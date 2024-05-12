11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
При обрушении подъезда многоэтажки в Белгороде пострадали пять человек
В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде частично обрушился жилой дом. Пострадали пять человек, их число может возрасти, сообщили в оперативных службах.
Источник отметил, что спасатели проводят поисково-спасательные работы и эвакуацию жителей из соседних подъездов, передает ТАСС.
Как указал Гладков в своем Telegram-канале, обрушение произошло в многоэтажном доме на Харьковской горе. По его словам, снаряд ВСУ попал в здание, в результате чего обрушился весь подъезд с 10 по 1 этаж. Он добавил, что в настоящее время уже выехал на место происшествия.
Губернатор подчеркнул, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ.
Ранее сообщалось, что в Белгороде на улице Щорса частично обрушился подъезд жилого дома.