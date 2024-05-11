Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.17 комментариев
Российские силы ПВО сбили 21 снаряд РСЗО и 16 БПЛА за ночь
Российские силы ПВО за ночь сбили 21 снаряд реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» и 16 беспилотных летательных аппаратов в Белгородской, Курской и Волгоградской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО был уничтожен 21 реактивный снаряд и 9 БПЛА над территорией Белгородской области, 7 БПЛА перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Волгоградской областей», – передает ТАСС сообщение ведомства.
В Минобороны отметили, что были пресечены попытки киевского режима совершить атаки по территории Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько целей.
В поселке Дубовое в шести частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. В селе Таврово осколками посечены кровли двух частных жилых домов.