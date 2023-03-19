Путин пообещал расширять новые жилые кварталы в Мариуполе

В Мариуполе будут и дальше появляться современные и комфортные жилые кварталы, заявил президент России Владимир Путин.

Так он отреагировал на слова одной из жительниц города, которая назвала это место «маленьким кусочком рая». «Будем расширять это», – пообещал в ответ глава государства, передает ТАСС.

Путин, проехав на автомобиле вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным мимо вновь отстроенных жилых массивов, заглянул в один из дворов и там пообщался с жителями, которые уже успели получить здесь квартиры. Люди обступили президента и наперебой начали приветствовать его. «Мы по телевизору вас видели», – сказал один пожилой мужчина. «Ну, надо начинать знакомиться поближе», – под общий смех весело ответил ему Путин. «Даже не ожидал!», – сказал мужчина. «Такая работа», – ответил российский лидер.

«Вы здесь живете?» – спросил президент у собравшихся. Люди рассказали, что получили здесь квартиры. «Нравится?» – поинтересовался Путин. Люди затараторили: «нравится!», «комфортно», «современно». Одна из жительниц квартала со слезами на глазах благодарила президента за новое жилье. «Правда, спасибо вам за победу, – едва сдерживая эмоции, говорила она. – Дай вам Бог здоровья, счастья. Мы за вас молимся. Мы дождались!».

«Вот у меня первый этаж», – поспешил сообщить пожилой человек, с которым Путин только что познакомился. «У меня через пятнадцать дней после вашего дня рождения мое, тоже семьдесят, но остался без ничего», – сказал он. «Теперь есть все», – вставила одна из женщин. «Можете пройти, посмотреть, если есть желание, комнаты», – пригласил Путина его новый знакомый. Президент с удовольствием принял приглашение, заглянул на кухню, а в комнаты проходить не стал, «чтобы не беспокоить». «Вы извините, пожалуйста, что так вот неожиданно пришли», – немного смущенно проговорил он. «Рады видеть вас», – заверил хозяин квартиры.

На прощание Путин помахал жителям рукой, пожелав им всего хорошего.

Напомним, что глава российского государства Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, посетил ряд объектов и поговорил с местными жителями. Российский лидер во время поездки в Мариуполь осмотрел филармонию.