены 54 огневые задачи.

    В результате поражены подразделения ВСУ в районах пунктов Часов Яр, Богдановка,и Константиновка ДНР.

    Потери противника за прошедшие сутки на этом направлении составили более 270 военнослужащих и наемников, танк, машина пехоты, семь бронемашин.

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника рядом с Угледаром, Великой Новоселкой ДНР, Загорным, Малой Токмачкой и Каменским Запорожской области, перечислили в Минобороны.

    Возле Новомихайловки ДНР пресечена деятельность украинской ДРГ.

    За минувшие сутки на этих направлениях уничтожены до 60 военнослужащих, два пикапа и гаубица «Мста-Б».

    Кроме того, у Новоданиловки и Новоандреевки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ангар с вооружением и техникой 65-й механизированной бригады ВСУ.

    В результате огневого поражения на Херсонском направлении ликвидированы более 55 военнослужащих, американская артсистема М777, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», отчитались в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение 95 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах.

    Средствами ПВО перехвачены три реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Уничтожены четыре украинских беспилотника в районах пунктов Васильевка, Верхнеторецкое, Крапивницкое ДНР и Голая Пристань Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (9)
    Путин наградил участников восстановления Крымского моста
    		   
    17 апреля 2023, 16:24
    Фото: AP/TASS
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами и благодарностями представителей строительных компаний за вклад в восстановление Крымского моста.

    Документ опубликован на сайте Кремля.

    В списке награжденных руководитель технической службы объединенного гаража Тюменского региона филиала акционерного общества «Мостострой-11» территориальной фирмы «Мостоотряд-36» Павел Бочкарев, мастер строительных и монтажных работ филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-81» Игорь Емцев, электросварщик ручной сварки филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-4» Виктор Жогин, директор филиала «Тамань» общества с ограниченной ответственностью «МТСМ-Сервис» Андрей Литвинов и многие другие.

    Благодарность президента объявлена монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-10», Ростовская область Сарлыбаю Бирукуту, электрогазосварщику филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-81» Виталию Бондареву, монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-99» Артему Гуруняну, монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-90» Андрею Журкину, а также другим.

    Ранее президент Владимир Путин выразил уверенность, что все мероприятия по восстановлению Крымского моста после теракта будут завершены в срок.

    Коментарии (5)
    Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении
    Кремль: Президент РФ Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении

    18 апреля 2023, 07:20

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, сообщили в пресс-службе главы государства.

    Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент России Владимир Путин в штабе группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников, передает ТАСС.

    Напомним, в начале прошлой недели стало известно о подготовке вооруженных сил Украины к форсированию Днепра в Херсонской области.

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    Путин посетил в ЛНР штаб Национальной гвардии «Восток»
    Кремль: Президент РФ Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике

    18 апреля 2023, 07:57

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике и поздравил военнослужащих с праздником Пасхи, сообщила пресс-служба Кремля.

    Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении. 

    Также Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копию иконы. Это первое посещение президентом РФ Луганской Народной Республики, передает ТАСС.

    Глава государства прилетел в ЛНР на вертолете, после чего во внедорожнике проехал в штаб. На месте его встретил Лапин и доложил обстановку по-военному.

    Путин поприветствовал его рукопожатием, после чего обратился к остальным присутствующим, поздоровался с ними и жестом предложил сесть за стол для обсуждения. В поездке президент был в строгом костюме с черной водолазкой.

    Отмечается, что это первое посещение президентом Херсонской области и ЛНР.  

    Ранее президент РФ посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении.

    Коментарии (4)
    ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области из РСЗО «Град»
    Власти: В результате удара ВС Украины по городу Васильевка в Запорожской области из РСЗО «Град» пострадали пять человек

    17 апреля 2023, 22:45

    Текст: Антон Никитин

    В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Васильевка в Запорожской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» ранения получили пять человек, сообщила администрация города.

    В администрации города сообщили, что около 18.10 боевики ВСУ нанесли удары из РСЗО «Град» по городу Васильевке. В администрации подчеркнули, что ВСУ наносили удары прицельно по гражданской инфраструктуре. В первые минуты после обстрела поступила информация о ранении трех мирных жителей и повреждении здания магазина, позже число пострадавших от обстрела увеличилось до пяти человек, из-за попадания осколков на Солнечной улице загорелся частный дом, передает ТАСС.

    В администрации города подчеркнули, что украинские боевики открыли огонь по мирному городу в понедельник, который объявлен в Запорожской области выходным днем в честь Пасхи Христовой.

    Васильевка находится недалеко от линии боевого соприкосновения и регулярно подвергается ударам со стороны ВСУ. В этом городе также находится неофициальный пункт пропуска на территорию, подконтрольную Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Пасха стала символом возрождения новых территорий России.

    Коментарии (5)
    ВС России нанесли удар по скоплениям войск и техники ВСУ под Северском
    Минобороны: Российские артиллеристы нанесли групповой удар из РСЗО по скоплениям живой силы и техники ВСУ под Северском
    		   
    18 апреля 2023, 06:59
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Антон Никитин

    Российские артиллеристы нанесли групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники вооруженных силы Украины (ВСУ) в районе Северска из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град», сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

    В Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Северск артиллерийскими расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» 2-го армейского корпуса Южного военного округа ВС России был выполнен групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники 54-й механизированной бригады ВСУ, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка бомбардировочная авиация ЮВО нанесла огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник понес потери в живой силе и технике.

    Начальник пресс-центра группировки «Юг» также информировал, что в районах населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Карловка, на авдеевском, марьинском направлениях крупнокалиберная артиллерия ВС России нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск, в результате противник понес потери в личном составе и военной технике.

    Накануне стало известно, что киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат для нанесения фланговых ударов в направлении Северска.

    Коментарии (2)
    Песков объяснил слова Путина об использовании ВМФ
    Песков: Слова Путина об использовании ВМФ обусловлены неспокойным окружением России

    17 апреля 2023, 14:24

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил о возможности использования ВМФ России на разных направлениях, так как окружение страны сейчас неспокойное, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Окружение по многим направлениям весьма неспокойное, чревато конфликтными ситуациями, региональными конфликтами», – сказал он.

    География региональных конфликтов хорошо известна, именно об этом говорил президент, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что Путин встречался с Шойгу в воскресенье и понедельник. Обсуждалась внезапная проверка тихоокеанского флота.

    Также глава государства отметил, что силы ВМФ в отдельных его компонентах, «безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях». Он попросил министра иметь это в виду.

    Песков добавил, что на понедельник у президента запланированы непубличные мероприятия, он работает в Кремле.

    Напомним, на встрече с Шойгу Путин заявил, что российский флот может быть использован в конфликтах на любых направлениях.

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    Шойгу отчитался перед Путиным о ходе внезапной проверки ТОФ
    Путин начал встречу с Шойгу по теме хода внезапной проверки Тихоокеанского флота

    17 апреля 2023, 10:05

    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу по теме проведения внезапной проверки Тихоокеанского флота.

    Отмечается, что министр обороны доложил главе государства о ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота, где была установлена полная боеготовность. В частности, привлечено свыше 25 тыс. военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов, передает РИА «Новости».

    По словам министра, участвующие в проверке ведомства приступили к выполнению учебно-боевых задач, с ними проводятся контрольные стрельбы и тактические учения.

    «Дежурными противолодочными силами проведен поиск подводных лодок на подходах к заливу Петра Великого и Авачинскому заливу. Самолеты командования дальней авиации перебазированы на передовые аэродромы», – рассказал Шойгу.

    Кроме того, министр добавил, что российские стратегические ракетоносцы в рамках внезапной проверки на Тихоокеанском флоте выполнят полеты в центральную часть Тихого океана. После чего силы Тихоокеанского флота проведут учения по поиску и уничтожению подводных лодок и корабельных группировок условного противника.

    Шойгу рассказал, что в данный момент проводится второй этап проверки, начато проведение тактического учения по противовоздушной обороне.

    Известно, что с 18 апреля ТОФ приступит к завершающему этапу проверки на Дальнем Востоке. В этой связи корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков.

    Ранее подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки боеготовности отработали задачи по погрузке сил десанта на БДК и высадку на необорудованное побережье с этапом боевой стрельбы.

    Напомним, в пятницу министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. Боевые корабли, подлодки и катера вышли из пунктов постоянной дислокации, приступив к переходу и операционному развертыванию.

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    Украинские войска обстреляли Александровку под Донецком из РСЗО
    Представительство ДНР в СЦКК: Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО
    		   
    18 апреля 2023, 00:59
    Фото: U.S. Marines/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Украинские вооруженные формирования обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике из реактивной из системы залпового огня (РСЗО), сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в 22.00 понедельника вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли из РСЗО населенный пункт Александровка (находится в Петровском районе на западной окраине Донецка).

    Напомним, в минувшее воскресенье украинские войска обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра.

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    Песков: Путин и Шойгу не обсуждали развитие ситуации вокруг Артемовска
    Представитель Кремля Песков: Путин и Шойгу не обсуждали развитие ситуации вокруг Артемовска

    17 апреля 2023, 14:12

    Текст: Александра Юдина

    Возможность изменения ситуации вокруг Артемовска не обсуждалась во время встречи российского лидера Владимира Путина и главы Минобороны Сергея Шойгу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    На соответствующий вопрос он ответил отрицательно, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат.

    До этого Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки освободили в Артемовске два квартала. 

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    Раненые бойцы ВСУ заполнили больницы Харьковской и Днепропетровской областей
    Марочко: Раненые бойцы ВСУ заполнили больницы Харьковской и Днепропетровской областей

    18 апреля 2023, 08:32

    Текст: Александра Юдина

    Больницы Харьковской и Днепропетровской областей переполнены ранеными украинскими военнослужащими, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, все медицинские учреждения областей переполнены военнослужащими, мирные жители не могут получить квалифицированную помощь. Профильные специалисты помогают раненым, койко-места в больницах закончились, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат для нанесения фланговых ударов в направлении Северска. 

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