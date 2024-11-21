Американский лоббист заявил, что риторика «победы Украины» не найдет поддержки у Трампа

Tекст: Евгения Караваева

Американский лоббист в Вашингтоне предупредил, что разговоры о «победе» Украины могут не встретить понимания в окружении Дональда Трампа, отмечает издание Politico.

Политик подчеркнул, что такие заявления могут показаться нереалистичными и опасными. Сторонники Киева должны адаптироваться к новой риторике и говорить языком, понятным Трампу, передает РИА «Новости».

Трамп неоднократно заявлял о своей способности разрешить конфликт на Украине за один день. Он критиковал подход американского правительства к этому вопросу и называл президента Украины Владимира Зеленского «торгашом». В свою очередь, в России считают, что ситуация слишком сложна для быстрого решения, предложенного Трампом.

Ранее президент России Владимир Путин предложил меры для мирного урегулирования, включающие вывод украинских войск с новых российских территорий и отказ Киева от вступления в НАТО. Однако после недавних атак ВСУ Путин заявил, что на данном этапе переговоры с Украиной невозможны.

Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности президента Владимира Путина к переговорам по Украине.

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.