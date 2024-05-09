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    Киев в День Победы проигрывает войну с исторической памятью
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    23 комментария
    9 мая 2024, 18:50 • Новости дня

    Путин пригласил лидера Гвинеи-Бисау с госвизитом в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало пригласил его посетить Россию с государственным визитом.

    Путин отметил, что лидер Гвинеи-Бисау уже не в первый раз приехал в Россию, однако госвизита пока не было, передает ТАСС.

    «Я с удовольствием вас приглашаю посетить РФ с государственным визитом. Мы с вами договоримся – в удобное для вас время. Я свой график тоже посмотрю, мы согласуем. Но прошу вас иметь в виду, что мы вас ждем с государственным визитом», – сказал он.

    В свою очередь Умару Сисоку Эмбало выразил надежду, что Путин посетит Гвинею-Бисау в случае турне по Африке. Он отметил, что страна ранее принимала большое количество высокопоставленных чиновников, а сейчас ожидает встреч на уровне министров иностранных дел и других российских представителей.

    В ходе встречи Путин также сообщил, что Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау.

    Российско-бисайские переговоры прошли в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. Лидер Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало перед этим посетил парад на Красной площади и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

    Ранее Путин провел переговоры с лидерами Лаоса, Кубы, Таджикистана.

    9 мая 2024, 12:21 • Новости дня
    Путин: Украинские беспилотники летают над головами, как мухи
    Путин: Украинские беспилотники летают над головами, как мухи
    @ Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские беспилотники «как мухи» летают над головами российских бойцов, но российские ученые, инженеры и конструкторы работают над этим, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими.

    «Знаем, как непросто приходится нашим ребятам-бойцам, которые сталкиваются с тем, что дроны противника, как мухи, летают над головой, все это известно. Мы работаем над этим. И, уверен, результат будет», – цитирует президента ТАСС.

    Сама встреча с командирами прошла еще 7 мая, после инаугурации. Кадры со встречи опубликовали 9 мая.

    Он подчеркнул, что российские ученые, конструкторы, инженеры работают над тем, чтобы ВС России смогли опередить противника.

    «Повторяю еще раз: в целом у нас получается. Это одна из главных задач для обеспечения общего успеха и победы», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что Россия получает на международном рынке разработки двойного и гражданского назначения, которые могут быть использованы для ведения боевых действий.

    «Мы приспосабливали до недавнего времени подобные устройства и сами их разрабатывали, так что у нас наработки есть. Мы возьмем, что скрывать, то, что видим на международном рынке. Несмотря на все сложности, все-таки получаем некоторые вещи не такого свойства и характера, как тяжелая огнеметная система, но такие мобильные вещи. Они же двойного, тройного, еще гражданского назначения», – пояснил президент.

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    9 мая 2024, 11:09 • Новости дня
    Путин и президенты других стран возложили цветы у Могилы Неизвестного Солдата
    Путин и президенты других стран возложили цветы у Могилы Неизвестного Солдата

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К Могиле Неизвестного Солдата на 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной возложили цветы президент России Владимир Путин и его коллеги из других стран.

    В Александровский сад после парада прошли Путин, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисулит, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, передает ТАСС.

    У Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата они вместе возложили гирлянду из темно-красных роз, перевитую георгиевской лентой.

    Могила Неизвестного Солдата является общенациональным мемориалом воинской славы, прах неизвестного советского воина перенесли из братской могилы в Московской области и перезахоронили в Александровском саду в 1966 году.

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    9 мая 2024, 16:42 • Новости дня
    Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу России танков Т-34
    Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу России танков Т-34
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва признательна Лаосу за передачу танков Т-34, они являются символом Победы и важны для воспитательной работы с молодежью, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом в Кремле.

    «Мы благодарны вам за то, что передали нам танки Т-34. Они являются символом Победы. Конечно, для показа гражданам, для воспитательной работы с молодым поколением это важно, спасибо большое», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    В ходе российско-лаосских переговоров Путин также сообщил, что возможность использовать карты «Мир» на территории Лаоса окажет благоприятное воздействие на туризм.

    «Держатели карт «Мир» получили возможность использовать их на территории вашей страны, это, безусловно, будет способствовать росту туристического потока», – сказал глава российского государства.

    Переговоры Путина и Сисулита прошли в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. Перед этим президент Лаоса в числе почетных зарубежных гостей присутствовал на параде Победы в Москве.

    Ранее Путин провел переговоры с президентом Кубы.

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    9 мая 2024, 10:10 • Новости дня
    Лукашенко пошутил об их с Путиным внешнем виде после ночных переговоров
    Лукашенко пошутил об их с Путиным внешнем виде после ночных переговоров
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным перед началом парада Победы в Москве пошутил, что они «неплохо выглядят» после ночных переговоров.

    «Мы еще с вами неплохо выглядим», – пошутил Лукашенко во время рукопожатия с Путиным, передает ТАСС.

    Путин уточнил, во сколько завершились переговоры.

    «В три часа», – сказал Лукашенко.

    Напомним, Путин лично приветствовал иностранных лидеров, прибывших на парад Победы в Москве.

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    9 мая 2024, 10:17 • Новости дня
    Названы стоящие на параде Победы рядом с Путиным ветераны
    Названы стоящие на параде Победы рядом с Путиным ветераны
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Рядом с президентом Владимиром Путиным на параде Победы на Красной площади стоят ветераны Великой Отечественной Александра Алешина, участница обороны Москвы, и сражавшийся в Сталинграде и под Ленинградом Евгений Куропатков.

    На парад по традиции пригласили ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

    Рядом с президентом парад смотрят Александра Семеновна Алешина, которой 21 февраля нынешнего года исполнилось 100 лет, и Евгений Петрович Куропатков, которому исполнилось 100 лет 19 июля 2023 года.

    Алешина – инструктор-снайпер, в 1941 году после окончания семилетки она пошла работать на завод, потом участвовала в строительстве противотанковых укреплений в Наро-Фоминске. В 1942 году она пошла в инструкторы снайперского дела, попросилась на фронт. Ее оставили в школе снайперов, она успела подготовить 26 таких специалистов.

    Евгений Куропатков с началом Великой Отечественной отправился добровольцем в армию. Он обучался в тульском ружейном училище. В октябре его курсанты участвовали в боях на дальних подступах к Москве. После обучения отправился под Сталинград, в 196-ю стрелковую дивизию. Участвовал в боях у тракторного завода, отправлял снаряды с одного берега Волги на другой. В 1943 году был направлен под Ленинград.

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    9 мая 2024, 13:56 • Новости дня
    Песков: Путин и Пашинян обсудили вывод пограничников России из Армении
    Песков: Путин и Пашинян обсудили вывод пограничников России из Армении
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин и армянский премьер Никол Пашинян в ходе переговоров согласовали прекращение деятельности российских пограничников в нескольких регионах Армении, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков утвердительно ответил на вопрос, обсуждали ли Путин и Пашинян вывод российских пограничников из ряда областей Армении, передает ТАСС.

    В четверг Путин провел отдельную встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Она прошла после парада Победы, на котором присутствовали лидеры стран СНГ, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

    Также на 9 мая у главы российского государства запланирован еще ряд переговоров.

    Напомним, Путин перед началом переговоров предложил Пашиняну в закрытом формате обсудить безопасность в регионе.

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    9 мая 2024, 12:38 • Новости дня
    Путин: ВС России проявили героизм при освобождении Бердычей
    Путин: ВС России проявили героизм при освобождении Бердычей
    @ Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военнослужащие проявили героизм, освобождая населенный пункт Бердычи в ДНР, заявил президент Владимир Путин на встрече с военными.

    «Добрали его все-таки. Сложно было, я знаю», – сказал президент, передает ТАСС.

    На встрече присутствовал командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Халиков.

    «Так точно, сложно было, но забрали, продвигаемся дальше», – сказал он.

    Минобороны сообщало об освобождении Бердычей 2 мая.

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    9 мая 2024, 14:55 • Новости дня
    Рахмон предложил Путину обсудить вопрос трудовых мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Таджикистанский президент Эмомали Рахмон в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным предложил обсудить вопрос трудовых мигрантов.

    Необходимо обсудить ряд вопросов по отношению к трудовым мигрантам, это «щепетильный и один из главных вопросов», сказал Рахмон, передает ТАСС.

    Он добавил, что Россия остается для Таджикистана стратегическим партнером и союзником. Душанбе не намерен менять свою позицию.

    «Конечно, наши недруги хотели бы, хотят [нас] поссорить, разбросать различными методами», – отметил политик.

    Он напомнил, что Россия имеет самую большую военную базу за пределами страны именно в Таджикистане. Странам следует вместе бороться с глобальными вызовами и угрозами, подчеркнул Рахмон.

    Напомним, отдельная встреча Путина и Рахмона прошла после парада Победы.

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    8 мая 2024, 22:51 • Новости дня
    Путин предложил Пашиняну в закрытом формате обсудить безопасность в регионе

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин, открывая двустороннюю встречу с премьером Армении Николом Пашиняном, заявил о необходимости обсудить вопросы, касающиеся безопасности в регионе.

    При этом Путин отметил, что «в открытом режиме говорить об этом» они не будут. Однако, подчеркнул российский лидер, имеется «возможность на полях работы ЕАЭС поговорить обо всем комплексе отношений», передает ТАСС.

    Путин указал, что и для России, и для Армении взаимодействие в рамках ЕАЭС носит «позитивный характер». Кроме того, по его словам, «очень успешно» развиваются и двусторонние отношения, передает РИА «Новости».

    Товарооборот России и Армении превысил 7 млрд долларов, сказал Путин, отметив, что «такого объема в наших торгово-экономических связях никогда раньше не было». Он указал, что «в 14 раз увеличился товарооборот Армении со странами ЕАЭС».

    Напомним, после саммита Евразийского экономического союза и неформального обеда лидеров стран ЕАЭС начались переговоры Путина с Пашиняном.

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    9 мая 2024, 11:56 • Новости дня
    Путин анонсировал участие Белоруссии во втором этапе ядерных учений России
    Путин анонсировал участие Белоруссии во втором этапе ядерных учений России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия, министерствам обороны и генштабам стран дано соответствующее распоряжение, сообщил президент России Владимир Путин.

    «Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси [Александр Лукашенко] об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно», – передает слова российского лидера ТАСС.

    Путин добавил, что учения проводятся в три этапа. Белоруссия присоединится к ним на втором этапе.

    Президент добавил, что ничего необычного в учениях по отработке применения нестратегического ядерного оружия нет, это плановая работа.

    Напомним, Россия проведет учения с ракетными соединениями Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. В Минобороны сообщали, что в ходе учений будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия.

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    8 мая 2024, 22:33 • Новости дня
    Начались переговоры Путина с Пашиняном
    Начались переговоры Путина с Пашиняном
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве проходят переговоры главы Российского государства Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Путин и Пашинян встретились впервые с декабря 2023 года, передает ТАСС.

    В Андреевский зал Кремля, где проходит беседа лидеров, Путин и Пашинян вошли вместе и пожали руки, передает РИА «Новости».

    Пашинян выразил Путину благодарность за теплый прием и прекрасную организацию саммита ЕАЭС. Он сказал, что рад видеть президента России.

    «В последний раз мы встречались в декабре прошлого года. С тех пор накопились вопросы, которые нужно обсудить», – заявил он, отметив, что экономическая сфера обсуждалась в рамках Высшего евразийского экономического совета. Он сказал: «Сейчас, надеюсь, и уверен, что обсудим важные вопросы двусторонних отношений, региональные вопросы».

    Напомним, в Москве прошел юбилейный саммит Евразийского экономического союза. Пашинян указал на заинтересованность Армении в сотрудничестве с ЕАЭС. Накануне он пригрозил заблокировать российские телеканалы. Кроме того, Армения отказалась участвовать в финансировании ОДКБ в 2024 году.

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    8 мая 2024, 23:55 • Новости дня
    Путин завершил переговоры с Пашиняном и начал встречу с Мирзиеевым

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле завершились переговоры главы Российского государства Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, после них президент России встречается с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Переговоры Путина и Пашиняна продолжались чуть более часа, передает РИА «Новости».

    «С Пашиняном (переговоры) закончились», – приводит слова Пескова ТАСС.

    На встрече с Мирзиеевым Путин заявил, что в России «фрукты, овощи из Узбекистана ждут, как в прошлом году». «Ну и вам хорошо, рынок сбыта, и нам, поскольку цены все-таки держат, не дает подниматься ценам», – сказал он.

    Путин отметил, что Россия увеличивает объем закупок продуктов из Узбекистана из года в год, наращивание продолжится. По его словам, правительства двух стран работают «ритмично», а взаимный товарооборот растет.

    Напомним, Путин перед началом переговоров предложил Пашиняну в закрытом формате обсудить безопасность в регионе. Песков признал существование проблемных тем в отношениях России и Армении, но призвал не преувеличивать сложность переговоров Путина и Пашиняна.

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    8 мая 2024, 23:20 • Новости дня
    Песков призвал не преувеличивать сложность переговоров Путина и Пашиняна

    Песков призвал дождаться результатов встречи Путина и Пашиняна и не преувеличивать сложность переговоров

    Песков призвал не преувеличивать сложность переговоров Путина и Пашиняна
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В отношениях России и Армении есть проблемные темы, но не следует преувеличивать сложность переговоров российского президента Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что «чем теснее взаимодействие двух стран, чем шире комплекс двусторонних отношений, тем чаще там встречаются и возникают различные проблемы», передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канале журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.

    Он подчеркнул, что имеется «политическая воля двух лидеров» обсуждать проблемные темы. Песков призвал дождаться результатов, подчеркнув, что есть диалог и «взаимная заинтересованность сторон», передает РИА «Новости».

    Россия склоняется к оптимизму в вопросе перспектив разрешения проблем, возникающих в российско-армянских отношениях, добавил он.

    Напомним, Путин, открывая двустороннюю встречу с премьером Армении Николом Пашиняном, заявил о необходимости обсудить вопросы, касающиеся безопасности в регионе. По его словам, двусторонние отношения развиваются «очень успешно».

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    8 мая 2024, 20:05 • Новости дня
    Премьер Пакистана поздравил Путина с инаугурацией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России, а также выразил надежду на укрепление сотрудничества между странами.

    «Сердечные поздравления Его Превосходительству Владимиру Путину за то, что он в пятый раз взял на себя ответственность руководить Россией в качестве президента», – приводит сообщение Шарифа в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) ТАСС.

    Ранее поздравления Путину направил президент Сирии Башар Асад.

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    9 мая 2024, 09:56 • Новости дня
    Путин лично встретил иностранных лидеров перед парадом Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин перед началом парада Победы на Красной площади лично встретил в Гербовом зале Кремля зарубежных лидеров, прибывших в Москву 9 Мая в качестве гостей.

    На празднование 79-й годовщины Победы приглашены главы стран бывшего Советского Союза: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Также на торжества в Москву прилетели руководители Гвинеи-Бисау, Кубы, Лаоса, передает ТАСС.

    К месту встречи иностранные лидеры прибыли на российских автомобилях представительского класса «Аурус».

    Главы государств сделали совместное фото. С некоторыми коллегами из стран СНГ, в частности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Путин тепло обнялся.

    На лацкане у главы российского государства прикреплена георгиевская лента – символ памяти о Победе в Великой Отечественной войне.

    К 10.00 мск все президенты займут свои места на центральной трибуне, откуда будут смотреть парад.

    Позднее Путин вышел на Красную площадь, где поздоровался с гостями парада Победы.

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