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18 марта, суббота  |  Последнее обновление — 18:33  |  vz.ru
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США и Европа столкнулись с серьезным банковским кризисом Stefan Kiefer/imageBROKER/Global Look Press
Вслед за США спасать свою банковскую систему вынуждена и Европа. Под угрозой банкротства оказался один из крупнейших банков – Credit Suisse. Последствия от его краха вполне сравнимы с банкротством Lehman Brothers, считает предсказавший глобальную рецессию 2008 года экономист Нуриэль Рубини. О чем предупреждает банковский кризис в США и ЕС? Подробности...
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Путин сделал сюрприз жителям Крыма

В Севастополе ждали Владимира Путина, но до последнего не знали, приедет ли он Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости
В годовщину воссоединения Крыма с Россией президент Владимир Путин прибыл в Севастополь, причем за рулем. Поездка заранее не анонсировалась, поэтому появление Путина на полуострове стало неожиданностью для губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Президент посетил открытие Школы искусств и детского центра «Корсунь» у Херсонеса Таврического. Почему о визите не было объявлено и какое значение он имеет для жителей полуострова?  Подробности...
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Крым показал пример новым регионам

К девятой годовщине воссоединения с Крымом наша страна увеличилась еще на четыре региона Донат Сорокин/ТАСС
«В Крыму за эти девять лет активизировались кораблестроители. Некоторые получили гранты от России, но главное – они получили гарантированный рынок сбыта и заработали. То же самое, надеюсь, будет происходить и в новых регионах», – рассказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков, комментируя годовщину воссоединения Крыма с Россией. По его мнению, отработанные на полуострове практики станут моделью для Запорожья, Херсона и Донбасса. Подробности...
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«Северный поток» может таить новую провокацию против России

Взрыв на российских газопроводах уже имеет большие последствия – а может иметь еще более значительные The Swedish Coast Guard/Global Look Press
Дания отказалась выдать нашей стране разрешение на участие в международном расследовании взрывов газопроводов «Северный поток». За этим отказом могут стоять не только политические предубеждения стран Евросоюза. Возможно, все обстоит гораздо серьезнее, и мы имеем дело с подготовкой грандиозной провокации против России. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Гегемон вынуждает не-Запад определиться

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Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Попытка Запада объявить Путина вне закона – сигнал не только и не столько ему, сколько остальным, которым предлагают определиться со своим отношением к «бунту». Иными словами, новое предложение не-Западу присоединиться к антироссийским мерам, но выраженное теперь в предельно заостренной форме. Подробности...
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США подталкивают Китай вкладываться в победу России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Важность предстоящей встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина сложно переоценить. Стороны могут поговорить о двусторонних экономических отношениях, о сотрудничестве на Ближнем Востоке. Однако именно на Украине сейчас решается судьба всего. Подробности...

Как москвичи против польского ига восстали

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Тимур Шерзад, журналист
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Предательство Турции и будущее Эрдогана

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    В Севастополе ждали Владимира Путина, но до последнего не знали, приедет ли он
    		  
    18 марта 2023, 18:30
    Фото: Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    В годовщину воссоединения Крыма с Россией президент Владимир Путин прибыл в Севастополь, причем за рулем. Поездка заранее не анонсировалась, поэтому появление Путина на полуострове стало неожиданностью для губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Президент посетил открытие Школы искусств и детского центра «Корсунь» у Херсонеса Таврического. Почему о визите не было объявлено и какое значение он имеет для жителей полуострова?

    В субботу – в девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией – президент Владимир Путин приехал с не анонсированным визитом в Севастополь. Соответствующие кадры разместил Telegram-канал «Вести».

    Последний раз Путин посещал полуостров три года назад. В ходе визита президенту представили детский художественно-эстетический центр (Школа искусств) и детский центр «Корсунь» (филиал «Артека»). Они находятся на территории историко-археологического парка «Херсонес Таврический», где продолжаются строительные работы. Экскурсию провели митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), которому принадлежит идея по созданию этого масштабного проекта, и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    В рамках первой очереди строительства к открытию были подготовлены «Корсунь» и Школа искусств. Детский центр сможет единовременно принимать до 300 детей со всей страны, а Школа искусств станет местом воспитания и развития творчески одаренных детей Севастополя и откроет им возможности для изучения на примерах памятников античного и византийского времени основ мирового художественного наследия. Уникальную идею владыки Тихона поддержал президент, поэтому проект парка «Херсонес Таврический» реализуется невероятными темпами, в том числе благодаря военным строителям.

    Приезд главы государства в Севастополь оказался полной неожиданностью для Развожаева, который предполагал, что будет общаться с президентом по видеосвязи. «Наш президент умеет удивлять. В хорошем смысле. Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Все было готово для видеоконференции и доклада по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому что в такой исторический день президент всегда с севастопольцами. У нашей страны – невероятный лидер», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что на субботу у Путина запланировано мероприятие по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией в режиме видеоконференции. Неделю назад стало известно, что Путин посетит на следующей неделе один из регионов России.

    В экспертной среде считают, что визит президента на полуостров имеет глубокое символическое значение. А то, что поездка не анонсировалась заранее, это привычная для Кремля практика.

    «Было бы странно, если бы в сегодняшних условиях анонсировали подобный визит. Поездки президента в принципе широко не анонсируются. Но этот визит хоть и не анонсируемый, но ожидаемый.

    Многие в Крыму и Севастополе ждали президента. И даже в Киеве ждали этого визита, если судить по украинским пабликам. И вот в такой важный для всех граждан нашей страны день президент не обманул ожиданий

    ни сегодняшнего киевского режима, ни – самое главное – крымчан, севастопольцев», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    По его словам, излишне говорить о глубине символизма и важности приезда президента в Севастополь в день возвращения Крыма в родную гавань.

    Политолог, член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов согласен, что нынешняя дата важна для Крыма и Севастополя. «То, что произошло девять лет назад и что предшествовало тем событиям, – все это глубоко символично для нашей страны и президента. С учетом сказанного на прошедшем накануне совещании по Крыму было совершенно очевидно, что президент воспринимает полуостров и в символическом ключе тоже. Безусловно, он нашел в своем непростом графике возможность лично посетить Севастополь», – подчеркнул эксперт.

    Политолог особо отметил, что Крым и Севастополь позволяют России контролировать 40% черноморской акватории, полуостров «является важным форпостом в безопасности всей России, поэтому президент таким образом отметил события, которые происходили здесь девять лет назад и важность Севастополя и Крыма в целом для России сейчас».

    «Широкого анонса этого визита не требовалось по массе причин. У этих визитов достаточно много и рабочего смысла. Мы знаем о подлете беспилотников наших оппонентов и также знаем о специфике деятельности президента... Поэтому приезд Путина оказался для всех жителей приятным сюрпризом», – уверен Асафов.

    Донецкий политолог Владимир Корнилов удивлен, почему приезд президента оказался неожиданностью для Развозжаева. «Визит Владимира Путина в один из регионов анонсировался несколько дней назад. Судя по тому, какой акцент делался на том, в какой непонятный регион он едет, по-моему, только ленивый не понял, что речь шла о Севастополе или Крыме. Все, в принципе, понимали, что на годовщину воссоединения Крыма с Россией вполне логично, если Путин окажется в этом регионе», – пояснил эксперт.

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