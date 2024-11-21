Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?0 комментариев
Лоббист из США предупредил об опасности разговоров о «победе» Украины
Американский лоббист заявил, что риторика «победы Украины» не найдет поддержки у Трампа
Американский лоббист отметил, что заявления о «победе Украины» в конфликте могут быть восприняты как нереалистичные в окружении Дональда Трампа, что делает такие посылы опасными.
Американский лоббист в Вашингтоне предупредил, что разговоры о «победе» Украины могут не встретить понимания в окружении Дональда Трампа, отмечает издание Politico.
Политик подчеркнул, что такие заявления могут показаться нереалистичными и опасными. Сторонники Киева должны адаптироваться к новой риторике и говорить языком, понятным Трампу, передает РИА «Новости».
Трамп неоднократно заявлял о своей способности разрешить конфликт на Украине за один день. Он критиковал подход американского правительства к этому вопросу и называл президента Украины Владимира Зеленского «торгашом». В свою очередь, в России считают, что ситуация слишком сложна для быстрого решения, предложенного Трампом.
Ранее президент России Владимир Путин предложил меры для мирного урегулирования, включающие вывод украинских войск с новых российских территорий и отказ Киева от вступления в НАТО. Однако после недавних атак ВСУ Путин заявил, что на данном этапе переговоры с Украиной невозможны.
Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности президента Владимира Путина к переговорам по Украине.
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.