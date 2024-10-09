Путин: Российско-белорусский товарооборот достиг 46,5 млрд долларов

Tекст: Дарья Григоренко

«Динамика значительная. Хочу отметить, что торгово-экономические связи развиваются у нас самым наилучшим образом, хорошими темпами. По нашей статистике объем товарооборота – 46,5 млрд долларов, или 4,2 трлн рублей, по белорусской статистике это чуть больше», – отметил глава государства, передает ТАСС.

Российский лидер также сообщил, что РФ занимает первое место по объему прямых инвестиций в экономику Белоруссии, сумма которых достигла 4,5 млрд долларов. Путин отметил активное развитие сотрудничества в промышленной кооперации и сельском хозяйстве.

«В последние года полтора занимаемся активно микроэлектроникой, и сейчас открываются возможности в сфере авиационного строительства, авиапромышленности. С советских времен Белоруссию назвали сборочным цехом Советского Союза. Благодаря вашим усилиям эти преимущества в области экономики, промышленного производства за Белоруссией сохранились, поэтому у нас есть возможность совместно, дополняя друг друга, двигаться по всем этим и другим направлениям», – добавил Путин.

Ранее Лукашенко на встрече с Путиным в Кремле подчеркнул необходимость обсудить «два-три вопроса» с Россией для дальнейшего развития союзных отношений.