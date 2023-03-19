Путин осмотрел филармонию в Мариуполе

Президент России Владимир Путин во время поездки в Мариуполь осмотрел филармонию

Президент России Владимир Путин во время поездки в Мариуполь осмотрел филармонию, следует из опубликованных кадров.

Ее, как рассказал сопровождавший главу государства вице-премьер России Марат Хуснуллин, «восстановили буквально за три месяца». Президент осмотрел здание и увидел, в частности, реконструированный центральный вход, помещения для хранения инструментов для занятий, актовый зал, передает ТАСС.

Хуснуллин доложил во время посещения президентом России Мариуполя, что принято решение при восстановлении центра города сохранить его облик и уже подготовлена сметная документация.

Также Путин вместе с Хуснуллиным проехал по улицам Мариуполя. При этом движение в городе не перекрывалось, глава государства спокойно вел машину в потоке с другими автомобилями.

Зампред правительства, сидя на пассажирском кресле, сделал для президента импровизированную экскурсию, давая емкие пояснения о том, что за объекты они проезжают, что уже сделано и что еще предстоит сделать.

Хуснуллин обратил внимание Путина на полностью восстановленное освещение на дорогах. По его словам, те дороги, по которым пролегал маршрут российского лидера, «уже более или менее отремонтированы». Он также показал новые светофоры и благоустроенные скверы.

Вице-премьер также заметил, что в парке рядом с морем находятся и православный храм, и мечеть, они уже работают. «Кроме того, вице-премьер доложил, что в настоящий момент продумывается создание новых рабочих мест. «Народ стал возвращаться, когда увидели, что идет восстановление. Народ стал активно возвращаться просто семьями. Мы видим это четко и ясно», – прокомментировал он.

Хуснуллин также сообщил о запуске общественного транспорта. По его данным, уже работает 110 автобусов. «К лету хотим запустить первый трамвайный маршрут», – отметил он.

Особое внимание вице-премьер уделил восстановлению жилой инфраструктуры. В частности, он поблагодарил Путина за решение по льготной ипотеке для новых регионов. Также он рассказал о поддержке предпринимателей, которые захотят открыть магазины на первых этажах: они смогут получить беспроцентный кредит. Отдельно Хуснуллин отметил, что «хорошая перспектива» есть и у морского порта Мариуполя.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что глава российского государства Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, осмотрел ряд объектов и поговорил с местными жителями.