Путин пригласил лидера Гвинеи-Бисау с госвизитом в Россию

Tекст: Валерия Городецкая

Путин отметил, что лидер Гвинеи-Бисау уже не в первый раз приехал в Россию, однако госвизита пока не было, передает ТАСС.

«Я с удовольствием вас приглашаю посетить РФ с государственным визитом. Мы с вами договоримся – в удобное для вас время. Я свой график тоже посмотрю, мы согласуем. Но прошу вас иметь в виду, что мы вас ждем с государственным визитом», – сказал он.

В свою очередь Умару Сисоку Эмбало выразил надежду, что Путин посетит Гвинею-Бисау в случае турне по Африке. Он отметил, что страна ранее принимала большое количество высокопоставленных чиновников, а сейчас ожидает встреч на уровне министров иностранных дел и других российских представителей.

В ходе встречи Путин также сообщил, что Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау.

Российско-бисайские переговоры прошли в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. Лидер Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало перед этим посетил парад на Красной площади и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Ранее Путин провел переговоры с лидерами Лаоса, Кубы, Таджикистана.