Москвичей предупредили о пятибалльном шторме

Синоптики сообщили о предстоящем пятибалльном шторме в Москве вечером в четверг

Tекст: Мария Иванова

В четверг в Москве и окрестностях ожидается штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. С каждым часом днем ветер будет усиливаться и достигнет пика в вечерние часы.

Такие погодные условия увеличат вероятность падения деревьев и слабозакрепленных конструкций, а также повреждения кровли и обрыва линий электропередач. Эквивалентное давление ветра может достигать 32-44 кг на квадратный метр, что несет угрозу для инфраструктуры города.

Дополнительно прогнозируется резкое падение атмосферного давления до 720 мм рт. ст., что станет самым низким значением для этого дня за всю историю наблюдений в Москве. Это снижение может ухудшить состояние здоровья метеозависимых, особенно людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипотонией, которые могут испытывать симптомы гипотензии и кислородного голодания.

В пятницу давление начнет восстановление, и к концу дня барометры зафиксируют нормальные значения в 745 мм рт. ст., что должно улучшить общую атмосферу и самочувствие горожан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедшая ночь в Москве стала самой теплой для этой даты за всю историю метеонаблюдений с температурой +6,1 градуса, что на девять градусов выше климатической нормы ноября.

Ранее сообщалось, что в четверг в Москве ожидается выпадение до половины месячной нормы осадков, сопровождающееся штормовыми порывами ветра до 20 метров в секунду.