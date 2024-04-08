Илон Маск не зря ждет апокалипсиса от вступления Киева в НАТО

Tекст: Дмитрий Бавырин

Вступление Украины в НАТО подозрительно похоже на начало фильма о ядерной войне, считает Илон Маск. Определенно, ему такая идея не нравится: не для того он становился самым богатым человеком в мире, чтобы застать его, мира, конец.

Если сразу и по сути, то Маск прав. И в том прав, что присоединение Киева к НАТО грозит закончиться крайне плохо – прямым военным конфликтом между ядерными державами. И в том прав, что эта угроза реальна и с повестки дня не снята, несмотря на два с лишним года СВО. Только все это, к сожалению, не кино, а наша общая геополитическая реальность.

Повод для подобного сравнения со стороны Маска – встреча глав внешнеполитических ведомств США и Украины, Энтони Блинкена и Дмитрия Кулебы. На ней госсекретарь пообещал Киеву «мост к вступлению» в Североатлантический альянс на саммите, который пройдет в Вашингтоне в июле этого года. Чуть ранее магистральная газета США The New York Times, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Украине предложат некую «дорожную карту действий» для будущего вступления.

Путь по этой «карте» для Украины может быть длинным, а ВС РФ работают над тем, чтобы ВСУ переломали по дороге ноги и никуда в итоге не дошли, раз уж они не хотят остановиться сами. Но это – дежурная обстановка текущего политического момента, поэтому важнее другая «новость по источникам» из западных СМИ – публикация в итальянской La Repubblica, которая находится в жесткой тематической связке с планами НАТО на Украину.

Из Рима сообщают, что неформально в НАТО обсуждают такой вариант сделки с Россией: признание за ней ее новых территорий в обмен на присоединение к альянсу остатков Украины. В сравнении с официальной позицией Брюсселя, это выглядит как компромисс и огромная уступка, на которую власти в Киеве пока что пойти не готовы.

Даже если крупнейшая газета Италии лжет (точнее, если лгут ее источники), эта публикация все равно похожа на правду по двум причинам. Во-первых, она дает ответ на главный вопрос – как атлантисты собираются принимать в альянс Украину, ведущую боевые действия с Россией. Ведь значительное число стран НАТО (не только Венгрия со Словакией) на такое ни за что не подпишутся, кроме того, это прямо противоречит ряду важных критериев для вступления в блок.

План, подразумевающий признание всех изменений на карте с 2014 года, действительно похож на мирный план, в отличие от полностью оторванных от реальностей «хотелок» президента Украины Владимира Зеленского. Потенциально такой план не только остановит боевые действия, но и разрубит гордиев узел конфликта, дав гарантию на его невозобновление в будущем: НАТО не рискнет посягать на то, что признало за Россией, Россия – на то, что стало НАТО.

Что-то такое натовцы действительно должны обсуждать, потому что, во-вторых, они просто не могут обсуждать только один сценарий развития конфликта: тот, по которому Киев одержит военную победу над Москвой. Потому что сценарий этот завиральный и нерабочий, что после разгрома так называемого контрнаступления ВСУ стало невозможно скрывать. А главное, что на столь высоком уровне международной политики (особенно в области безопасности) столь тупая однонаправленность вообще не должна встречаться, как не должны встречаться гроссмейстеры, которые могут играть только один сценарий и думать при этом только на один ход вперед.

Так мог только Остап Бендер, но и у него это закончилось силовым конфликтом со спешным отступлением из Васюков в охапке с Кисой (место которого в нашем случае должен занять, наверно, Зеленский).

Поэтому между собой и за спиной истеричного Киева натовцы не просто обсуждают, но и активно прорабатывают другие – реалистичные – сценарии развития события, оставляя пропаганде рассказы про грядущее переименование Киева в Нью-Москву, а Москву – в Старый Киев.

Однако раздел Украины между Западом и Москвой приблизительно по Днепру (если сохранится тенденция к отступлению ВСУ, а переговоры затянутся, то почему бы и не по Днепру, как в старые добрые времена?) только похож на реалистичный сценарий. «Похож» и «соответствует» – это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Это не «компромиссный вариант». Это для России вообще не вариант. Это все то же навязчивое желание Запада нас победить, просто не вместе с «единой Украиной», а за счет «единой Украины» (что и требовалось доказать).

В Брюсселе и Вашингтоне либо правда ничего не поняли, либо делают вид, что ничего не поняли, указывая в качестве возможной уступки со стороны Москвы корень и причину противостояния с ней.

Военный конфликт начался не потому, что в РФ жить не могли, как хотели вернуть в родную гавань также и Мелитополь с Херсоном. Военный конфликт начался потому, что Украину тянули в НАТО, переделывая по дороге в пресловутую анти-Россию – русофобскую и агрессивную территорию по типу Прибалтики. А Украина – это та самая «последняя черта», перейти за которую натовцам Россия никогда не позволит. Это подчеркивалось руководством РФ на разных уровнях и на все лады на протяжении десятилетий, но официально со стороны Запада вопрос до сих пор ставится так, что Россия уступит альянсу главную базу своего флота в Черном море – Крым. Сужение этих требований не делает их приемлемыми – не с того конца сужают.

Если не союзный, то нейтральный статус всей Украины – это для России, как модно сейчас говорить, база. И так было всегда.

Единственный раз, когда Москва вроде как согласилась на расширение НАТО на восток, – при объединении Германии. Все дальнейшие расширения официально проходили как неприемлемые и заведомо недружественные действия Запада. Россия всегда выражала на них свой протест, исходя из имеющихся возможностей. У государства-банкрота времен президента Бориса Ельцина возможности были минимальны, но против расширения НАТО на Прибалтику категорически возражал даже вице-премьер Борис Немцов, один из наиболее прозападных и либеральных политиков страны и тогда, и впоследствии.

Соображение, будто после всего, что произошло между Россией и НАТО с тех пор (особенно за последние два года), Москва может смириться с расширением альянса на Киев или даже на Винницу – это соображение из разряда глупых и даже опасных. Если Вашингтон продолжит упорствовать в желании распространить свой военно-политический контроль до территорий у юго-западного подбрюшья России, это (не дай бог, конечно) реально может привести к ядерному конфликту и даже ядерному апокалипсису, которого так боится Илон Маск.

Путь в сторону от такого конфликта (то есть путь к миру) выглядит иначе, чем оглашенный «компромисс». И Запад прекрасно помнит, как он выглядит, даже если делает вид, будто не помнит. Боевые действия могли прекратиться еще весной 2022 года – по итогам белорусско-стамбульской серии мирных переговоров между Москвой и Киевом. А базой для их начала стало согласие киевских представителей, что Украина останется нейтральной страной, как в ее конституции изначально и было записано, и официально откажется от вступления в Североатлантический альянс.

Очертания будущих границ, баланс венной техники, новая юридическая база отношений между Москвой, Киевом и Западом – все это возможно только после устранения главной проблемы между всеми нами: агрессивный и антироссийский по общему балансу военный блок решил поглотить стратегически, экономически, географически, исторически, политически, культурно, всяко значимые для России земли.

Начиная с мая 2022 года противники России ведут против нее вооруженную борьбу в первую очередь за то, чтобы Украина стала членом НАТО, что доказывает торпедирование белорусско-стамбульских договоренностей со стороны Запада. Предложение уступить в этом, обращенное к Москве, – это предложение капитулировать в главном. Сколько бы щедрым и компромиссным оно ни казалось на первый взгляд, оно не может быть принято.

Поэтому, если в НАТО неформально обсуждают такую сделку, не стоит доводить дело до официального предложения. В России могут решить, что после сотой серии подробного разжевывания причин конфликта с ее стороны над нами просто издеваются.

Не пойдет. Думайте дальше.