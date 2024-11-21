Лоббист из США предупредил об опасности разговоров о «победе» Украины

  • Новость часаПесков назвал применение Storm Shadow по Курской области новой эскалацией
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    Как Трамп будет разорять Китай
    Юшков объяснил лидерство России в поставках газа в ЕС
    Зеленский признал невозможность вернуть Крым
    Гоблин назвал игру S.T.A.L.K.E.R. 2 «дрянью от украинских нацистов»
    Российские войска освободили Дальнее в ДНР
    ВСУ выбиты более чем с половины позиций в Курахово
    Кремль ответил на заявление Пентагона о готовности к обмену ядерными ударами
    США отвергли версию диверсии в повреждении кабелей на Балтике
    Корбин потребовал объяснений насчет ударов Storm Shadow вглубь России
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский и Ермак попытаются спасти свою власть

    Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Новая война делает предыдущие войны недовоёванными

    Нацизм был разгромлен, но не был вырван с корнем и уже в наше время расцвел в Прибалтике, возобладал на Украине. США, Великобритания и Франция, поддержав украинский нацизм, отреклись от союзничества времен Второй мировой войны, а денацификация Германии оказалась фикцией.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Таро – это попытка попасть в духовный мир с черного хода

    Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.

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    21 ноября 2024, 11:33 • Новости дня

    Лоббист из США предупредил об опасности разговоров о «победе» Украины

    Американский лоббист заявил, что риторика «победы Украины» не найдет поддержки у Трампа

    Tекст: Евгения Караваева

    Американский лоббист отметил, что заявления о «победе Украины» в конфликте могут быть восприняты как нереалистичные в окружении Дональда Трампа, что делает такие посылы опасными.

    Американский лоббист в Вашингтоне предупредил, что разговоры о «победе» Украины могут не встретить понимания в окружении Дональда Трампа, отмечает издание Politico.

    Политик подчеркнул, что такие заявления могут показаться нереалистичными и опасными. Сторонники Киева должны адаптироваться к новой риторике и говорить языком, понятным Трампу, передает РИА «Новости».

    Трамп неоднократно заявлял о своей способности разрешить конфликт на Украине за один день. Он критиковал подход американского правительства к этому вопросу и называл президента Украины Владимира Зеленского «торгашом». В свою очередь, в России считают, что ситуация слишком сложна для быстрого решения, предложенного Трампом.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил меры для мирного урегулирования, включающие вывод украинских войск с новых российских территорий и отказ Киева от вступления в НАТО. Однако после недавних атак ВСУ Путин заявил, что на данном этапе переговоры с Украиной невозможны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности президента Владимира Путина к переговорам по Украине.

    Победивший на выборах президента США Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    20 ноября 2024, 14:15 • Новости дня
    Уничтожена блокированная в Ольговской роще группировка ВСУ

    ВС России уничтожили блокированную в Ольговской роще Курской области группировку ВСУ

    Уничтожена блокированная в Ольговской роще группировка ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение ВСУ в нескольких населенных пунктах, уничтожив более 400 солдат и значительное количество техники, включая бронемашины и артиллерийские установки, сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово в Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, завершено уничтожение группировки ВСУ, которая была блокирована в районе Ольговской рощи.

    Удары оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерийский огонь нанесли поражение живой силе и технике противника в населенных пунктах Агроном, Александрия, Гуево, Зазулевка и других. Под огонь также попали районы Сумской области, такие как Басовка и Беловоды.

    Потери ВСУ за сутки составили более 400 военнослужащих, шесть боевых машин пехоты, включая одну Marder производства ФРГ, и четыре БТР, включая М113 производства США. Также уничтожены самоходная артиллерийская установка «Богдана», AS-90 британского производства, станция РЭБ и двадцать автомобилей. 11 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34 390 военнослужащих и значительное количество техники, включая 215 танков и 1190 боевых бронемашин.

    Ранее группировка войск «Север» Вооруженных сил России в Курской области блокировала подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи, уничтожив более 80 националистов. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение украинским бригадам в ряде населенных пунктов в Курской области, что привело к значительным потерям противника.

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    20 ноября 2024, 18:22 • Новости дня
    Bloomberg: Киев впервые ударил вглубь России ракетами Storm Shadow

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow, предоставленные Британией, для удара по целям вглубь российской территории, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.

    По данным Bloomberg, ракеты были выпущены по объектам, расположенным в глубине российской территории, передает РИА «Новости». «Украинские вооруженные силы впервые выпустили британские крылатые ракеты по военным целям внутри территории России», – говорится в сообщении агентства.

    Напомним, накануне Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Два американских чиновника подтвердили телеканалу CNN, что удар по Брянской области 19 ноября был осуществлен с применением дальнобойных ракет ATACMS производства США.

    Ранее газета The Times сообщила, что администрация США одобрила применение британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, при этом британское правительство не планирует официально об этом заявлять.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    21 ноября 2024, 00:26 • Новости дня
    Корбин потребовал объяснений насчет ударов Storm Shadow вглубь России

    Экс-лидер лейбористов Джереми Корбин призвал Стармера объяснить использование британских ракет вглубь России

    Корбин потребовал объяснений насчет ударов Storm Shadow вглубь России
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Экс-лидер лейбористов Джереми Корбин потребовал от премьера Кира Стармера немедленно объяснить, использовались ли британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь российских территорий.

    Корбин обратился к премьер-министру Стармеру с требованием прояснить ситуацию вокруг использования британских ракет Storm Shadow, сообщает ТАСС. Он выразил обеспокоенность тем, что британские дальнобойные вооружения могли быть использованы для ударов вглубь России, и призвал премьер-министра немедленно выступить перед парламентом с разъяснениями.

    Корбин заявил, что необходимо сообщить британской общественности, означает ли это, что Британия теперь находится в состоянии войны с ядерной державой, и оценить уровень риска для жителей страны. Он также подчеркнул, что такой шаг был предпринят без одобрения парламента, что вызывает дополнительные вопросы.

    Несмотря на то что Корбин последовательно осуждает действия России, начавшей специальную военную операцию на Украине, он акцентировал внимание на необходимости деэскалации конфликта и поиска дипломатического решения для достижения мира.

    До этого Британия отказалась комментировать сообщения об ударах Storm Shadow вглубь России

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    21 ноября 2024, 06:32 • Новости дня
    Зеленский предложил США разрабатывать ресурсы в зонах под контролем России

    Portal Obronny: Украина предложила США совместную разработку ресурсов на контролируемых Россией землях

    Зеленский предложил США разрабатывать ресурсы в зонах под контролем России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил США совместно разработать природные ресурсы, включая месторождения на территориях, отошедших к России, сообщило Portal Obronny.

    По информации польского издания, в предложениях Владимира Зеленского о совместной с США разработке природных ресурсов фигурируют месторождения, находящиеся на территориях, уже перешедших под контроль России. Журналисты предполагают, что такие инициативы украинского президента могут быть связаны с попыткой расположить к себе нового президента США Дональда Трампа, передает «Газета.ru».

    Обозреватели подчеркнули, что минеральные ресурсы, оцениваемые в триллионы долларов, такие как титан, графит и литий, могли бы стать разменной монетой в переговорах с новой администрацией США. Как утверждает канадская консалтинговая фирма SecDev, в 2022 году около 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тыс. тонн лития находились на территории Украины. Однако сейчас часть этих запасов оказалась на землях, которые стали частью России, отмечается в материале.

    Ранее сообщалось, что Зеленский подготовил «план победы» для Трампа, который предполагает замену американских войск в Европе на украинские формирования, а также обмен природными ресурсами с западными государствами.

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    20 ноября 2024, 20:25 • Новости дня
    Карлсон о решении Байдена по ATACMS: Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми
    Карлсон о решении Байдена по ATACMS: Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что решение США разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России может привести к угрозе для жизни граждан США.

    Как сообщает РИА «Новости», Карлсон выразил свою обеспокоенность, отметив, что президент Джо Байден начал «горячую войну» с Россией, что ставит американцев под угрозу.

    «Президент–«хромая утка» только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми. Но почему-то республиканец на должности спикера палаты представителей даже не касается этой темы ни в публичном поле, ни на совещаниях с представителями руководства. Что происходит?», - написал Карлсон в своем микроблоге.

    Ранее газета New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Согласно источникам, первые такие удары, вероятно, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 км.

    Позднее российское Минобороны заявило, что ВСУ атаковали Брянскую область шестью ракетами, из которых пять были сбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина в среду впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по целям вглубь российской территории. Администрация США одобрила применение этих ракет, однако британское правительство не планирует официально объявлять об этом.

    Президент Турции Тайип Эрдоган предупредил, что разрешение США на использование ракет ATACMS с территории Украины может привести к эскалации конфликта и поставить мир на грань новой крупной войны.

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    20 ноября 2024, 21:56 • Новости дня
    Зеленский признал невозможность вернуть Крым и выйти на границы 1991 года
    Зеленский признал невозможность вернуть Крым и выйти на границы 1991 года
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил, но отметил юридическое намерение Киева не отказываться от утраченных территорий.

    Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал, что Украина не имеет достаточных вооруженных сил для восстановления границ 1991 года, передает ТАСС.

    Президент Украины подчеркнул, что, несмотря на юридическое намерение не отказываться от утраченных территорий, реальность диктует иное положение вещей. «Мы понимаем, что на данный момент у нас нет достаточных сил, чтобы с оружием в руках отбросить (...) Россию на линию 1991 года», – заявил Зеленский.

    Он также затронул вопрос о Крымском полуострове, заявив о готовности Киева вернуть его дипломатическим путем. Однако он выразил сомнение, что вооруженные силы Украины смогут вернуть полуостров силой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Киев не может вернуть контроль над территориями в границах 1991 года военным путем.

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    20 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    Кремль отреагировал на статью Der Spiegel о попытках Киева взорвать «Турецкий поток»

    Кремль отреагировал на расследование Der Spiegel о попытках Киева взорвать «Турецкий поток»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле осведомлены о попытках Киева атаковать «Турецкий поток», о чем ранее заявлял президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя расследование Der Spiegel.

    В ответ на вопрос о том, описывает ли публикация немецкого издания Der Spiegel те же инциденты, о которых ранее сообщал российский лидер, Песков подтвердил, что публикация действительно касается этих попыток, передает ТАСС.

    «Да. Именно об этом ранее уже говорил Путин», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, немецкий журнал Der Spiegel опубликовал расследование, в котором говорится, что украинская группа планировала подрыв газопровода «Турецкий поток» в Черном море.

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    21 ноября 2024, 04:23 • Новости дня
    Байден предложил списать долг Украины на 4,65 млрд долларов

    Администрация Байдена заявила о планах списать часть долга Украины в 4,65 млрд долларов

    Байден предложил списать долг Украины на 4,65 млрд долларов
    @ CNP/ AdMedia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Джо Байдена уведомила конгресс о планах списать долги Украины на сумму 4,65 млрд долларов в рамках усилий по поддержке Киева в период предшествующей смене власти в США, сообщило Bloomberg.

    По информации агентства, администрация Байдена уведомила Конгресс о намерении списать долги Украины на сумму 4,65 млрд долларов. Это решение является одним из завершающих шагов перед передачей власти избранному президенту Дональду Трампу, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что речь идет о части более крупного долга Украины, который составляет 9 млрд долларов. Эти средства Киев получил в рамках пакета дополнительного финансирования на национальную безопасность объемом 60 млрд долларов, одобренного конгрессом в апреле.

    Списание долгов, как указано в документе, направленном в конгресс, соответствует национальным интересам США и их партнеров в ЕС, G7+ и НАТО, говорится в сообщении.

    До этого стало известно, что Байден поручил Госсекретарю Энтони Блинкену оценить важность дополнительной помощи Украине на сумму до 35 млн долларов для интересов безопасности страны.

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    20 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Der Spiegel: Украина хотела взорвать «Турецкий поток» в Черном море
    Der Spiegel: Украина хотела взорвать «Турецкий поток» в Черном море
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская группа из 12 человек, включая военных и гражданских, планировала подрывы не только «Северного», но и «Турецкого потока», но последняя операция сорвалась, пишет немецкий Der Spiegel.

    Как сообщает Der Spiegel, украинская группа, состоявшая из 12 человек, в числе которых были как военные, так и гражданские лица, обученные планированию секретных операций, намеревалась взорвать трубопроводы «Северный» и «Турецкий поток». Операция получила кодовое название «Диаметр» и обошлась в 300 тыс. евро. В материалах Der Spiegel указывается, что имена участников известны, но не разглашаются из соображений безопасности.

    Издание подробно расписывает подробности подрыва трубопровода в Балтийском море. Специальная взрывчатка была замаскирована под баллон с воздухом и доставлялась на арендованной яхте, которая позволяла разместить до 12 человек. Бомбы закладывались у слабозащищенных швов труб. В операции участвовали водолазы-любители, ИТ-администраторы и специалисты по кондиционированию воздуха.

    Главком, на тот момент Валерий Залужный, пишет издание, знал об этом и даже предложил расширить атаку на «Турецкий поток» в Черном море. Однако после вмешательства западных разведок и приказа от ЦРУ операция была отменена.

    Ранее сообщалось, что в ФРГ выданы ордера на арест по делу «Северных потоков». По данным Spiegel, операция по подрыву газопровода обошлась почти в 300 тыс. долларов. План диверсии утверждал экс-главком вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

    Напомним, Служба внешней разведки России заявила о получении новых данных, подтверждающих причастность англосаксов к диверсиям.

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    21 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Американский журналист обвинил Зеленского в желании уничтожить Украину

    Американский журналист Хинкл обвинил Зеленского в желании уничтожить Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский практически умоляет о разрушении своей страны, проводя определенную политику, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    По его словам, Зеленский фактически умоляет о разрушении своей страны, передает ТАСС.

    Хинкл отметил, что Украина должна быть благодарна президенту России Владимиру Путину.

    «Украина должна быть вечно благодарна президенту Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту, потому что Зеленский практически умоляет сровнять его страну с землей», – указал он.

    Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 275 млн долларов. В состав пакета войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды. Кроме того, помощь включает противотанковые ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, беспилотные аппараты, стрелковое оружие.

    Также Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину.

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    20 ноября 2024, 18:54 • Новости дня
    Военнослужащие ВСУ сдались в плен звуковещательной платформе
    Военнослужащие ВСУ сдались в плен звуковещательной платформе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Кураховском направлении двое военнослужащих 79-й бригады ВСУ сдались в плен российским солдатам после атаки дронами и агитации через боевую звуковещательную платформу.

    Об этом сообщил Telegram-канал «Народная милиция ДНР». По его данным, военнослужащие ВСУ были окружены бойцами 20-й мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии Вооруженных сил России.

    Атака на позиции украинских военнослужащих велась с помощью дронов. После боевых ударов с дронов на позиции украинских военных с БПЛА были сброшены листовки с призывами сдаться. Затем на место сражения прибыла боевая платформа со звуковещанием, разъясняющая правила сдачи в плен. «В результате военнослужащие ВСУ решили не следовать приказам преступного киевского режима и сдались в плен русским солдатам, к которым их привела боевая платформа», – говорится в публикации.

    В октябре в Курской области пятеро военных из карательного подразделения ВСУ, осужденных за изнасилование, добровольно сдались в плен. Кроме того, российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области.

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    20 ноября 2024, 13:36 • Новости дня
    The Times: США разрешили использовать Storm Shadow для ударов вглубь России
    The Times: США разрешили использовать Storm Shadow для ударов вглубь России
    @ Lewis Joly/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация США одобрила применение британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, при этом британское правительство не планирует официально об этом заявлять, пишет The Times.

    По данным источников на Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его правительство не будут делать официальные заявления по этому поводу, передает ТАСС.

    The Times указывает, что Лондон на протяжении нескольких месяцев добивался от Вашингтона разрешения на использование Storm Shadow для ударов по России. Хотя данные ракеты британские, их применение требует американских систем наведения для обеспечения успешности атак.

    При этом соратники Стармера заявили, что одобрение ударов ракетами Storm Shadow не изменит общий ход конфликта на Украине.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил разрешение США на удары Украины ракетами ATACMS вглубь России.

    Газета New York Times при этом писала, что решение Джо Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли изменит конфликт на Украине.

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    20 ноября 2024, 14:48 • Новости дня
    Долгов обвинил Макрона в лицемерии за призывы к Путину о деэскалации

    Дипломат Долгов: С призывами о деэскалации Макрону следует обращаться к Байдену, а не к Путину

    Долгов обвинил Макрона в лицемерии за призывы к Путину о деэскалации
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сначала Запад санкционирует удары вглубь России, а затем Эммануэль Макрон призывает Москву к деэскалации. Подобная позиция президента Франции выглядит смешно и нелепо, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Макрон призвал Россию к деэскалации конфликта на Украине и соблюдению Устава ООН.

    «Позиция Эммануэля Макрона крайне лицемерная», – считает Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН. Говоря об упомянутом президентом Франции Уставе ООН, собеседник напомнил, что Париж сам является нарушителем.

    «Французские власти, во-первых, снабжают Украину оружием, которое убивает мирных жителей, а во-вторых, продолжают проводить колониальную политику в некоторых частях Африки. Это и есть нарушение Устава ООН. Поэтому, как говорится, чья бы корова мычала, ну уж Макрон-то точно должен здесь помолчать», – подчеркнул собеседник.

    Дипломат уточнил: если же президент Франции решил раздавать советы, то с подобными призывами ему следует обратиться к самому себе, а также к своим западным коллегам. Что касается заявления Макрона о деэскалации конфликта, то Долгов счел это «самодискредитацией» французского лидера. «Запад санкционирует удары вглубь России, а затем звучат такие заявления. Это просто смешно», – отметил спикер.

    «Гражданам Франции, конечно, решать, кто у них президент. Но, честно говоря, будь я французом, мне было бы стыдно за такого главу государства, как Макрон», – признался Долгов. На этом фоне он обратил внимание на действия канцлера Германии Олафа Шольца, у которого «появляются проблески сознания». Тот, напомним, отказался поставлять Киеву ракеты Taurus.

    «Париж же идет дальше в обеспечение интересов администрации Джо Байдена», – указал собеседник. Он заметил, что прежде противник уже бил по Крыму и новым регионам России. По мнению дипломата, дальнобойная эскалация, на которую пошел Запад, не изменит исход конфликта.

    «На каждую ракету мы найдем достойный ответ. Определенные шаги уже предпринимаются. Так, президент России утвердил обновленную ядерную доктрину. Макрону, кстати, следовало бы с ней ознакомиться», – заключил Долгов.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву к деэскалации конфликта на Украине и соблюдению Устава ООН. Заявление было сделано на фоне ударов американскими ракетами ATACMS по Брянской области и обновления ядерной доктрины России.

    «Я призываю президента Владимира Путина к здравому смыслу и к его обязанностям … соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», – сказал Макрон на полях саммита стран «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро.

    Напомним, накануне Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия проводит ядерное сдерживание. Как ожидали аналитики, теперь нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.

    Между тем во вторник Минобороны заявило об ударе шестью ракетами ATACMS американского производства по Брянской области. В результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Джо Байден разрешил ракетные удары вглубь России. По мнению некоторых экспертов, побудить его к эскалации могли не только лидеры стран ЕС, но и Дональд Трамп.

    Коментарии (8)
    20 ноября 2024, 18:30 • Новости дня
    Актера Машкова заочно приговорили на Украине к 10 годам
    Актера Машкова заочно приговорили на Украине к 10 годам
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине художественного руководителя Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова заочно приговорили к 10 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность страны.

    Как передает ТАСС, народный артист России Владимир Машков заочно осужден на Украине на 10 лет лишения свободы. Суд признал его якобы виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в «пропаганде войны». Кроме того, у Машкова конфискуют квартиру в Одессе.

    Дело против Машкова было возбуждено в марте текущего года. Поводом стало его участие в избирательной кампании в России и публичная поддержка действий российской власти. Эти действия украинские власти сочли угрожающими национальной безопасности страны.

    Ранее, 21 декабря 2023 года, Владимир Машков стал сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина.

    Коментарии (7)
    21 ноября 2024, 00:19 • Новости дня
    Франция отказалась раскрыть число поставленных Киеву дальнобойных ракет SCALP

    МИД Франции отказался назвать число ракет SCALP, поставленных Украине

    Франция отказалась раскрыть число поставленных Киеву дальнобойных ракет SCALP
    @ Belkin Alexey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель СМИД Франции Кристоф Лемуан отказался сообщить количество ракет SCALP, переданных Украине, ссылаясь на поставки, но не называя точное число.

    В интервью на телеканале LCI Лемуан подтвердил факт поставок Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP, однако избегал конкретного ответа о точном числе ракет. Он отметил, что «количество известно», но не раскрыл его из соображений конфиденциальности, передает ТАСС.

    На вопрос о поддержке использования этих ракет против территории России, Лемуан предпочел сосредоточиться на праве Украины на самооборону, подчеркнув, что Франция передала ракеты Украине с этой целью.

    Ранее в марте 2024 года Минобороны Франции не включило информацию о количестве ракет SCALP в свой доклад о переданных Киеву вооружениях. При этом газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что Франция передала Украине 10 из обещанных 40 ракет SCALP, отметив, что Париж располагает ограниченным количеством этих ракет и ведет переговоры с Лондоном о поставках дополнительных единиц, известных в Британии как Storm Shadow.

    Также Лемуан заявил, что Париж по-прежнему рассматривает все опции обучения украинских военных, включая отправку французских инструкторов на Украину, передает РИА «Новости».

    До этого Le Figaro убрала из статьи информацию о разрешении Парижа на ракетные удары вглубь России.

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