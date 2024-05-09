Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу России танков Т-34

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы благодарны вам за то, что передали нам танки Т-34. Они являются символом победы. Конечно, для показа гражданам, для воспитательной работы с молодым поколением это важно, спасибо большое», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

В ходе российско-лаосских переговоров Путин также сообщил, что возможность использовать карты «Мир» на территории Лаоса окажет благоприятное воздействие на туризм.

«Держатели карт «Мир» получили возможность использовать их на территории вашей страны, это, безусловно, будет способствовать росту туристического потока», – сказал глава российского государства.

Переговоры Путина и Сисулита прошли в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. Перед этим президент Лаоса в числе почетных зарубежных гостей присутствовал на параде Победы в Москве.

Ранее Путин провел переговоры с президентом Кубы.