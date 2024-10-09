  • Новость часаВС России освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины
    Политолог объяснил отмену второго «саммита мира» по Украине
    Грузия оскорбилась призывом Европарламента ввести прямые санкции против России
    Геймеры рассказали о способах обойти заблокированный Discord
    ВС России поразили производящие ГСМ для ВСУ предприятия на Украине
    ВСУ попытались атаковать Угледар из HIMARS
    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина
    Американист назвал две причины отмены визита Байдена на встречу «друзей Украины»
    Стало известно о начале серийного производства Lada Aura
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин С кем можно сравнить Макрона

    Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».

    2 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский для Белого дома хуже урагана

    Безумная активность Ермака – Зеленского начала еще больше вредить не только «стратегической стабильности», но и избирательной кампании Демпартии. Поэтому Байден отложил свой визит в Германию, а офис Зеленского объявил об отмене второго «саммита мира» в ноябре.

    0 комментариев
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Гормоны – лучший помощник государства

    Главная пропаганда чайлдфри происходит на рейсах по дороге на семейные курорты. Дети – это невероятно сложно и тяжело, даже при помощи мужа, няни и бабушек с дедушками. Но женщины все равно рожают.

    19 комментариев
    9 октября 2024, 15:21 • Новости дня

    Путин наградил Лукашенко орденом Андрея Первозванного

    Путин наградил Лукашенко орденом Андрея Первозванного
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин вручил белорусскому коллеге Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного в Андреевском зале Кремля.

    Президент Белоруссии награжден за выдающиеся заслуги в развитии отношений двух стран и укрепление дружбы народов, передает ТАСС.

    Вручая орден, Путин напомнил о строительстве Союзного государства России и Белоруссии. В Союзном государстве «надежно обеспечивается общая оборона и безопасность, созданы единое экономическое, правовое, гуманитарное пространство», сказал он.

    Отмечается, что орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшим государственным орденом России. Президент России подписал указ о награждении президента Белоруссии еще 30 августа.

    Перед церемонией вручения прошли двусторонние переговоры двух лидеров. В ходе переговоров Путин отметил, что торговля двух стран достигает 46,5 млрд долларов.

    9 октября 2024, 08:37 • Новости дня
    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина

    Посольство России назвало оскорбительными высказывания Харрис о Путине

    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина
    @ Saquan Stimpson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Посольство России в Вашингтоне назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес президента России Владимира Путина.

    В Telegram-канале диппредставительства подчеркнуто, что подобная риторика свидетельствует о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне.

    По их мнению, неспособность справиться с Россией и нанести ей «стратегическое поражение» приводит к использованию оскорбительной риторики.

    «Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США К. Харрис в адрес президента России В. В. Путина. Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», – указано в заявлении.

    В посольстве также добавили, что США следовало бы принять факт, что Россия проводит политику, основываясь на национальных интересах, что такие высказывания оскорбляют весь российский народ.

    Напомним, Харрис, комментируя слова Боба Вудворда из его книги «Война», который писал, что Дональд Трамп во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19», раскритиковала этот шаг, позволив себе оскорбления в адрес российского лидера.

    Позднее директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Стивен Чун опроверг заявления Вудворда, назвав их «неправдой».

    Коментарии (56)
    8 октября 2024, 17:40 • Новости дня
    В Белоруссии развернули свыше 10 пунктов наведения авиации

    В Белоруссии в ходе проверки ВВС развернули свыше 10 пунктов наведения авиации

    В Белоруссии развернули свыше 10 пунктов наведения авиации
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На белорусской территории развернули более 10 пунктов наведения авиации в рамках проверки ВВС и войск ПВО страны, сообщил начальник Генштаба – первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко.

    В Белоруссии развернули более 10 пунктов наведения авиации, укомплектованных военнослужащими, прибывшими из запаса, сказал Муравейко, передает ТАСС.

    «Это достаточно сложная задача – управлять авиацией в ходе отражения ударов средств воздушного нападения», – добавил замминистра.

    В конце августа белорусские летчики в ходе учений в России запустили ракеты с Су-30СМ.

    Коментарии (5)
    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    Коментарии (4)
    8 октября 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин заявил, что страны СНГ в 2025 году отметят 80-летие Победы вместе
    Путин заявил, что страны СНГ в 2025 году отметят 80-летие Победы вместе
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    В 2025 году страны Содружества Независимых Государств совместно отметят юбилей Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент Владимир Путин на саммите СНГ в Москве.

    «В 2025 году мы совместно отметим 80-летие победы в Великой Отечественной войне, в странах Содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом», – сказал президент России в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что взаимодействие в рамках СНГ является приоритетом российской внешней политики.

    Коментарии (9)
    8 октября 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин назвал сотрудничество в рамках СНГ одним из приоритетов внешней политики РФ
    Путин назвал сотрудничество в рамках СНГ одним из приоритетов внешней политики РФ
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На саммите СНГ в Москве участники обсудят экономическую тематику и перспективы расширения торгово-инвестиционного сотрудничества, что является одним из ключевых приоритетов внешней политики России, отметил президент РФ Владимир Путин.

    По его словам, насыщенная повестка дня включает обсуждение перспектив дальнейшего взаимодействия в СНГ, передает РИА «Новости». Путин отметил, что взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств остается одним из главных приоритетов внешней политики России.

    Президент также выразил надежду на плодотворную работу и доверительное общение лидеров государств, подчеркнув важность откровенного обсуждения актуальных вопросов развития регионов СНГ и мира в целом.

    «Рассчитываю на плодотворную работу и традиционно откровенное, доверительное обсуждение насущных аспектов развития регионов СНГ и мира в целом», – сказал он на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

    Накануне вечером Путин в свой день рождения провел неформальную встречу с главами государств СНГ в Москве.

    Коментарии (6)
    9 октября 2024, 01:29 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко в Москве

    Путин запланировал встречу с Лукашенко, в ходе которой вручит белорусскому лидеру орден Андрея Первозванного

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин планирует вручить белорусскому лидеру Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного на встрече в Москве, где также пройдут обсуждения интеграционных вопросов. Об этом сообщили в Кремле

    Президент России Владимир Путин в среду встретится в Москве с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского президента.

    Основной темой переговоров станет развитие российско-белорусских отношений, акцент будет сделан на интеграционное сотрудничество в рамках Союзного государства.

    Кроме того, состоится торжественная церемония вручения Лукашенко высшей государственной награды России – ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

    Эта награда вручается за исключительные заслуги, способствующие процветанию и славе России. Указ о награждении был подписан Путиным в августе.

    Лукашенко удостоен награды за значительный личный вклад в развитие союзнических отношений и укрепление дружбы между народами России и Белоруссии.

    Лукашенко находится в Москве с 7 октября и уже принял участие в неформальной встрече лидеров СНГ на день рождения Путина. Он подарил российскому президенту «серьезный подарок», сделанный белорусскими мастерами.

    На саммите СНГ Лукашенко выступил за восстановление «семьи СНГ» в прежнем составе, в том числе через возвращение Грузии и полноценное участие Молдавии.

    Лукашенко также призвал СНГ продвигать свои ценности. Он подчеркнул важность усиления голосов Содружества и достижения конкретных результатов.

    Вопросы обороны и безопасности регулярно обсуждаются между Путиным и Лукашенко. Недавно были внесены изменения в российскую ядерную доктрину, согласованные с Белоруссией, что позволяет использовать ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.

    Путин объяснил необходимость этих изменений адаптацией к текущим реалиям.

    Ранее Лукашенко сообщил, что на неформальном саммите СНГ в Москве лидеры бывших советских республик обсудили широкий спектр вопросов, включая геополитику и внутренние проблемы.

    Коментарии (0)
    8 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин заявил о превышении 85% доли нацвалют в расчетах стран СНГ
    Путин заявил о превышении 85% доли нацвалют в расчетах стран СНГ
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Москве сообщил, что доля национальных валют в коммерческих операциях между странами – участниками СНГ уже превысила 85%.

    «Общими усилиями создаются устойчивые и независимые от внешнего влияния финансовые инфраструктуры. Расширяется использование во взаимных расчетах национальных валют, их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ уже превышает 85%», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Путин заявлял, что Россия рассматривает укрепление позиций на пространстве СНГ в качестве одного из внешнеполитических приоритетов.

    Коментарии (0)
    8 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Путин открыл заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе

    Tекст: Ольга Иванова

    Началось заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе, президент России Владимир Путин подчеркнул важность сотрудничества в укреплении авторитета организации и улучшении благосостояния граждан стран-участниц.

    «Нашими общими усилиями последовательно укрепляется авторитет СНГ как регионального интеграционного объединения. Участники Содружества действуют исключительно в принципах взаимопонимания, равноправия и добрососедства, успешно решают ключевые задачи по улучшению благосостояния и качеству жизни наших граждан», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.

    Ранее в Кремля прошло заседание Совета глав государств СНГ в узком составе.

    Коментарии (0)
    8 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    Путин предложил учредить звание Города трудовой славы СНГ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо учредить почетное звание Города трудовой славы Содружества Независимых Государств, с таким предложением на Совете СНГ выступил президент России Владимир Путин.

    «Наше конкретное предложение – учредить в СНГ почетное звание Города трудовой славы и присвоить его городам Содружества, жители которых внесли особый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции», – цитирует Путина ТАСС.

    По его мнению, присвоение такого звания станет символом признания и уважения коллективного подвига народов, всех тех, кто работал в тылу и помогал в разгроме фашистской Германии.

    Напомним, во вторник в Москве проходит заседание глав государств СНГ.

    Коментарии (3)
    8 октября 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия будет укреплять сотрудничество в рамках СНГ

    Взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) является приоритетом российской внешней политики, Москва нацелена на укрепление такого сотрудничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая заседание Совета глав государств - участников СНГ.

    «Хотел бы подчеркнуть, что взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики РФ. Для нас страны Содружества – самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры. Мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества», – подчеркнул российский лидер, отметив, что именно на это нацелена концепция председательства РФ в 2024 году и масштабный план соответствующих мероприятий.

    «Мы благодарны всем присутствующим здесь коллегам за поддержку и деятельное участие в работе по их реализации», – добавил Путин, передает ТАСС.

    Говоря о повестке дня встречи, глава российского государства назвал ее весьма насыщенной. «Естественно, уделим большое внимание экономической тематике и перспективам дальнейшего расширения торгово-инвестиционного взаимодействия в СНГ», – уточнил он.

    Коментарии (0)
    8 октября 2024, 17:15 • Новости дня
    Путин предложил создать реестр воинских мемориалов СНГ

    Путин предложил создать реестр воинских мемориалов СНГ на базе платформы «Место памяти»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин предложил создать единый реестр воинских мемориалов СНГ, чтобы сохранить и защитить мемориальное наследие советских солдат.

    Инициатива была озвучена на Совете глав государств СНГ. Путин отметил, что Победа в Великой Отечественной войне является общим достоянием всех народов бывшего Советского Союза, сообщает ТАСС.

    Российский президент подчеркнул важность сохранения и защиты воинских мемориалов, памятников и памятных мест, связанных с подвигами советских солдат. Для этого он предложил разработать единый реестр мемориального наследия Великой Отечественной войны.

    Глава государства также отметил, что реестр можно создать на базе российской интернет-платформы «Место памяти», которая функционирует с 2016 года.

    Напомним, Путин предложил учредить почетное звание Города трудовой славы Содружества Независимых Государств.

    Он также отметил, что страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

    Коментарии (0)
    9 октября 2024, 14:06 • Новости дня
    Путин и Лукашенко начали встречу в Кремле

    Путин и Лукашенко начали обсуждать интеграцию в Союзном государстве в Кремле

    Путин и Лукашенко начали встречу в Кремле
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президенты России и Белоруссии обсуждают стратегическое сотрудничество и интеграцию в Зеленой гостиной Кремля.

    Лидеры государств прошли в Зеленую гостиную Кремля, где начали восьмую по счету встречу в этом году, передает ТАСС.

    Темы встречи включают в себя актуальные вопросы развития российско-белорусских отношений, стратегического сотрудничества и союзничества, а также обсуждение интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России планировал вручить белорусскому коллеге орден Святого апостола Андрея Первозванного на встрече в Москве.

    Коментарии (0)
    9 октября 2024, 09:39 • Новости дня
    Песков отверг слухи о семи телефонных переговорах Путина и Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о семи телефонных созвонах Владимира Путина с Дональдом Трампом, озвученную в книге Боба Вудворда, заявив, что это не соответствует действительности.

    Представитель Кремля опроверг сообщения о том, что глава государства якобы созванивался с Трампом семь раз после того, как последний покинул пост президента США в январе 2021 года, передает РБК.

    «Нет, это не так», – отметил он.

    Ранее такие утверждения были приведены в книге Боба Вудворда «Война», которая уже вызвала широкий резонанс и обсуждение в США.

    Так, в книге утверждается, что Трамп во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19».

    Вице-президент США Камалы Харрис раскритиковала этот шаг, позволив себе оскорбления в адрес Путина. Посольство России осудило Харрис за хамство.

    Коментарии (0)
    9 октября 2024, 14:15 • Новости дня
    Лукашенко: Запад планирует удушение России и Белоруссии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о намерении Запада удушить Россию и Белоруссию.

    Глава республики отметил, что Запад поставил перед собой планы удушить Россию и Белоруссию прежде всего в экономике, финансах, однако это ему не удалось. Запад уже сам признал это и даже нет необходимости констатировать этот факт, указал Лукашенко.

    Он также отметил, что на встрече лидеров СНГ не возникло никаких разногласий по международной повестке, передает ТАСС.

    «Вчера и позавчера мы имели возможность обсудить вопросы глобального характера. Что меня порадовало – и вас, я уверен – у нас не было никаких расхождений по международной повестке», – сказал Лукашенко.

    Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил значительный вклад Лукашенко в развитие двусторонних отношений между Россией и Белоруссией.

    В связи с этим президенту Белоруссии будет вручена высшая государственная награда России – орден апостола Андрея Первозванного.

    Напомним, в среду президенты России и Белоруссии проводят встречу в Кремле, чтобы обсудить стратегическое сотрудничество.

    Коментарии (2)
    9 октября 2024, 14:34 • Новости дня
    Лукашенко заявил о необходимости «решить два-три вопроса» в отношениях с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным в Кремле подчеркнул необходимость обсудить «два-три вопроса» с Россией для дальнейшего развития союзных отношений.

    На встрече в Кремле Лукашенко отметил, что эти вопросы можно будет обсудить в среду, что позволит расставить точки над i и двигаться дальше в отношениях между двумя странами, передает ТАСС.

    Напомним, Путин и Лукашенко начали встречу в Кремле для обсуждения стратегического сотрудничества и интеграции.

    Коментарии (0)
    9 октября 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин: Российско-белорусский товарооборот достиг 46,5 млрд долларов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российско-белорусская торговля демонстрирует хорошую динамику и достигает 46,5 млрд долларов, что соответствует 4,2 трлн рублей по российской статистике, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

    «Динамика значительная. Хочу отметить, что торгово-экономические связи развиваются у нас самым наилучшим образом, хорошими темпами. По нашей статистике объем товарооборота – 46,5 млрд долларов, или 4,2 трлн рублей, по белорусской статистике это чуть больше», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Российский лидер также сообщил, что РФ занимает первое место по объему прямых инвестиций в экономику Белоруссии, сумма которых достигла 4,5 млрд долларов. Путин отметил активное развитие сотрудничества в промышленной кооперации и сельском хозяйстве.

    «В последние года полтора занимаемся активно микроэлектроникой, и сейчас открываются возможности в сфере авиационного строительства, авиапромышленности. С советских времен Белоруссию назвали сборочным цехом Советского Союза. Благодаря вашим усилиям эти преимущества в области экономики, промышленного производства за Белоруссией сохранились, поэтому у нас есть возможность совместно, дополняя друг друга, двигаться по всем этим и другим направлениям», – добавил Путин.

    Ранее Лукашенко на встрече с Путиным в Кремле подчеркнул необходимость обсудить «два-три вопроса» с Россией для дальнейшего развития союзных отношений.

    Коментарии (0)
    Главное
    Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии 2024 года
    Forbes: Украинские военные вывезли обломки БПЛА С-70 «Охотник»
    FT: Украина планирует отменить запрет на экспорт оружия
    Генштаб ВСУ сообщил о нарастающем превосходстве армии России на фронте
    Компромат с вечеринок P. Diddy использовали для продвижения мнений по Украине
    Вильфанд предсказал самый разрушительный ураган в истории США
    Врачи диагностировали у Василия Ливанова поражение мозга

    Почему разница в цене между красной и черной икрой снижается

    До Нового года еще несколько месяцев, а красная икра уже бьет ценовые рекорды. Продавцы пугают, что скоро она станет такой же недоступной и дорогой, как черная икра. За десять лет красная икра действительно подорожала значительно сильнее, чем черная икра. Почему так происходит? И что будет с ценами перед самым Новым годом? Подробности

    Перейти в раздел

    Илон Маск начал главный этап своего плана мести

    Мультимиллиардер Илон Маск включился в избирательную кампанию Дональда Трампа и готовится получить высокий пост в его администрации. Вместе они обещают отправить американцев на Марс и предотвратить уничтожение США, которое связывают с возможной победой Камалы Харрис. Но больше всего Илон Маск хочет отомстить. Подробности

    Перейти в раздел

    СБУ начала вылавливать россиян в Молдавии

    Молдавские власти передали СБУ ученого Дмитрия Чистилина, у которого есть гражданства России и Украины. В Киеве арестованного называют «прокремлевским идеологом». В его отношении уже возбуждено дело по статье о госизмене, за что ему грозит пожизненный срок. По оценке экспертов, Молдавия стала страной, где СБУ действует абсолютно спокойно, а у россиян есть риск быть похищенными этой спецслужбой. Подробности

    Перейти в раздел

    «Мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины

    «Заморозка без признания территорий приведет к гораздо худшей ситуации». Такими словами политологи комментируют важнейший недостаток «мирных планов для Украины», которые сегодня обсуждаются Западом. О чем идет речь и при каких условиях как минимум Европа будет склонна признать Россию в ее реальных границах? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............