Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?2 комментария
Над Белгородской областью уничтожены 12 снарядов Vampire
Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением РСЗО RM-70 Vampire («Вампир»), отчитались в Минобороны.
в Telegram-канале Минобороны России.
Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 12 реактивных снарядов.
В ночь на субботу сообщалось, что российские силы ПВО сбили 16 беспилотников и 21 снаряд РСЗО RM-70 Vampire в Белгородской, Волгоградской и Курской областях.