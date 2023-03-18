Путин сделал сюрприз жителям Крыма

Эксперт Мартынов: Приезд Путина в Севастополь важен в символическом ключе

В годовщину воссоединения Крыма с Россией президент Владимир Путин прибыл в Севастополь, причем за рулем. Поездка заранее не анонсировалась, поэтому появление Путина на полуострове стало неожиданностью для губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Президент посетил открытие Школы искусств и детского центра «Корсунь» у Херсонеса Таврического. Почему о визите не было объявлено и какое значение он имеет для жителей полуострова?

В субботу – в девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией – президент Владимир Путин приехал с не анонсированным визитом в Севастополь. Соответствующие кадры разместил Telegram-канал «Вести».

Последний раз Путин посещал полуостров три года назад. В ходе визита президенту представили детский художественно-эстетический центр (Школа искусств) и детский центр «Корсунь» (филиал «Артека»). Они находятся на территории историко-археологического парка «Херсонес Таврический», где продолжаются строительные работы. Экскурсию провели митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), которому принадлежит идея по созданию этого масштабного проекта, и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В рамках первой очереди строительства к открытию были подготовлены «Корсунь» и Школа искусств. Детский центр сможет единовременно принимать до 300 детей со всей страны, а Школа искусств станет местом воспитания и развития творчески одаренных детей Севастополя и откроет им возможности для изучения на примерах памятников античного и византийского времени основ мирового художественного наследия. Уникальную идею владыки Тихона поддержал президент, поэтому проект парка «Херсонес Таврический» реализуется невероятными темпами, в том числе благодаря военным строителям.

Приезд главы государства в Севастополь оказался полной неожиданностью для Развожаева, который предполагал, что будет общаться с президентом по видеосвязи. «Наш президент умеет удивлять. В хорошем смысле. Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Все было готово для видеоконференции и доклада по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому что в такой исторический день президент всегда с севастопольцами. У нашей страны – невероятный лидер», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что на субботу у Путина запланировано мероприятие по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией в режиме видеоконференции. Неделю назад стало известно, что Путин посетит на следующей неделе один из регионов России.

В экспертной среде считают, что визит президента на полуостров имеет глубокое символическое значение. А то, что поездка не анонсировалась заранее, это привычная для Кремля практика.

«Было бы странно, если бы в сегодняшних условиях анонсировали подобный визит. Поездки президента в принципе широко не анонсируются. Но этот визит хоть и не анонсируемый, но ожидаемый.

Многие в Крыму и Севастополе ждали президента. И даже в Киеве ждали этого визита, если судить по украинским пабликам. И вот в такой важный для всех граждан нашей страны день президент не обманул ожиданий

ни сегодняшнего киевского режима, ни – самое главное – крымчан, севастопольцев», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

По его словам, излишне говорить о глубине символизма и важности приезда президента в Севастополь в день возвращения Крыма в родную гавань.

Политолог, член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов согласен, что нынешняя дата важна для Крыма и Севастополя. «То, что произошло девять лет назад и что предшествовало тем событиям, – все это глубоко символично для нашей страны и президента. С учетом сказанного на прошедшем накануне совещании по Крыму было совершенно очевидно, что президент воспринимает полуостров и в символическом ключе тоже. Безусловно, он нашел в своем непростом графике возможность лично посетить Севастополь», – подчеркнул эксперт.

Политолог особо отметил, что Крым и Севастополь позволяют России контролировать 40% черноморской акватории, полуостров «является важным форпостом в безопасности всей России, поэтому президент таким образом отметил события, которые происходили здесь девять лет назад и важность Севастополя и Крыма в целом для России сейчас».

«Широкого анонса этого визита не требовалось по массе причин. У этих визитов достаточно много и рабочего смысла. Мы знаем о подлете беспилотников наших оппонентов и также знаем о специфике деятельности президента... Поэтому приезд Путина оказался для всех жителей приятным сюрпризом», – уверен Асафов.

Донецкий политолог Владимир Корнилов удивлен, почему приезд президента оказался неожиданностью для Развозжаева. «Визит Владимира Путина в один из регионов анонсировался несколько дней назад. Судя по тому, какой акцент делался на том, в какой непонятный регион он едет, по-моему, только ленивый не понял, что речь шла о Севастополе или Крыме. Все, в принципе, понимали, что на годовщину воссоединения Крыма с Россией вполне логично, если Путин окажется в этом регионе», – пояснил эксперт.

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