В Белгороде частично обрушился жилой дом

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал источник, на улице Щорса в Белгороде в многоэтажке обрушился подъезд, службы едут к месту, передает РИА «Новости».

В экстренных службах добавили, что предварительно, пострадали два человека, но под завалами еще могут быть люди, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Белгороде и Белгородском районе, а также в Валуйском городском округе объявлена ракетная опасность.

В субботу стало известно, что в результате украинского обстрела Белгорода погибла женщина и пострадали еще 29 человек.