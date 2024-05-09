Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
Путин пригласил лидера Гвинеи-Бисау с госвизитом в Россию
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало пригласил его посетить Россию с государственным визитом.
Путин отметил, что лидер Гвинеи-Бисау уже не в первый раз приехал в Россию, однако госвизита пока не было, передает ТАСС.
«Я с удовольствием вас приглашаю посетить РФ с государственным визитом. Мы с вами договоримся – в удобное для вас время. Я свой график тоже посмотрю, мы согласуем. Но прошу вас иметь в виду, что мы вас ждем с государственным визитом», – сказал он.
В свою очередь Умару Сисоку Эмбало выразил надежду, что Путин посетит Гвинею-Бисау в случае турне по Африке. Он отметил, что страна ранее принимала большое количество высокопоставленных чиновников, а сейчас ожидает встреч на уровне министров иностранных дел и других российских представителей.
В ходе встречи Путин также сообщил, что Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау.
Российско-бисайские переговоры прошли в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. Лидер Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало перед этим посетил парад на Красной площади и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Ранее Путин провел переговоры с лидерами Лаоса, Кубы, Таджикистана.