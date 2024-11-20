Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.0 комментариев
Песков заявил о готовности Путина к переговорам с Трампом по Украине
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности президента Владимира Путина к переговорам по Украине, включая возможные контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Представитель Кремля отметил, что «президент действительно неоднократно – а точнее, постоянно – заявляет о том, что он готов к контактам и переговорам», передает ТАСС.
Песков также высказался о политике уходящей администрации США во главе с Джо Байденом. По словам представителя Кремля, администрация полностью привержена продолжению войны на Украине и делает для этого все возможное.
Однако Песков отметил, что трудно сказать, насколько эта информация соответствует действительности. Он подчеркнул, что «если исходить в целом из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, они полностью привержены продолжению войны и делают для этого все возможное за оставшееся для них время».
Ранее в Кремле рассказали, что горячая линия связи между Кремлем и Белым домом, созданная после Карибского кризиса, сейчас не используется, а контакты по специальной защищенной линии отсутствуют.