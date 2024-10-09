Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».2 комментария
Путин: Российско-белорусский товарооборот достиг 46,5 млрд долларов
Российско-белорусская торговля демонстрирует хорошую динамику и достигает 46,5 млрд долларов, что соответствует 4,2 трлн рублей по российской статистике, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Динамика значительная. Хочу отметить, что торгово-экономические связи развиваются у нас самым наилучшим образом, хорошими темпами. По нашей статистике объем товарооборота – 46,5 млрд долларов, или 4,2 трлн рублей, по белорусской статистике это чуть больше», – отметил глава государства, передает ТАСС.
Российский лидер также сообщил, что РФ занимает первое место по объему прямых инвестиций в экономику Белоруссии, сумма которых достигла 4,5 млрд долларов. Путин отметил активное развитие сотрудничества в промышленной кооперации и сельском хозяйстве.
«В последние года полтора занимаемся активно микроэлектроникой, и сейчас открываются возможности в сфере авиационного строительства, авиапромышленности. С советских времен Белоруссию назвали сборочным цехом Советского Союза. Благодаря вашим усилиям эти преимущества в области экономики, промышленного производства за Белоруссией сохранились, поэтому у нас есть возможность совместно, дополняя друг друга, двигаться по всем этим и другим направлениям», – добавил Путин.
Ранее Лукашенко на встрече с Путиным в Кремле подчеркнул необходимость обсудить «два-три вопроса» с Россией для дальнейшего развития союзных отношений.