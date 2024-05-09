Рахмон предложил Путину обсудить вопрос трудовых мигрантов

Tекст: Алексей Дегтярев

Необходимо обсудить ряд вопросов по отношению к трудовым мигрантам, это «щепетильный и один из главных вопросов», сказал Рахмон, передает ТАСС.

Он добавил, что Россия остается для Таджикистана стратегическим партнером и союзником. Душанбе не намерен менять свою позицию.

«Конечно, наши недруги хотели бы, хотят [нас] поссорить, разбросать различными методами», – отметил политик.

Он напомнил, что Россия имеет самую большую военную базу за пределами страны именно в Таджикистане. Странам следует вместе бороться с глобальными вызовами и угрозами, подчеркнул Рахмон.

Напомним, отдельная встреча Путина и Рахмона прошла после парада Победы.