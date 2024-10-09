Путин наградил Лукашенко орденом Андрея Первозванного

Tекст: Алексей Дегтярев

Президент Белоруссии награжден за выдающиеся заслуги в развитии отношений двух стран и укрепление дружбы народов, передает ТАСС.

Вручая орден, Путин напомнил о строительстве Союзного государства России и Белоруссии. В Союзном государстве «надежно обеспечивается общая оборона и безопасность, созданы единое экономическое, правовое, гуманитарное пространство», сказал он.

Отмечается, что орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшим государственным орденом России. Президент России подписал указ о награждении президента Белоруссии еще 30 августа.

Перед церемонией вручения прошли двусторонние переговоры двух лидеров. В ходе переговоров Путин отметил, что торговля двух стран достигает 46,5 млрд долларов.