Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
Рахмон предложил Путину обсудить вопрос трудовых мигрантов
Таджикистанский президент Эмомали Рахмон в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным предложил обсудить вопрос трудовых мигрантов.
Необходимо обсудить ряд вопросов по отношению к трудовым мигрантам, это «щепетильный и один из главных вопросов», сказал Рахмон, передает ТАСС.
Он добавил, что Россия остается для Таджикистана стратегическим партнером и союзником. Душанбе не намерен менять свою позицию.
«Конечно, наши недруги хотели бы, хотят [нас] поссорить, разбросать различными методами», – отметил политик.
Он напомнил, что Россия имеет самую большую военную базу за пределами страны именно в Таджикистане. Странам следует вместе бороться с глобальными вызовами и угрозами, подчеркнул Рахмон.
Напомним, отдельная встреча Путина и Рахмона прошла после парада Победы.