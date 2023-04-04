Как Грузия избежала украинизации

Власти Грузии предотвратили госпереворот в стиле Евромайдана

Грузинский лидер Ираклий Гарибашвили объявил о срыве плана «украинизации» его страны. По его словам, Киев планировал реставрировать в Тбилиси режим Саакашвили. С этой целью украинские и западные политики провоцировали грузинскую молодежь на уличный бунт в стиле Евромайдана. Как республике удалось уклониться от «экспорта революции достоинства» и ждать ли попыток повторения Евромайдана в Тбилиси?

Как заявил в понедельник премьер-министр Ираклий Гарибашвили, задуманный ее недругами план «украинизации» Грузии потерпел фиаско. «Здесь хотели устроить второй полигон», – отметил Гарибашвили, комментируя беспорядки в центре Тбилиси, устроенные 7–8 марта противниками закона об иностранных агентах. «Есть красные линии, пересечения которых мы не простим. Насильственного свержения правительства, к которому готовились эти люди (участники протестов и их идеологи), не получится. Мы будем бескомпромиссны к такому», – пообещал премьер-министр.

«Грузии нужны экономический рост, мир и стабильность. Этому противостоит деградировавшая, экстремистская оппозиция. Но мы сохраним и обеспечим порядок и стабильность, так как именно это соответствует нашим национальным интересам», – заверил глава правительства.

О том, что республике грозит «украинизация», Гарибашвили сообщил 24 марта в ходе выступления в парламенте. «Реальная опасность, стоящая сегодня перед нашей страной, – это имеющийся план, заговор против нашей страны, это так называемый план украинизации», – цитировали политика «Известия». По его словам, Киев решил попытаться вернуть экс-президента Михаила Саакашвили к власти – с тем, чтобы тот опять втянул бы свою республику в конфликт с Россией, как это уже было в 2008 году. Гарибашвили напомнил и заявление секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова о стремлении отвлечь внимание Москвы на другую страну.

«Для попытки «украинизации» оппозиционерам пригодились события, связанные с рассмотрением «Закона об иноагентах». Было тяжело смотреть, как политиканы использовали в своих целях молодежь, утверждая, будто это «русский закон», – говорит в интервью газете ВЗГЛЯД бывший руководитель аппарата президента Грузии, аналитик Петрэ Мамрадзе. – Тем временем такой же закон сейчас готовится и в Евросоюзе, и в Канаде – тоже для выявления агентов иностранного влияния. Но им можно, а Грузии нельзя! Западные политики требовали от Тбилиси вообще не обсуждать идею такого закона. Что это, если не двойные стандарты? Это же большевистские подходы».

По мнению политолога, оппозиционеры продолжают сотрудничать с иностранными лоббистами, добиваясь, чтобы их родная страна не получила бы статус кандидата в члены Евросоюза: «Я знаю, что ведется и такая работа, чтобы молодежь опять хлынула на улицы.

То есть следует ждать новых попыток дестабилизации. Правительству Гарибашвили очень непросто, приходится все время быть начеку».

Как напоминает Мамрадзе, с 2020 года, с момента последних выборов в парламент, радикальной оппозицией и ее покровителями продолжаются попытки расшатать ситуацию: «Используется любой повод. К дестабилизации призывают и бывший президент Михаил Саакашвили, и все остальные члены его команды».

По словам аналитика, «весьма чувствительно в Тбилиси реагируют на причастность к таким попыткам западных политиков, так как это не может не дискредитировать веру в западные стандарты». «Взять хотя бы последний факт – участие в акции протеста в Тбилиси евродепутата Виолы фон Крамон. Она и некоторые ее коллеги то и дело клянутся в любви к Грузии, а на деле получается любовь лишь к радикальной, деструктивной оппозиции», – возмущается Мамрадзе.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в правящей партии обвинили депутата Европарламента, немку из партии «зеленых» Виолу фон Крамон-Таубадель в поддержке радикальных сил. «Отношение Виолы фон Крамон к грузинскому государству неприемлемое, неправильное», – заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Депутат от правящей партии Нино Цилосани отметила, что европарламентарий «выступает с деструктивными, анархистскими заявлениями». «Она должна больше уважать суверенитет Грузии», – сказала Цилосани. Ее коллега по парламенту Мариам Лашхи отметила, что фон Крамон «вовлечена в поддержку насильственных акций в Грузии, она хочет устроить Майдан здесь, что неприемлемо».

В минувшие выходные депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, немка из партии «зеленых», прибывшая ранее в Тбилиси, вышла на митинг в защиту участника мартовских протестов Лазаре Григориадиса. Григориадис – единственный из задержанных во время протестов против закона об иноагентах, которому грозит уголовное, а не административное наказание. Согласно предъявленному обвинению, 21-летний мужчина кидал бутылки с зажигательной смесью в полицейских, а также сжег полицейскую машину. По словам немецкого политика, она требует освободить арестованного – «независимо от того, что он сделал». Ранее фон Крамон-Таубадель признавалась, что беспорядки в Тбилиси напоминают ей украинский майдан.

Спиридон Килинкаров, депутат Верховной рады в 2006–2014 годах, полагает, что грузинский народ сделал выводы из неудачного опыта Украины, что и стало причиной срыва недавних попыток повторить Евромайдан в Тбилиси.

«Лозунг «грузинировать» Украину появился еще в годы правления президента Виктора Ющенко. В нашей внутренней политике постоянно прокручивалась тема «успешных грузинских реформ», в результате которых якобы победили полностью коррупцию. Грузия изображалась как витрина, как образец. Когда Саакашвили уже при Петре Порошенко приехал на Украину, он продолжал паразитировать на этом мифе», – вспоминает бывший парламентарий.

В 2015 году Саакашвили получил украинское гражданство и стал советником президента Порошенко, затем губернатором в Одессе, одновременно он получил широкий доступ к украинскому ТВ, напоминает Килинкаров.

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«Он стал настраивать общественное мнение против России, говоря, что вместе с Россией никаких успешных реформ быть не может и что Украине нужно просто повторить то, что ранее уже сделала Грузия с помощью Запада. Изо дня в день эта точка зрения звучала в эфире и навязывалась обществу. Очень многие украинцы уверовали в то, что надо просто сдать свой суверенитет в руки Евросоюза или Соединенных Штатов, что надо расставить на ключевые посты, в министерские кресла иностранцев. В дальнейшем эта идея и была реализована. Так что мы все эти этапы прошли. Но из этого ничего не вышло. Результат нулевой», – вздыхает экс-депутат.

Больше всего украинцам, видимо, запомнилась попытка реформировать МВД Украины, которую подготовил Вано Мерабишвили, экс-премьер Грузии, который прибыл в Киев в числе других соратников Саакашвили. В ходе реформы Национальную полицию Украины возглавила грузинка Хатия Деканоидзе. Кстати, ныне Деканоидзе – депутат парламента Грузии, она активно участвовала в тбилисских уличных протестах 7–8 марта, равно как и Мерабишвили.

«Полицейская реформа исключительно свелась к тому, что младший состав резко омолодили, – набрали с улицы людей младше 30 лет. Девочек красивых понабирали. Поменяли форму, купили новые машины с мигалками. Но эффективность таких стражей порядка можно было оценивать больше с точки зрения количества селфи, которые они начали делать и размещать в социальных сетях. Но раскрываемость преступлений не выросла. В медийном плане эту реформу прокачали отлично, но на деле эти молодые люди скоро погрузились в старые коррупционные схемы. Эта реформа не получилась. Украинские гаишники как брали взятки на дорогах, так и дальше продолжали брать», – посетовал Килинкаров.

Что касается лично Саакашвили, то его опыт губернаторства в Одессе тоже оказался провальным. «Своей главной целью он объявил создание «прозрачной таможни» в порту Одессы, идею «одного окна». У меня много друзей-бизнесменов, которые живут в Одессе, – пояснил Килинкаров. – Объективности ради надо назвать и плюс от реформы: когда грузины зашли на таможню, то они готовы были делать то же, что делали таможенники до них, но в 10 раз дешевле. Как мне рассказывали друзья:

раньше я платил 30 тысяч долларов, а теперь грузины готовы оформить то же самое за 3 тысячи долларов. Сама коррупционная схема осталась прежней».

«Причем ни один губернатор на Украине не был наделен такими широкими полномочиями, какие Порошенко дал Саакашвили. Ни один! Тем не менее он все равно не стал там успешным губернатором. Но Саакашвили, что для него традиционно, обвинил потом в своем провале других. Уже после отставки в 2016 году он стал говорить, что это Порошенко блокировал его усилия, что это премьер Арсений Яценюк ему мешает, или шеф МВД Арсен Аваков, и так далее».

Как отмечает Мамрадзе, в адрес Тбилиси из Киева звучат многочисленные упреки, которые вызывают раздражение в грузинском обществе. «Мощнейшие коррупционные связи, в том числе на военных контрактах, в свое время были созданы Саакашвили и Виктором Ющенко. На этом делались огромные деньги», – напомнил эксперт.

«При Владимире Зеленском все это продолжается. На высоких должностях в Киеве остаются грузины, которых разыскивает МВД Грузии. Украина, по сути, растоптала многие ранее заключенные договоренности наших стран. Все время оттуда слышатся оскорбительные, провокационные выпады в адрес всенародно избранных властей нашей страны. Очевидно, что Киев очень бы хотел, чтобы власть в Тбилиси сменилась», – подытожил Мамрадзе.

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