Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?2 комментария
В столице Гвинеи-Бисау собрались построить проспект имени Ахмата Кадырова
Делегация Гвинеи-Бисау, которую возглавил президент страны Умару Сисоку Эмбало, посетила Чечню, в Бисау обещали построить проспект имени Ахмата Кадырова, сообщил глава российского региона Рамзан Кадыров.
Как сообщил глава Чечни в Telegram, делегация посетила Мемориальный комплекс «Аллея Славы» имени Ахмата Кадырова. Для представителей африканской страны провели экскурсию по музею, гости пообщались с двумя студентами из Гвинеи-Бисау, которые учатся и работают в Грозном. Также делегация посетила университет спецназа в Гудермесе. Сообщается, что в Чечню прибудут военные из Гвинеи-Бисау для тренировок.
Напомним, Эмбало посетил парад на Красной площади, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а также провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.