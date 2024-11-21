Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.13 комментариев
Песков сообщил о подготовке пресс-конференции и прямой линии Путина в декабре
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдут в декабре, по традиции – в четверг.
«Прямая линия и пресс-конференция готовятся. Это будет декабрь», – приводит ТАСС слова Пескова.
Официальный представитель Кремля добавил, что об окончательной дате будет сообщено дополнительно. Он подчеркнул, что мероприятие остается традиционным и будет, как всегда, проводиться в декабре, однако точная дата пока не определена.