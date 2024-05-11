Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?2 комментария
Жертвой украинского обстрела стала мирная жительница Белгорода
В результате украинского обстрела Белгорода погибла женщина и пострадали еще 29 человек
В результате украинского массированного обстрела Белгорода и Белгородского района погибла мирная жительница, пострадали 29 человек, в том числе ребенок, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram, что женщина умерла «на месте до прибытия бригады скорой помощи». Осколочные ранения получили 28 взрослых и один ребенок, они госпитализированы.
В Белгороде в результате прямого попадания повреждения получили «четыре кровли в многоквартирных жилых домах». Всего повреждено 49 квартир в 22 многоквартирных домах, а также четыре коммерческих объекта.
Кроме того, повреждено остекление двух больниц, в том числе детской, центра гимнастики и прыжков на батуте «Сирень», а также школы. В результате обстрела загорелись шесть машин, всего повреждено 21 транспортное средство.
В поселке Дубовое повреждения получило частное жилое домовладение.
Напомним, над Белгородской областью средствами ПВО уничтожены 12 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire («Вампир»).