Жертвой украинского обстрела стала мирная жительница Белгорода

В результате украинского обстрела Белгорода погибла женщина и пострадали еще 29 человек

Tекст: Антон Антонов

Гладков сообщил в Telegram, что женщина умерла «на месте до прибытия бригады скорой помощи». Осколочные ранения получили 28 взрослых и один ребенок, они госпитализированы.

В Белгороде в результате прямого попадания повреждения получили «четыре кровли в многоквартирных жилых домах». Всего повреждено 49 квартир в 22 многоквартирных домах, а также четыре коммерческих объекта.

Кроме того, повреждено остекление двух больниц, в том числе детской, центра гимнастики и прыжков на батуте «Сирень», а также школы. В результате обстрела загорелись шесть машин, всего повреждено 21 транспортное средство.

В поселке Дубовое повреждения получило частное жилое домовладение.

Напомним, над Белгородской областью средствами ПВО уничтожены 12 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire («Вампир»).