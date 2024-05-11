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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол продолжает грезить Европой

    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.

    17 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    13 комментариев
    11 мая 2024, 07:24 • Новости дня

    Российские силы ПВО сбили 21 снаряд РСЗО и 16 БПЛА за ночь

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО за ночь сбили 21 снаряд реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» и 16 беспилотных летательных аппаратов в Белгородской, Курской и Волгоградской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

    «Дежурными средствами ПВО был уничтожен 21 реактивный снаряд и 9 БПЛА над территорией Белгородской области, 7 БПЛА перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Волгоградской областей», – передает ТАСС сообщение ведомства.

    В Минобороны отметили, что были пресечены попытки киевского режима совершить атаки по территории Российской Федерации.

    Ранее сообщалось, что ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько целей.

    В поселке Дубовое в шести частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. В селе Таврово осколками посечены кровли двух частных жилых домов.



    10 мая 2024, 07:54 • Новости дня
    В Польше нашли могилу ставшего наемником на Украине актера

    В Польше нашли могилу актера Януша Шереметы, ставшего наемником и погибшего на Украине

    В Польше нашли могилу ставшего наемником на Украине актера
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Могила польского наемника Януша Шереметы, погибшего на Украине, найдена на небольшом приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства.

    Шеремета, мечтавший об актерской карьере, был ликвидирован под Артемовском (Бахмут) в декабре 2022 года, сообщает корреспондент РИА «Новости», который обнаружил захоронение.

    Отмечается, что на черной могильной плите выгравирована фотография Шереметы в военной форме и надпись: «Погиб во время войны на Украине 4 декабря 2022 года. Ему был 41 год».

    Шеремета родился недалеко от границы с Украиной. В 21 год он переехал в Великобританию, но спустя десять лет вернулся на Украину, где увлекся казачьей культурой и даже выступал в казачьем уличном театре под псевдонимом «Казак».

    В 2017 году Шеремета вновь уехал в Великобританию, чтобы учиться в школе актерского мастерства. Он снялся в нескольких короткометражных фильмах и рекламных проектах, но большой карьеры не сделал.

    В начале 2022 года Шеремета вступил в «интернациональный легион» Украины и отправился воевать. В июле он давал интервью польскому телеканалу Polsat в качестве командира взвода и рассказывал о бое с российскими силами под Харьковом, где от его группы из 12 человек осталось всего трое.

    В соцсетях Шеремета активно публиковал фото и видео с оружием, а также видеозаписи боевых действий. В одном из таких видео он запечатлел, как японский наемник добивает раненого российского военнослужащего гранатой.

    Шеремета был убит под Бахмутом гранатой с дрона.

    По данным Министерства обороны РФ, за время спецоперации на Украину прибыли 2960 наемников из Польши, 1497 из них уже уничтожены. Польские власти не препятствуют участию своих граждан в боевых действиях на Украине и не привлекают их к ответственности.

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    10 мая 2024, 22:11 • Новости дня
    Белый дом заявил, что Россия начала наступление на Харьков

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России начали наступление на Харьков, заявили в Администрация США. С таким утверждением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    «Мы ожидали начала Россией наступления на Харьков, которое, как представляется, теперь стартовало», – заявил Кирби на брифинге для журналистов, передает ТАСС

    Он добавил, что США тесно координировали свои действия с Украиной, чтобы помочь ей подготовиться к наступлению.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россию ждут «приятные изменения в политическом плане и в зоне СВО» после 9 мая.

    По его словам, нужно в ближайший месяц освободить Одессу и Харьков и заставить Владимира Зеленского подписать «все необходимые для России бумаги».

    Ранее американский бизнесмен Илон Маск назвал взятие Россией Одессы последним вопросом в конфликте.



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    10 мая 2024, 06:35 • Новости дня
    Росгвардия рассекретила документы о тактике ОУН после разгрома Гитлера

    Tекст: Денис Тельманов

    Росгвардия рассекретила архивные документы о борьбе Внутренних войск с украинскими националистами в послевоенный период.

    Материалы свидетельствуют об изменении тактики ОУН (Организации украинских националистов) после разгрома гитлеровской Германии, передает ТАСС.

    Согласно директиве 1947 года, «оуновское подполье и его банды еще зимой готовились к активации своей преступной диверсионно-террористической деятельности в весенне-летнем периоде 1947 года». В документе отмечается, что, находясь под ударами органов и войск МГБ, оуновцы принимали меры для сохранения своих кадров, не снижая темпов диверсионно-террористической деятельности.

    В связи с этим командирам стрелковых дивизий Внутренних войск МГБ было поручено изучить и обобщить тактику бандитов, а также проводить занятия по служебно-тактической и политической подготовке с офицерами и сержантами.

    Архивная справка от 1949 года сообщает, что бандиты укрывались на стыках границ административных районов Западной Украины, переодевались в форму военнослужащих Советской армии и войск МГБ, а также в женское платье. В этот период они уже не действовали открыто и скрывались по ночам, иногда переодеваясь в гражданскую одежду и вооружаясь только пистолетами.

    Документы также свидетельствуют о том, что в 1949 году оуновские бандгруппы начали менять места своего базирования, чтобы отвлечь внимание органов и войск. «Переходя в другие районы, бандиты там временно себя не проявляют, чтобы отвлечь от себя внимание органов и войск. Однако, проживая в новых местах на легальном положении, бандиты продолжают выполнять указания своего руководства», - говорится в архивных документах.

    Активная фаза ликвидации бандеровского подполья продолжалась до 1952 года, но отдельные проявления его деятельности фиксировались до начала 1960-х годов. Ситуация начала улучшаться к 1957 году, когда значительная часть бывших оуновцев отказалась от враждебной деятельности и встала на путь честного труда.


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    10 мая 2024, 05:47 • Новости дня
    Центральная группировка войск России поразила более 380 целей ВСУ за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения Центральной группировки войск Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки поразили более 380 целей противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    «В течение суток огневое поражение нанесено 380 выявленным целям противника, в том числе 16 опорным пунктам, около 90 позициям полевой артиллерии», – цитирует Савчука ТАСС.

    Он уточнил, что российским войскам удалось улучшить тактическое положение и нанести поражение формированиям ВСУ в районах нескольких населенных пунктов. Кроме того, были отражены десаять контратак штурмовых групп ВСУ.

    По данным пресс-центра группировки «Центр», за сутки ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и гаубицы, включая американские М777 и М109 Paladin. Силами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer и два беспилотника.

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    10 мая 2024, 05:28 • Новости дня
    Российские десантники сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны России сообщило, что расчеты разведывательных беспилотников Zala гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) обнаружили и помогли артиллерии уничтожить пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра, а также украинские лодки, пытавшиеся переплыть реку.

    Согласно сообщению ведомства, инцидент произошел в Херсонской области. Десантники с помощью беспилотников Zala выявили плавсредства ВСУ, которые пытались форсировать Днепр, а также пехоту, укрывшуюся в развалинах домов на противоположном берегу.

    Полученные координаты были переданы артиллеристам, которые нанесли удар по позициям ВСУ, уничтожив лодки и пехоту противника, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что расчет зенитной установки ЗУ-23-2 группировки войск «Днепр» уничтожил ударный беспилотник ВСУ Warmate польского производства в небе над Херсонской областью.

    Дрон собирался атаковать позиции ВС России, но десантникам удалось его обезвредить.

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    10 мая 2024, 00:55 • Новости дня
    Большую часть Бундесвера решили передать под командование НАТО

    Минобороны Германии объявило о переводе большей части немецких военных под командование НАТО в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что к следующему году большая часть военнослужащих Бундесвера будет передана под командование НАТО, при этом около 35 тысяч из них будут иметь два высших уровня готовности.

    «Безопасность наших союзников – это наша безопасность. Поэтому к следующему году большая часть военных Бундесвера будет передана под командование НАТО, и примерно 35 тысяч из них будут иметь два высших уровня готовности», – сказал Писториус, выступая с программной речью в Университете Джонса Хопкинса в США, передает ТАСС. 

    Министр подчеркнул, что Германия уделяет особое внимание защите своих союзников на восточном фланге НАТО и направляет значительные ресурсы на обеспечение безопасности в регионе. В частности, Германия разместила в Литве на постоянной основе бригаду своих вооруженных сил.

    «Вместе с нашими союзниками мы посылаем четкий сигнал (президенту России Владимиру) Путину: если какой-нибудь российский солдат ступит на территорию союзников, мы будем защищать каждый ее дюйм», – заявил глава Минобороны ФРГ.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что порядка 35 тысяч военнослужащих ФРГ готовы оперативно оказать поддержку союзникам в случае чрезвычайной ситуации.

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    10 мая 2024, 07:59 • Новости дня
    В Калужской области беспилотник упал на нефтяной завод

    На нефтеперерабатывающем заводе в Калужской области произошел пожар из-за падения беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ООО «Первый завод» в Калужской области произошло возгорание из-за падения беспилотника.

    На территории завода горят три емкости с дизельным топливом и одна с мазутом, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

    Пострадавших в результате инцидента нет.

    Отмечается, что объем емкостей составляет 50 кубометров, они заполнены не полностью.

    Причины падения беспилотника и другие подробности происшествия выясняются.

    Ранее сообщалось, что в Курской области с помощью РЭБ перехвачен украинский беспилотник, который взорвался на земле.

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    10 мая 2024, 02:13 • Новости дня
    Российская военная полиция блокировала колонну коалиции США в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделение военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации блокировало колонну «международной антитеррористической коалиции» во главе с США в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.

    «В дальнейшем колонна «коалиции»... в составе шести БМП «Бредли» и двух пикапов... развернулась и убыла обратном направлении», – сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов, передает ТАСС

    Он также добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации были зафиксированы два обстрела сирийских правительственных войск со стороны запрещенной в России террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра».

    Ранее сообщалось, что Россия нанесла удар в Африке по военному престижу США. Американские военные покидают Нигер, их там заменят россияне.

    Контингенты двух стран пересеклись на авиабазе США в Ниамее. Прибытие россиян произошло на фоне решения властей Нигера о выводе американского контингента, находившегося в стране с 2018 года.

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    8 мая 2024, 13:43 • Новости дня
    ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-35С
    ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-35С
    @ t.me/uac_ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России партию многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Самолеты, произведенные на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина, успешно прошли цикл испытаний и перелет к месту базирования.

    Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что комсомольский завод вышел на ритмичное производство Су-35С в рамках программы нынешнего года. Это уже вторая партия боевых машин, отправленная ВКС России. Предприятие в срок выполняет свои обязательства по поставкам новой авиатехники и работает над созданием новых партий истребителей Су-35 и Су-57, приводятся его слова в Telegram-канале ОАК.

    Слюсарь также подчеркнул, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, которому в этом году исполняется 90 лет, является одним из самых передовых предприятий ОАК. Произошло это, по его словам, благодаря внедрению передовых технологий, освоению новых типов техники и развитию компетенций завод обладает хорошо оснащенной производственной базой, эффективными технологическими процессами и высоким уровнем производственной культуры. Это позволяет создавать отличные самолеты для российской армии, внося свой вклад в общую победу, как делали авиастроители в годы Великой Отечественной войны, подчеркнул он.

    В апреле Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщил, что изготовил и передал Минобороны первую в этом году партию многофункциональных истребителей Су-35С.

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    10 мая 2024, 02:58 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО Минобороны сбили в городском округе Подольск Московской области беспилотник, летевший на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет», – написал Собянин в своем Telegram-канале, добавив, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

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    10 мая 2024, 02:51 • Новости дня
    ПВО сбила над Брянской областью три украинских беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Трубчевским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    «Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Минобороны», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.

    В данный момент на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

    Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила 15 реактивных снарядов РСЗО «Вампир» и шесть беспилотников над Белгородской областью.


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    11 мая 2024, 03:15 • Новости дня
    МИД: Украина атакует российские регионы британским оружием

    МИД России: Поставляемое Британией оружие применяется ВСУ для атак на российские регионы

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют поставляемое Великобританией вооружение для атак на российские регионы. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

    «Поставляемое британское вооружение активно применяется ВСУ в ходе террористических атак на гражданскую инфраструктуру и мирное население Донбасса, а также других российских регионов», – сказал Беляев в интервью ТАСС.

    По словам дипломата, Лондон является одним из главных поставщиков вооружений киевскому режиму и активно продвигает поставки оружия Украине другими странами. Беляев отметил, что с 2022 года Великобритания выделила на военные нужды Украины около 7,1 млрд фунтов стерлингов.

    Дипломат также обратил внимание, что выделение нового пакета военной помощи Киеву на 500 млн фунтов стерлингов связано с попыткой Лондона продемонстрировать свои лидерские амбиции в НАТО и Европе.

    Беляев считает, что британские консерваторы используют военную поддержку Украины в своих политических интересах, чтобы удержать власть на грядущих выборах в парламент. Он также выразил мнение, что главным выгодоприобретателем от поставок оружия Киеву является британский военно-промышленный комплекс.

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    10 мая 2024, 00:44 • Новости дня
    ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР: один человек погиб, двое ранены

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР).

    По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в результате обстрелов погиб один мирный житель, еще двое получили ранения, передает ТАСС.

    Повреждения получили 24 жилых дома и 10 автомобилей.

    Отмечается, что всего было выпущено 64 различных боеприпасов.


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    9 мая 2024, 12:56 • Новости дня
    Путин: 810-я отдельная гвардейская бригада морпехов ЧФ будет преобразована в дивизию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В дивизию преобразуют 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Черноморского флота, заявил президент Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в СВО.

    Президент заявил, что обсуждал вопрос о преобразовании бригады в дивизию с главой Минобороны Сергеем Шойгу, передает ТАСС.

    «Ну и соответствующим [необходимо] образом выстроить все органы управления. Так и сделаем. Я знаю о вашей бригаде, она постоянно на слуху. Спасибо вам за вашу боевую работу и самые наилучшие пожелания всем бойцам и офицерам», – ответил он командиру бригады генерал-майору Олегу Власову.

    Власов отметил, что в бригаду включили 19 новых боевых подразделений, ее численность составляет 11 тыс. 365 человек, но оргштатные мероприятия управления бригадой не коснулись.

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    10 мая 2024, 07:42 • Новости дня
    ПВО России уничтожили пять украинских беспилотников над тремя областями

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО России за ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Московской, Брянской и Белгородской областями, сообщило Министерство обороны.

    «Пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА по объектам на территории России», – говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС

    По данным Минобороны, дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотников: три над территорией Брянской области, один над территорией Московской и еще один над Белгородской областью.

    Ранее сообщалось, что в Кореневском районе Курской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был перехвачен украинский беспилотник самолетного типа. Аппарат взорвался на земле.

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