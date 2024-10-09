Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».2 комментария
Путин наградил Лукашенко орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин вручил белорусскому коллеге Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного в Андреевском зале Кремля.
Президент Белоруссии награжден за выдающиеся заслуги в развитии отношений двух стран и укрепление дружбы народов, передает ТАСС.
Вручая орден, Путин напомнил о строительстве Союзного государства России и Белоруссии. В Союзном государстве «надежно обеспечивается общая оборона и безопасность, созданы единое экономическое, правовое, гуманитарное пространство», сказал он.
Отмечается, что орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшим государственным орденом России. Президент России подписал указ о награждении президента Белоруссии еще 30 августа.
Перед церемонией вручения прошли двусторонние переговоры двух лидеров. В ходе переговоров Путин отметил, что торговля двух стран достигает 46,5 млрд долларов.