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Украина и США предлагают Европе опасную ядерную игру

Заместить российское ядерное топливо очень непросто Павел Лисицын/РИА Новости
Украина заявила об амбициозных планах избавить не только себя от российского ядерного топлива, но и Европу. Самостоятельно это ей, конечно, не под силу. Главную роль здесь играет американская компания Westinghouse. Однако и для американцев задача создать ядерное топливо не только для реакторов советского типа ВВЭР-1000, но и для реакторов ВВЭР-440 – нетривиальная задача. А для Европы – еще и очень опасная.  Подробности...
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Путин поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы

Владимир Путин, несмотря на риски, приехал в Мариуполь Скриншот из видео
Владимир Путин после Крыма посетил Мариуполь. Визит Кремлем не анонсировался. Президент России пообщался с населением, проинспектировал строительство, проехался по городу на автомобиле и даже сходил в гости к одной из семей. Почему глава государства отправился в Мариуполь несмотря на все риски и какие сигналы были отправлены Западу и Киеву? Подробности...
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Пентагон подделал видео инцидента с беспилотником у берегов Крыма

Фрагмент ролика, выпущенного Пентагоном. Су-27 совершает аварийный слив керосина. Или же форсаж? REUTERS
Соединенные Штаты возобновили полеты своих разведывательных беспилотников над Черным морем – однако внесли в их маршрут весьма интересные коррективы. Между тем, как заявил газете ВЗГЛЯД генерал ВВС России, американский беспилотник должен был упасть на территорию Крыма. И есть основания полагать, что Пентагон подделал ролик Пентагона о перехвате MQ-9 российским Су-27. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
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Румыния созрела для приднестровской авантюры

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    Путин поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы

    Владимир Путин, несмотря на риски, приехал в Мариуполь
    		  
    19 марта 2023, 18:04
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Алёна Задорожная

    Владимир Путин после Крыма посетил Мариуполь. Визит Кремлем не анонсировался. Президент России пообщался с населением, проинспектировал строительство, проехался по городу на автомобиле и даже сходил в гости к одной из семей. Почему глава государства отправился в Мариуполь несмотря на все риски и какие сигналы были отправлены Западу и Киеву?

    Владимир Путин в воскресенье с не анонсированным ранее визитом приехал в Мариуполь. В город глава государства прилетел на вертолете, а затем проехался по улицам за рулем автомобиля. Примечательно, что движение в этот момент не перекрывалось. Путин двигался в общем потоке с остальными автомобилистами.

    При осмотре строительства и восстановительных работ в Мариуполе президента сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Среди прочего он показал, что освещение на дорогах полностью восстановлено, само полотно практически отремонтировано, установлены новые светофоры и благоустроены скверы.

    Владимир Путин также пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению. Одна из горожанок призналась, что теперь это место – «маленький кусочек рая». На что глава государства пообещал, что в Мариуполе будут и дальше появляться современные и комфортные жилые кварталы.

    Отдельного внимания была удостоена филармония, восстановленная, по словам Хуснуллина, «буквально за три месяца». Вице-премьер также сообщил, что принято решение при восстановлении центра города сохранить его облик, уже подготовлена сметная документация.

    Примечательно, что на Западе поездку российского президента восприняли крайне бурно. Большинство изданий тут же стали пестрить громкими заголовками о «неповиновении Путина» и «неожиданном визите».

    Газета New York Post связывает поездку Владимира Путина с недавно выданным ордером МУС. «Некоторые наблюдатели расценивают это как акт неповиновения», отмечает издание. The New York Times пишет, что визит президента стал «вызывающим жестом», который «может быть истолкован как оскорбление Международного уголовного суда».

    В свою очередь CNN указывает, что визит российского президента в Мариуполь призван «продемонстрировать всему миру, что Путин не отсиживается в Кремле и сосредотачивается на восстановлении города». Aljazeera обращает внимание, что это первая поездка главы государства в город.

    В Кремле же заявили, что визит Владимира Путина в Мариуполь не был неожиданным. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его заранее спланировали, однако глава государства привнес в него спонтанности. Так, изначально в плане было только посещение жилого комплекса, при этом ни общение с гражданами, ни поход в гости не планировались. Также спонтанно президент посмотрел и стелу – памятник героям Великой Отечественной войны, и парк, который выходит на яхт-клуб.

    Напомним, накануне – в девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией – президент Владимир Путин также приехал с не анонсированным ранее визитом в Севастополь. Последний раз президент посещал полуостров три года назад. В ходе поездки главе государства представили детский художественно-эстетический центр (Школа искусств) и детский центр «Корсунь» (филиал «Артека»). Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как президент сделал крымчанам сюрприз.

    В экспертном сообществе отмечают, что поездка в Мариуполь напрямую связана с визитом в Крым. Президент дает понять всему миру, что новые регионы России также являются неотъемлемой и важной частью большого государства, полагают собеседники газеты ВЗГЛЯД.

    «Мариуполь фактически находится в 150 км от линии боевого соприкосновения. То есть опасность обстрелов со стороны ВСУ все еще сохраняется. И если бы визит Владимира Путина был анонсирован заранее, противник попытался бы его саботировать», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

    «Но даже с учетом того, что поездка российского президента была неожиданной, риски сохранялись. И несмотря на это Путин проехался по городу на автомобиле, встретился и пообщался с местными жителями. Что, безусловно, вызвало настоящий вой в украинском сегменте соцсетей. Доходит до абсурда – уже пишут, что это якобы вовсе не Мариуполь, а совсем другой город», – иронично замечает собеседник.

    «Сам визит крайне важен для населения, его значимость сложно переоценить. Глава государства продемонстрировал, что ему не безразлично, как там живут простые граждане, как налаживается мирная жизнь, в каких условиях сейчас они живут. Ну и, конечно, это станет четким сигналом как для Зеленского, так и для всего Запада», – полагает депутат.

    «Еще в 2014 году Владимир Путин на одной из церковных служб сказал, что ставит свечи за защитников Новороссии. То есть уже тогда, судя по всему, было решено, что Россия намерена отстаивать интересы территорий. И вчерашняя поездка в Крым, а также сегодняшний визит в Мариуполь лишний раз подтверждают, что Россия не станет отступать от поставленных целей», – подчеркнул Бердичевский.

    «Визит Владимира Путина окончательно расставил все точки над «i» в вопросе новых регионов России. Эта поездка еще раз показала, что возвращение территорий является закономерным действием. Теперь даже Западу очевидно, что никакого отката назад не будет», – добавила политолог Лариса Шеслер.

    «Также важно понимать, что все процессы, которые сейчас происходят в Мариуполе, в полной мере отражают отношение Москвы и лично Владимира Путина к людям. В целом можно сказать, что это один из самых успешных примеров восстановления городов после тяжелейшего периода разрушений и массовых жертв», – рассуждает собеседница.

    «Мы видим, как буквально на глазах возрождается вся инфраструктура города – жилые дома, медицинские учреждения, дороги и промышленные объекты. Все это порождает у местного населения определенный оптимизм. И визит президента этому серьезно способствует», – полагает эксперт.

    Политолог также отметила риски, с которыми был сопряжен визит Владимира Путина в Мариуполь. «Практически вся территория ДНР на сегодняшний день все еще находится под угрозой обстрелов со стороны ВСУ. И поездка вопреки опасности подчеркнула, что Донбасс – это Россия», – пояснила она.

    «Примечательно, что президент приехал в Мариуполь после Крыма. Запад, несмотря на звучащие оттуда заявления, уже понял, что Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст полуостров. И поездка в Донбасс как бы показывает, что между этими регионами можно ставить знак равенства», – акцентировала Шеслер.

    «Владимир Путин продемонстрировал решимость в своем желании реализовать планы спецоперации до конца. И ордер, который недавно выдал МУС, вынуждает российские власти перейти к более жесткому варианту разрешения конфликта», – в свою очередь полагает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Поездка главы государства в Мариуполь является четким сигналом – новые территории не являются предметом для потенциального размена, уверен он. «Сам факт того, что президент, несмотря на все риски, с минимальной охраной поехал в город, дает нам право говорить об образе политика-воина. Он целеустремлен, жесток и готов отстаивать свою позицию, а также интересы народа и всей страны», – заключил политолог.

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