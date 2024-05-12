Ракетная опасность объявлена в Белгородской области

Tекст: Антон Антонов

Гладков сообщил в Telegram о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Он призвал жителей перейти в помещения без окон, а тех, кто оказался на улице – «спуститься в укрытие или иное безопасное место».

В МЧС со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщили о ракетной опасности в городе Валуйки.

Напомним, в Курской и Воронежской областях была объявлена опасность атаки беспилотников.