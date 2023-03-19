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19 марта, воскресенье | Последнее обновление — 06:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин посетил Мариуполь
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Попытка Запада объявить Путина вне закона – сигнал не только и не столько ему, сколько остальным, которым предлагают определиться со своим отношением к «бунту». Иными словами, новое предложение не-Западу присоединиться к антироссийским мерам, но выраженное теперь в предельно заостренной форме.
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Важность предстоящей встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина сложно переоценить. Стороны могут поговорить о двусторонних экономических отношениях, о сотрудничестве на Ближнем Востоке. Однако именно на Украине сейчас решается судьба всего.
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17 марта 1611 года было Вербное воскресенье. Москва подходила к этому празднику не в лучшем состоянии – в городе властвовали поляки. На праздник в столицу тянулись люди. Скрываясь в толпе, в город проникали и лидеры Первого ополчения. Настало время свергнуть власть чужеземцев.
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Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин посетил Мариуполь
Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь
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Глава российского государства Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, осмотрел ряд объектов и поговорил с местными жителями, сообщила пресс-служба Кремля.
В город президент прибыл на вертолете. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях. Как сообщили в Кремле, в частности, обсуждалось строительство новых жилых микрорайонов, а также социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений, передает ТАСС.
Глава российского государства пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению. Он также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города, передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу, в годовщину воссоединения Крыма с Россией Путин посетил Севастополь, также за рулем. Поездка заранее не анонсировалась, визит Путина в регион стал неожиданностью.
Захарова раскрыла связанный с семьей прокурора МУС скандал с педофилией
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Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, выписавший «ордер на арест» президента России Владимира Путина, оказался братом британского депутата-педофила, раньше срока выпущенного на свободу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова подтвердила в своем Telegram-канале информацию о том, что прокурор МУС Карим Хан, который выписал «ордер на арест» Путина, является родным братом политика из британской консервативной партии, которого заключили в тюрьму на 18 месяцев после того, как он был признан виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетним мальчиком. Его досрочно освободили из заключения за три недели до выдачи «ордера на арест» Путину.
«Как я вчера и говорила, теперь защита детей от извращенцев преследуется на Западе уголовно. Представляете, сколько невинных детских душ было бы загублено моральными уродами, типа этого братца? А Россия не дает. На этих деток уже очередь, наверняка, была», – посетовала Захарова.
Прокурор МУС Карим Хан выразил сожаление в связи с выдачей ордера на арест Путина.Свое решение прокурор аргументировал тем, что якобы с территории Украины «насильно» были перемещены дети, которых, на самом деле, спасли от смерти в опасных зонах.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
Захарова ответила на желание МУС «сотрудничать» цитатой из «Собачьего сердца»
Захарова опубликовала отрывок из фильма «Собачье сердце» в ответ на слова прокурора МУС Хана о желании «сотрудничества»
После заявления прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о том, что МУС собирается искать сотрудничества с Москвой по Украине, официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала «видеоцитату» из фильма «Собачье сердце», снятого по мотивам повести Михаила Булгакова.
Захарова опубликовала в Telegram фрагмент фильма, в котором Роман Карцев в роли председателя домкома Швондера произносит: «Это какой-то позор». Как отметила Захарова, «для визуализации происходящего лучшей видеоцитаты нет».
Напомним, МУС выдал ордер на арест главы российского государства Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Захарова указала, что решения МУС не имеют для Москвы значения, так как Россия не является участником Римского статута МУС и обязательств по нему не принимала.
Конгрессвумен развеяла миф о планах России вторгнуться в Европу
Конгрессвумен Грин: Путин никогда не демонстрировал намерений вторгнуться в Европу
Заявления о том, что российский лидер Владимир Путин якобы планирует «вторжение» в Европу, не выдерживают критики, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.
Марджори Тейлор Грин заявила, что нахождение США на Украине «смехотворно». Вашингтон, по ее словам, «платит за опосредованную войну с Россией». При этом она призналась, что «никогда не видела, чтобы Путин действительно демонстрировал в каких-либо деталях свои планы по вторжению в Европу», пишет The Independent.
Грин назвала подобные утверждения ложью и заявила, что не верит в это, передает РИА «Новости».
Шольц приветствовал решение МУС об «ордере на арест» Путина
Канцлер Германии Шольц: Никто не может быть выше закона
Никто не может быть выше закона, и это становится очевидным прямо сейчас, заявил канцлер Германии Олаф Шольц о выдаче ордера на арест Путина.
Шольц, комментируя решение о выдаче «ордера на арест Путина», отметил, что МУС является «подходящим институтом для расследования военных преступлений». Канцлер отметил, что никто не может быть выше закона, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
Кремль раскрыл подробности поездки Путина в Крым
Песков: Путин посетил новые историко-архитектурные объекты в Крыму
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Президент Владимир Путин посетил в Крыму новые историко-архитектурные объекты и филиал «Артека», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Путин в Крыму побывал в историко-архитектурном парке «Херсонес Таврический» где осмотрел новые объекты этого комплекса. Также президент посетил детский художественный эстетический центр и филиал «Артека», детский центр «Корсунь», передает РИА «Новости».
Президент Владимир Путин приехал в Севастополь в день воссоединения Крыма с Россией неожиданно для всех за рулем автомобиля.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Севастополь на открытие школы искусств и детского центра «Корсунь».
В субботу по всей России отмечается девятая годовщина возвращения Крыма. В городах проходят различные праздничные и торжественные мероприятия, фестивали, концерты.
Напомним, весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ.
Путин приехал в Севастополь за рулем
Развожаев: Путин неожиданно для всех приехал в Севастополь за рулем
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Президент Владимир Путин приехал в Севастополь в день воссоединения Крыма с Россией неожиданно для всех за рулем автомобиля, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Губернатор Севастополя Развожаев написал в своем Telegram-канале, что Путин удивил всех, приехав за рулем автомобиля в город, хотя все готовились к видеоконференции и докладу президенту по спецсвязи.
«В такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами. У нашей страны – невероятный лидер», – написал Развожаев.
Он также заявил, что Путину показали новую детскую школу искусств и детский центр «Корсунь» – это первая часть масштабного проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический».
«Уникальная идея митрополита Псковского и Порховского Тихона Шевкунова, которую поддержал президент, реализуется невероятными темпами благодаря военным строителям», – подчеркнул губернатор.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Севастополь на открытие школы искусств и детского центра «Корсунь».
В субботу по всей России отмечается девятая годовщина возвращения Крыма. В городах проходят различные праздничные и торжественные мероприятия, фестивали, концерты.
Напомним, весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ.
Изменены правила прекращения гражданства Украины
Путин подписал закон о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД РФ
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Президент Владимир Путин подписал закон, который прекращает украинское гражданство россиян со дня подачи соответствующего заявления в МВД России.
Соответствующий документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
По закону, россияне, имеющие гражданство Украины и пожелавшие из него выйти будут автоматически лишены гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД РФ. Подать такое заявление можно будет в том числе и в электронном виде на портале «Госуслуги».
При этом от россиянина со дня подачи заявления требуется воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины. В случае нарушения заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины будет считаться недействительным, а сам заявитель – гражданином Украины.
Возможность повторно обратиться с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины возникает только через десять лет.
Заявление за ребенка младше 14 лет смогут подавать родители или опекуны.
Закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.
Путин приехал в Севастополь
Путин в день воссоединения Крыма с Россией приехал в Севастополь
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Президент Владимир Путин приехал в день воссоединения Крыма с Россией на открытие школы искусств и центра «Корсунь» в Севастополе.
Президент Владимир Путин в день воссоединения Крыма с Россией приехал в Севастополь, передает РИА «Новости».
Глава государства приехал на открытие школы искусств и центра «Корсунь».
Образовательный кластер в византийском стиле, включающий в себя детский центр «Корсунь» (филиал«Артека») и детскую школу искусств (художественный центр), построен в рамках реализации указа президента России Владимира Путина о о развитии историко-археологического парка «Херсонес Таврический» Минобороны России во взаимодействии с председателем Патриаршего совета по культуре митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым) и Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история».
Корсунь предназначен для размещения детей, прибывающих в Севастополь для знакомства с многочисленными культурно-патриотическими достопримечательностям города и его богатой историей, предусматривает единовременное пребывание до 300 человек.
Художественный центр, предназначенный для организации дополнительного образования детей Севастополя, предусматривает единовременное обучение до 350 человек.
В новом здании художественного центра расположится Севастопольская детская школа искусств, где планируется обучение детей архитектуре, дизайну, декоративно-прикладному творчеству, искусству театра, хореографии. Также здесь будет размещена Севастопольская детская художественная школа.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства должен принять участие в открытии значимого культурно-исторического объекта. Ожидалось, что Путин присоединится к мероприятию по видеосвязи, передает ТАСС.
Накануне рабочий график президента тоже частично был посвящен ситуации на полуострове. В пятницу Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
В субботу по всей России отмечается девятая годовщина возвращения Крыма. В городах проходят различные праздничные и торжественные мероприятия, фестивали, концерты.
Напомним, весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ.
В Австрии осудили Байдена за слова о Путине
Читатели австрийской Exxpress раскритиковали Байдена за поддержку решения об «аресте» Путина
Читатели Exxpress раскритиковали Джо Байдена, назвавшего оправданным выдачу Международным уголовным судом «ордера на арест» Владимира Путина, и призвали в свою очередь наказать президента США за подрыв «Северных потоков».
Один из пользователей предложил выдать «ордер на арест» Байдена за саботаж «Северного потока» и ордера фон дер Ляйен за мошеннические сделки с Pfizer, передает РИА «Новости».
«Он этому рад, хотя США до сих пор не ратифицировали статут МУС и также не признают его», – отметил другой читатель.
«Путин не позволит самозванцам посадить в тюрьму. Где доказательства военных преступлений и похищения детей? Я думаю, тут большую роль играет военная пропаганда Зеленского», – предположил пользователь.
Читатели предложили Байдену прояснить ситуацию с «Северным потоком». «Он должен быть отправлен в дом престарелых, большего от потрепанного старика ждать не приходится», – считают пользователи.
Ранее президент США Джо Байден назвал оправданным решение международного уголовного суда в Гааге в отношении российского руководства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО
Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию любых участников специальной военной операции на Украине, включая добровольцев.
Максимальное наказание за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса и за распространение фейков о них составит 15 лет лишения свободы, также придется выплатить штраф в размере до 5 млн рублей.
Изменился срок уголовной ответственности за дискредитацию ВС России за рубежом. Теперь ответственность распространяется на все публичные действия, касающиеся всех участников СВО, передает РИА «Новости».
Речь идет и о добровольцах, и о профессиональных военных, задействованных в спецоперации. Максимальное наказание за такое преступление увеличивается с пяти до семи лет лишения свободы.
В ДНР прокомментировали отказ омбудсмену выступить на заседании СБ ООН
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова назвала предсказуемым тот факт, что ей отказали в выступлении на заседании Совбеза ООН.
Как заявила Морозова, всем известно, что США курируют Киев и знают о преступлениях, которые совершаются на территории Донбасса, передает ТАСС.
По словам омбудсмена, именно США станут теми, кто предпримет все возможное, чтобы не распространять правду о происходящем на Украине.
«По этой причине препятствование моему выступлению на заседании Совбеза ООН со стороны США было предсказуемо», – передает ТАСС ее слова.
Также она подчеркнула, что западные страны испугались возможного обнародования реальной картины событий происходящего в Донбассе с 2014 года.
В ДНР мужчина погиб, подорвавшись на мине «Лепесток»
Мирный житель погиб в населенном пункте Андреевка в ДНР, подорвавшись на противопехотной фугасной мине «Лепесток», брошенной на трассе Донецк-Мариуполь, сообщили в совместном центре контроля и координации вопросов ДНР.
Из сообщения следует, что погиб мужчина 1972 года рождения, подорвавшись на мине ПФМ «Лепесток», сообщает Telegram-канале представительства.
Всего же с начала эскалации в ДНР зарегистрировано 96 случаев подрыва людей на минах «Лепесток», в том числе девяти детей.
Ранее в Куйбышевском районе Донецка подорвался местный житель, получив ранения.
Главы новых регионов поздравили Крым с годовщиной возвращения в Россию
Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник, врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Пасечник в своем Telegram-канале поздравил крымчан с девятой годовщиной воссоединения полуострова с исторической Родиной – Россией. «16 марта 2014 года в ответ на госпереворот нацистов вы в один голос заявили о восстановлении справедливости, что уже через два дня завершилось судьбоносным событием», – напомнил он.
«Возвращение Крыма в родную гавань подтвердило, что Россия – Великая держава, способная защитить своих людей, где бы они ни находились. Вы были первыми. Жители Луганщины всей душой болели за вас и радовались тому, что российский флаг взвился над Крымом, веря, что правда восторжествует и на нашей земле», – написал Пасечник.
По его словам, путь ЛНР оказался сложнее и дольше, но в республике всегда чувствовали поддержку России. «И сегодня наши военнослужащие плечом к плечу сражаются с общим врагом – украинским национализмом, который не оставляет попыток отторгнуть нас от России», – добавил он.
В свою очередь Пушилин в своем Telegram-канале напомнил, что 18 марта 2014 года стали известны результаты Общекрымского референдума, согласно которому абсолютное большинство крымчан проголосовали за возвращение домой. «Историческое событие свершилось благодаря единству и силе духа жителей полуострова, и теперь Крым уверенно и стремительно движется по пути развития в дружной семье регионов Российской Федерации», – отметил он.
«Мы благодарны нашим братьям за пример, всестороннюю помощь и вовремя подставленное братское плечо, когда на землю Донбасса посягнул неонацизм. Уверен, в составе многонациональной России наша дружба и тесное сотрудничество будут крепнуть день ото дня», – подчеркнул врио главы ДНР.
Со своей стороны Балицкий отметил, что Крымская весна стала не только эпохальным событием для жителей полуострова и России, но и точкой отсчета для многих изменений на политической карте мира.
«Крымчане сделали свой выбор, выбор, которым будут гордиться потомки. Крым стал первой ласточкой в восстановлении единства русского мира и исторической справедливости. Сегодня в родную гавань вернулись Донецкая, Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Уверен, этот процесс продолжится», – написал он в своем Telegram-канале.
«Сегодня Республика Крым и город-герой Севастополь оказывают неоценимую помощь Запорожской области. Благодаря их поддержке решаются важнейшие вопросы становления народного хозяйства региона. Желаю крымской команде во главе с Сергеем Валерьевичем Аксеновым и севастопольцам под руководством Михаила Владимировича Развожаева достойно отвечать на вызовы времени, уверенно двигаться вперед и достигать поставленных целей. Крым – Россия. Навсегда!» – добавил Балицкий.
Сальдо в свою очередь заявил, что воссоединение Крыма с Россией положило начало тому пути воссоединения южнорусских земель с Родиной, которому сейчас последовали Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области.
«Уверен, по нему пойдут и все другие регионы исторической России. А сейчас мы искренне поздравляем наших крымских и севастопольских друзей и соседей с праздником Крымской весны и благодарим их за неоценимую поддержку, которую они оказывали и продолжают оказывать Херсонщине как в тылу, так и на фронте», – написал он в своем Telegram-канале.
«Желаем всем жителям Крыма и Севастополя, руководителям Республики и города успехов в мирном строительстве и побед на поле боя. С праздником вас, дорогие братья, с Днем воссоединения с Россией!» – добавил Сальдо.
Напомним, весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ.
Жертвой украинского обстрела стал мирный житель Донецка
Мирный житель погиб в результате украинского обстрела Кировского района Донецка
В ночь на воскресенье вооруженные силы Украины выпустили по Донецку 25 реактивных снарядов и три артиллерийских снаряда калибра 155 мм, погиб мирный житель, сообщили в администрации Кировского района города.
В администрации сообщили, что «парень погиб» во время украинского обстрела проспекта Семашко, он находился в своем автомобиле. Также под обстрелом оказались супермаркет, жилые дома и школа, передает ТАСС.
Напомним, мирный житель погиб в ДНР, подорвавшись на противопехотной фугасной мине «Лепесток», брошенной ВСУ на трассе Донецк-Мариуполь.
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
Путин заслушал доклады военачальников в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
Президент России Владимир Путин в Ростове-на-Дону в ходе совещания в командном пункте специальной военной операции заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова, сообщила пресс-служба Кремля.
Также Путин выслушал доклады ряда военачальников, передает ТАСС.
Напомним, в субботу Путин неожиданно приехал на автомобиле в Севастополь, а позднее совершил рабочую поездку в Мариуполь. В начале марта Путин обсудил с Совбезом антитеррористическую защищенность объектов.
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