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    Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Лев Толстой как зеркало специальной военной операции

    Фактически Толстой первым из великих прозаиков выступил в защиту народа, отбивающего атаку Запада. И он был услышан. С тех пор эту речь повторяли в самых разных уголках планеты. Мало-помалу все зулусы завели своего Толстого. В этом смысле он может считаться первым писателем БРИКС и всего многополярного мира.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какое будущее у «Большой двадцатки»

    G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.

    2 комментария
    20 ноября 2024, 12:50 • Новости дня

    Песков заявил о готовности Путина к переговорам с Трампом по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности президента Владимира Путина к переговорам по Украине, включая возможные контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    Представитель Кремля отметил, что «президент действительно неоднократно – а точнее, постоянно – заявляет о том, что он готов к контактам и переговорам», передает ТАСС.

    Песков также высказался о политике уходящей администрации США во главе с Джо Байденом. По словам представителя Кремля, администрация полностью привержена продолжению войны на Украине и делает для этого все возможное.

    Однако Песков отметил, что трудно сказать, насколько эта информация соответствует действительности. Он подчеркнул, что «если исходить в целом из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, они полностью привержены продолжению войны и делают для этого все возможное за оставшееся для них время».

    Ранее в Кремле рассказали, что горячая линия связи между Кремлем и Белым домом, созданная после Карибского кризиса, сейчас не используется, а контакты по специальной защищенной линии отсутствуют.

    18 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    Команда Трампа заявила о возможном пересмотре решения Байдена по ATACMS

    В команде Трампа заявили о возможном пересмотре решения Байдена снять запрет на удары ракетами ATACMS вглубь России

    Команда Трампа заявила о возможном пересмотре решения Байдена по ATACMS
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация Дональда Трампа, вероятно, будет пересматривать почти все решения нынешнего президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России, сообщил представитель переходной команды Трампа.

    На вопрос о возможном пересмотре решения Байдена об ударах ATACMS вглубь территории России представитель переходной команды Трампа заявил: «Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», – передает ТАСС.

    Также он добавил, что в США «в любой конкретно взятый промежуток времени» есть только один президент. До передачи полномочий решения о применении оружия принимает Байден, но «осталось недолго», сказали в команде Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын избранного президента США Дональд Трамп-младший назвал «имбецилами» тех, кто стоит за решением позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России.

    Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден, дав согласие на удары вглубь территории России американским дальнобойным оружием, пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    56 комментариев

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    17 ноября 2024, 23:45 • Новости дня
    Захарова: Путин уже высказался об ударах западным дальнобойным оружием по России

    МИД напомнил заявление Путина по вопросу использования западных дальнобойных ракет против России

    Захарова: Путин уже высказался об ударах западным дальнобойным оружием по России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин уже озвучил свою позицию по вопросу возможных ударов западным дальнобойным оружием вглубь российской территории, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Президент на этот счет высказался», – приводит слова Захаровой РБК.

    В сентябре Путин указал, что вооруженные силы Украины самостоятельно не смогут применять западные дальнобойные системы. Он подчеркнул, что такие удары возможны «только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает». «Полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие НАТО», – также отметил глава государства. Путин заявил, что речь не идет о разрешении Украине использовать данное оружие, а о прямом участии НАТО в военном конфликте.

    Напомним, по информации СМИ, США, а также Франция и Великобритания частично сняли запрет на удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    56 комментариев

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    17 ноября 2024, 15:43 • Новости дня
    Шольц после разговора с Путиным не увидел изменений в позиции России
    Шольц после разговора с Путиным не увидел изменений в позиции России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц отметил важность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, но выразил разочарование отсутствием изменений в позиции Москвы по Украине.

    Шольц охарактеризовал свой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным как важный и подробный, передает ТАСС. Однако он отметил, что не заметил никаких изменений в позиции Москвы по поводу событий на Украине. Шольц подчеркнул, что в ходе разговора с Путиным дал понять, что западная поддержка Киева не ослабнет.

    Шольц, выступая перед журналистами в Берлине перед отъездом в Бразилию на саммит Группы двадцати, заявил, что разговор был важным, но не давал поводов ожидать изменения во взглядах российского президента. Он отметил, что это не является хорошей новостью.

    Канцлер добавил, что, по его мнению, было бы неправильно, если бы переговоры между американским и российским президентами состоялись без участия главы правительства одной из ведущих европейских стран. Шольц подчеркнул, что в Германии есть те, кто поддерживает такую идею, но он не относится к их числу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что понять позицию президента России Владимира Путина по украинскому урегулированию можно, только обсудив этот вопрос напрямую с ним. В Кремле сообщили, что телефонный разговор между Путиным и Шольцем длился один час. Президент Украины Владимир Зеленский выразил негодование после звонка Шольца Путину. Германский политолог Александр Рар сказал, что то, что телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца состоялся, уже большая удача, однако для урегулирования конфликта на Украине предстоит еще многое сделать.

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    18 ноября 2024, 00:55 • Новости дня
    Сын Трампа назвал «имбецилами» желающих бить американскими ракетами вглубь России
    Сын Трампа назвал «имбецилами» желающих бить американскими ракетами вглубь России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший подверг резкой критике решение позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России. В то же время сын одного из спонсоров демократов, миллиардера Джорджа Сороса Алекс поддержал нанесение таких ударов.

    Трамп-младший заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Военный промышленный комплекс, похоже, хочет успеть начать третью мировую войну до того, как мой отец сможет добиться мира и спасти жизни. Надо же обеспечить себе триллионные доходы. Жизни людей? Им все равно! Имбецилы!» – передает РИА «Новости».

    В то же время Алекс Сорос назвал разрешение на удары дальнобойными ракетами «отличной новостью».

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал пост пользователя в Х, в котором тот написал, что «либералы любят» войну и что она ведет к росту «большого правительства». «Правда», – ответил Маск.

    Миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети X, что избранный глава американского государства Дональд Трамп «получил явный мандат на прекращение войны на Украине». «Что делает Байден в последние два месяца пребывания в должности? Сильно обостряет ее», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Байден впервые разрешил удары вглубь России дальнобойными ракетами, но он сам и Пентагон не стали комментировать эти сообщения. Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    56 комментариев

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    19 ноября 2024, 11:40 • Новости дня
    Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России

    Путин подписал указ о новых основах политики ядерного сдерживания России

    Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, уточнив параметры применения ядерного оружия.

    В документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия проводит ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз, нейтрализация которых требует подобных действий.

    Согласно новой доктрине, нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на Россию, передает ТАСС. Президент России сохраняет исключительное право принимать решения о применении ядерного оружия.

    Обновленные Основы госполитики также подчеркивают, что ядерное сдерживание может быть направлено против стран, предоставляющих свои территории или ресурсы для агрессии против России.

    Кроме того, в документе указано, что ядерное сдерживание будет осуществляться и в отношении государств, которые предоставляют контролируемые территории, воздушные или морские пространства и ресурсы для агрессии.

    В доктрине также указано, что агрессия против Белоруссии, как участника Союзного государства, и массовый запуск военных летательных аппаратов, пересекающих российскую границу, может вызвать ответный ядерный удар.

    Напомним, президент России Владимир Путин обозначил направления обновления ядерной доктрины страны. Как пояснили в МИД, доктрина корректируется, чтобы у противников России не возникло иллюзий в оценке готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми средствами.

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    19 ноября 2024, 23:07 • Новости дня
    Вучич предупредил о готовности России применить ядерное оружие в случае опасности

    Вучич заявил, что Москва применит ядерное оружие при угрозе безопасности России

    Вучич предупредил о готовности России применить ядерное оружие в случае опасности
    @ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент Сербии Александр Вучич выразил мнение, что Владимир Путин не будет колебаться с применением ядерного оружия, если безопасность России окажется под угрозой.

    Президент Сербии Александр Вучич высказал серьезные опасения относительно возможного применения ядерного оружия Москвой. Вучич подчеркнул, что угроза использования этого вида оружия становится реальной, если Россия окажется в опасности и не будет других вариантов для защиты, сообщает ТАСС.

    В обращении к гражданам Вучич отметил, что после ракетных ударов Украины по Брянской области он ожидает новые действия России против энергетической инфраструктуры Украины. Он подчеркнул, что последствия могут стать катастрофическими и привести к полномасштабному ядерному конфликту.

    «Некоторые, которые не знают президента Путина, говорят, что он не сделает этого, угрожает впустую. Те, кто так говорят, – ненормальные. Если под угрозой окажется безопасность Москвы, безопасность его сил, если он увидит, что нет другого выхода, я вам говорю, даже если он рассердится на меня, он не будет колебаться ни минуты. Применит ядерное оружие», – заявил Вучич, добавив, что «мало кто знает Путина» так, как он сам.

    Ранее Вучич заявил, что основное отличие России от западных стран для него заключается в том, что Россия не бомбила Сербию и не отнимала Косово и Метохию.

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    18 ноября 2024, 20:02 • Новости дня
    Трамп пообещал массовые депортации мигрантов с привлечением военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил о планах реализовать масштабную программу депортации нелегальных мигрантов.

    План предполагает введение режима чрезвычайного положения и использование военных ресурсов для выполнения этой задачи, передает РИА «Новости».

    Трамп подтвердил свои намерения, написав в соцсети Truth Social: «Правда!!!», согласившись с сообщением главы консервативной организации Judicial Watch Тома Фиттона.

    Ранее Трамп, выступая перед сторонниками, обвинил демократов в том, что их миграционная политика превратила США в свалку для мира, отметив, что Камала Харрис открыла границы для мигрантов.

    Коментарии (7)
    19 ноября 2024, 01:20 • Новости дня
    Шольц назвал правильным решением звонок Путину

    Шольц назвал правильным решение провести переговоры с Путиным

    Шольц назвал правильным решением звонок Путину
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с президентом России Владимиром Путиным – правильное решение, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц в ходе пресс-конференции на полях G20 в Рио-де-Жанейро заявил о необходимости «действовать и говорить». «Это было и остается правильным – разговаривать сейчас с российским президентом», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Phoenix.

    Шольц подчеркнул, что Европа должна сохранять возможность донести до Москвы свои взгляды и цели, несмотря на отсутствие изменений в позиции самого Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Шольц провели телефонные переговоры впервые за два года, инициатором стал Берлин. Путин напомнил Шольцу, что кризис на Украине является прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, игнорирующей интересы Москвы в сфере безопасности. Президент также подчеркнул, что Россия открыта к возобновлению переговоров.

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    18 ноября 2024, 04:55 • Новости дня
    Аргентина пригрозила заблокировать коммюнике саммита G20

    Financial Times сообщила об угрозах Аргентины заблокировать коммюнике G20 из-за пунктов о налогах и гендерном равенстве

    Tекст: Антон Антонов

    Аргентина готова заблокировать итоговое коммюнике саммита G20 в Рио-де-Жанейро в связи с несогласием по вопросам налогообложения сверхбогатых и гендерного равенства, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    Как поясняет Financial Times, Аргентина выступила с «возражениями, связанными с налогообложением сверхбогатых и гендерным равенством», передает РИА «Новости».

    Указывается, что президент Аргентины Хавьер Милей – «близкий союзник Трампа». Угроза вето со стороны Аргентины вызывает обеспокоенность среди западных дипломатов. Они опасаются, что недавнее избрание Дональда Трампа президентом в США усилило позиции его консервативных союзников, таких как Аргентина, и может привести к выходу ряда стран из важных соглашений, в частности по борьбе с глобальным потеплением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит глав государств «Группы двадцати» пройдет в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября.

    Милей поддерживал Трампа на выборах в США и стал первым иностранным лидером, который встретился с избранным президентом Соединенных Штатов.

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    18 ноября 2024, 05:55 • Новости дня
    В Раде призвали Киев быть осторожнее с решением Байдена по ATACMS из-за Трампа

    Депутат Рады Гончаренко предупредил Украину о рисках решения Байдена по ATACMS из-за Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с сообщениями о согласии президента США Джо Байдена на удары вглубь территории России ракетами ATACMS Киеву нужно помнить, что скоро к власти в США придет администрация Дональда Трампа, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Депутат выразил мнение, что Киев должен учитывать возможное различие в подходах между действующей администрацией и будущим президентом США. «Мы на такой сложной растяжке находимся, что прямо сейчас нужно быть невероятно осторожными», – заявил он. По его мнению, в противном случае «будет беда», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, США впервые разрешили использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области в рамках конфликта на Украине.

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что Байден таким образом пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

    Представитель переходной команды Трампа заявил о возможном пересмотре решения Байдена снять запрет на удары ракетами ATACMS вглубь России.

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    18 ноября 2024, 03:28 • Новости дня
    Макрон и Стармер рассказали о планах позвонить Путину

    Макрон не исключил телефонного разговора с Путиным, Стармер сообщил об отсутствии подобных планов

    Макрон и Стармер рассказали о планах позвонить Путину
    @ Henri Szwarc/Starface/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, «когда позволит контекст». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что у него таких планов нет.

    Макрон заявил, что разговор будет возможен, «когда появятся соответствующие условия и обстоятельства». Он выразил поддержку дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Однако, как заявил Макрон, речь не должна идти о «капитуляции Украины», передает ТАСС со ссылкой на BFMTV.

    При этом французский президент заявил, что, по его мнению, «Путин не готов к переговорам с Киевом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    В свою очередь, Стармер, комментируя решение канцлера Германии Олафа Шольца провести телефонный разговор с президентом России, сказал, что «это дело канцлера Шольца – с кем ему говорить». «Я не планирую разговаривать с Путиным», – заявил Стармер Sky News.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил ARD о необходимости продолжать попытки наладить диалог с Россией по Украине: «Нужно постоянно пытаться это делать и одновременно поддерживать Украину». Он также сказал, что не видит изменения курса Москвы.

    Напомним, Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонные переговоры впервые за два года, инициатором беседы выступил Берлин. Путин напомнил Шольцу, что кризис на Украине стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, которая полностью игнорирует интересы Москвы в сфере безопасности. Президент также подчеркнул, что Россия открыта к возобновлению переговоров.

    Коментарии (5)
    18 ноября 2024, 09:49 • Новости дня
    Представитель Трампа отреагировал на разрешение Байдена бить вглубь России

    Представитель Трампа Чунг отреагировал на разрешение Байдена бить вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Только победивший на выборах президента США Дональд Трамп способен привести конфликтующие стороны за стол переговоров, заявил директор по коммуникациям переходной команды Трампа Стивен Чунг.

    Чунг отреагировал на новости о том, что глава Белого дома Джо Байден дал согласие на удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Чунг отметил, что только Трамп сможет привести стороны конфликта к мирным переговорам.

    «Трамп единственный человек, который может сблизить стороны, чтобы договориться о мире и работать над прекращением войны и убийств», – заявил Чунг.

    Однако Чунг уклонился от ответа на вопрос, осведомлен ли был Трамп о решении администрации Байдена. Он добавил, что все официальные заявления по этому вопросу Трамп сделает сам или через своих представителей.

    Ранее команда Трампа заявила, что будет пересматривать почти все решения президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

    Сын избранного президента США Дональд Трамп – младший назвал «имбецилами» тех, кто стоит за решением позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России.

    Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

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    20 ноября 2024, 06:24 • Новости дня
    Западу не удалось изолировать Россию на фоне сообщения о визите Путина в Индию

    Bloomberg: Путин посетит Индию, несмотря на попытки изоляции России

    Tекст: Максим Попов

    Визит президента России Владимира Путина в Индию подчеркивает неудачу западных попыток изолировать Россию на международной арене, сообщило Bloomberg.

    По данным агентства, президент России примет участие в переговорах с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Это станет ответным визитом после двух поездок Моди в Россию. Запланированная поездка Путина подчеркивает сохраняющиеся тесные отношения между двумя странами, несмотря на международное давление, передает ТАСС.

    Отмечается, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что после визитов Нарендры Моди в Россию начнется подготовка к поездке российского лидера в Индию. Однако детали и сроки визита пока не уточняются. Тем не менее, данное событие демонстрирует, что Россия продолжает активно участвовать в международных отношениях, не смотря на попытки ее изоляции.

    Накануне стало известно, что Путин поблагодарил Моди за содействие в урегулировании конфликта на Украине.

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    18 ноября 2024, 18:27 • Новости дня
    Путин пригласил абхазского лидера на празднование 80-летия Победы

    Путин пригласил абхазского лидера Бжанию на празднование 80-летия Победы в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пригласил главу Абхазии Аслана Бжанию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет 9 мая следующего года.

    Об этом сообщили в пресс-службе абхазского президента, передает ТАСС. В сообщении говорится, что Путин направил приглашение в адрес Бжании. Мероприятие, на которое приглашен абхазский лидер, будет посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и состоится 9 мая 2025 года.

    Ранее Путин пригласил монгольского коллегу Ухнаагийна Хурэлсуха на празднование 80-летнего юбилея Победы в Москве, а до этого российский президент пригласил вьетнамского коллегу То Лама на это же мероприятие.

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    19 ноября 2024, 22:46 • Новости дня
    Трамп предложил миллиардера Латника на пост министра торговли

    Трамп предложил инвестора и миллиардера Говарда Латника на должность главы Минторга США

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить американского миллиардера и инвестора Говарда Латника на пост министра торговли в своей администрации, говорится в заявлении переходной команды республиканца.

    «Я рад объявить, что Говард Латник, председатель совета директоров и генеральный директор инвестиционной фирмы Cantor Fitzgerald, присоединится к моей администрации в качестве министра торговли США. Он возглавит нашу тарифную и торговую повестку, а также будет нести дополнительную прямую ответственность за деятельность офиса торгового представителя США», – приводит ТАСС выдержку из заявления.

    До этого Трамп предложил кандидатуру Криса Райта на пост министра энергетики США.

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    Новая ядерная доктрина России призвана отрезвить НАТО

    Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. В документе обозначены потенциальные противники и условия реагирования. Теперь ядерный ответ возможен даже в том случае, если угроза суверенитету России создается обычными вооружениями и неядерными государствами при поддержке ядерных. Как отмечают эксперты, обновление доктрины произошло в результате безрассудства Запада по эскалации конфликта на Украине. Подробности

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    «Каждая минута была на адреналине»

    «Я постоянно созваниваюсь с родителями погибшего парня из Иркутска, он вместе с нами уходил добровольцем. Теперь они меня сыном зовут». Ветеран СВО Егор Гераськов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как переживает адаптацию к мирной жизни после ранения, от чего хочется плакать и в чем он видит смысл того, что вернулся домой живым. Подробности

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    Заявления о «российской диверсии» скрывают настоящих диверсантов на Балтике

    Западные политики и эксперты нашли новый повод для обвинений в адрес России – разрыв сразу двух подводных кабелей в Балтийском море. Звучат слова «диверсия», «гибридная акция», «российская активность». Однако в реальности самыми эффективными подводными диверсиями, в том числе с целью провокаций против СССР и России, занимались ВМС США. О чем идет речь? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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