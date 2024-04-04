Грузия напомнила, за что ее можно уважать

Tекст: Дмитрий Бавырин

Как будто желая подтвердить правоту греческого философа Гераклита, заявившего о невозможности войти в одну и ту же реку дважды, партия «Грузинская мечта» вторично внесла в парламент законопроект, вводящий в законодательство страны понятие «иностранный агент», точнее – «организация, проводящая интересы иностранной силы».

Принцип действия – примерно тот же, что и в других странах, где похожие законы уже есть. Если в бюджете общественно-политической организации более 20% составляют средства иностранного происхождения, она заносится в специальный реестр и отчитывается о потраченных деньгах. Нарушителей штрафуют.

В мире существуют и более жесткие варианты, и более мягкие, что в исторической перспективе не так уж важно. Главное – это ввести само понятие, а наполнить его содержанием (например, какими-то ограничениями для иноагентов) можно позднее – по обстоятельствам. Но удастся ли грузинской власти сделать этот первый шаг со второй попытки – вопрос пока открытый.

Смысл наблюдения Гераклита в том, что река, в которую хочется войти во второй раз, уже по большей части другая – с первого раза много воды утекло. В грузинском случае прошел один год и один месяц: с тех пор в стране успел смениться премьер-министр, скорректировалась международная обстановка и в «Грузинской мечте» считают, что на этот раз получится – не придется выскакивать из реки, как ошпаренным.

В прошлый раз пришлось. Грузия – страна с непропорционально большим количеством политических партий (чаще мелких, под конкретного «князя») и тех самых общественно-политических организаций с преимущественно западным финансированием, которые немедленно вышли на улицы с «майданным» настроением и устроили массовую акцию протеста у здания парламента. Количество арестованных тогда перевалило за сотню, но в итоге власть сдала назад – закон был отозван.

Осталось непроясненным, что тогда сыграло решающую роль: сами протесты грантоедов с довольно воинственными спикерами или резко негативная реакция на закон Вашингтона и Брюсселя. Но за год «Грузинская мечта» как будто осмелела и даже осуществляет второй заход под своим, а не под чужим флагом: в прошлый раз практически идентичный законопроект вносила «дружественная» фракция «Сила народа». От «Мечты» она отличается только тем, что позволяет себе резкую критику в адрес США, то есть функцию грузинские власти пока отдают на аутсорс, тогда как Евросоюз критикуют сами, одновременно пытаясь туда вступить.

«Грузия является лидером по всем объективным параметрам, однако со стороны ЕС несправедливо ущемляется», – обиженно заявил, к примеру, спикер парламента Шалва Папуашвили на прошлой неделе.

Можно предположить, что обида, помноженная на грузинскую гордость, и стала главным мотором второй попытки, наряду с искренним желанием официального Тбилиси обезопасить себя в условиях дипломатического конфликта с Западом.

Необязательно сочувствовать грузинскому делу вступления в Евросоюз, чтобы признать: с Грузией Брюссель ведет себя по-свински. Тбилиси показательно заставляют идти по дороге в ЕС на шаг позади Киева и все более фрондирующего по отношению к Москве Кишинева как «политически отстающих». Это при том, что Грузия достаточно стабильная страна с растущей экономикой, а Украина – фашиствующий банкрот, где общество скрутили в бараний рог ради фантазий Владимира Зеленского о «перемоге» над Россией.

Некогда грузины тоже фантазировали таким образом, но, больно навернувшись в 2008 году, поумнели, благодаря чему, по словам нынешнего лидера «Грузинской мечты» Ираклия Гарибашвили, избежали «украинизации» и вторичного втягивания в конфликт с Россией.

Вполне вероятно, что в конце прошлого года Тбилиси задел за живое тот факт, что собственная версия «закона об иноагентах» появилась у Евросоюза. Называется он пафосно – «Пакет защиты демократии», при том, что внедрен довольно недемократично – директивой Еврокомиссии, а даже не голосованием Европарламента.

Примечательно, что евробюрократы не могут объяснить, почему для них или в США, где закон об иноагентах был принят еще в 1938 году, это мера хорошая или как минимум приемлемая, а для России или Грузии недопустимая. Наверное, школа политической корректности мешает им выразиться по существу, как они на самом деле думают:

«Мы – белая просвещенная элита, нам можно, а разнообразным дикарям в период внимательного наблюдения за ними с нашей стороны – нельзя ни в коем случае». Проще говоря, «мы лучше, чем вы».

В Тбилиси что-то такое почувствовали, затаили обиду и, оценив обстановку год спустя, решили, что выгорит, ведь даже у киргизов выгорело в условиях сопротивления со стороны Госдепа.

Сейчас Евросоюз уже не в том состоянии, чтобы столь же решительно диктовать свою волю, как, впрочем, и США, где престарелый президент погряз в разборках с ненавидящим его большинством в Палате представителей. Год назад и там, и там рассчитывали делить шкуру русского медведя, которого должны были поднести им на блюдечке ВСУ, но «что-то пошло не так», как и у грузин в 2008-м.

Современный Брюссель в смятении, чувствует неуверенность в себе и вряд ли решится на то, чтобы в наказание за вторую попытку лишить Тбилиси статуса кандидата в члены ЕС, который с тех пор уже успел предоставить, благо переговоры о вступлении могут продолжаться бесконечно долго – десятилетиями.

Не та бодрость духа и в рядах грузинской оппозиции, даже если не брать в расчет новый период уныния в среде обосновавшихся в Тбилиси «релокантов» из РФ. Главной силой прошлогоднего протеста было «Единое национальное движение» (ЕНД) – партия бывшего президента Михаила Саакашвили, которая, однажды потеряв власть, теперь раз от разу проигрывает «Грузинской мечте». В ЕНД хотели раскачать Грузию для того, чтобы добиться внеочередных парламентских выборов, а иноагентский закон стал удобным поводом.

Теперь такой план лишен смысла: ЕНД слабее, чем в 2023 году, а очередные выборы пройдут уже осенью.

Даже президент Грузии Саломе Зарубишвили, выросшая во Франции, ставшая одним из закоперщиков прошлогодней попытки «майдана» и претендующая на лидерство среди прозападных сил, хотя и назвала внесение нового закона «саботажем», призвала сосредоточиться на парламентской кампании и проголосовать за «европейский путь», то есть против «Грузинской мечты».

Юмор ситуации в том, что «европейский путь» владеет умами грузин уже десятилетиями, но Европа с тех пор стала другой и чем-то напоминает прежнюю Грузию – бардачную, милитаризирующуюся, упоенную русофобией и стреляющую в собственные ноги. Современная Грузия – это развивающееся национальное государство, так что прямо сейчас путь в Европу для нее – это путь назад.

Грузинский закон об иноагентах, пусть бы такой есть и в самом ЕС, это действительно шаг в сторону от Евросоюза как спонсора грузинских НКО. Но это рациональный шаг, чтобы не засосало в водоворот второй холодной войны, которая самой-то Европе сулит исключительно убытки и риски в области безопасности, а Грузии и подавно.

Главное в происходящем именно это, а не то, что разнообразных «соросят» пересчитают со второй попытки. Нынешний премьер-министр и преемник основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили на посту лидера партии Ираклий Кобахидзе сам – «соросенок», учившийся и работавший в структурах запрещенного в России фонда Сороса. То же можно сказать про премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который соросовские структуры не просто пометил, а выгнал из страны.

Соросовская империя – это, конечно, секта (а сам Сорос, как утверждает Илон Маск, суперзлодей), но у нее не особенно высокая результативность. Соприкосновение с ее чертогами не превращает автоматически в «соросенка»: помимо новых солдат глобализма оттуда выходят и те, кто потом с глобалистами успешно воюет, благо знает врага изнутри и понимает, на что тот способен.

Способность перечить брюссельской жабе – вот то, что вызывает настоящее уважение в современной Грузии, а не наличие закона об иноагентах как такового. Предположи кто в России лет пять назад, что Грузию тут станут уважать больше, чем Германию, которая при своих колоссальных ресурсах продемонстрировала гораздо меньше суверенитета, никто бы не поверил. Но все течет, все меняется, как и предупреждал философ Гераклит.

