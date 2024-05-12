11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
Ракетная опасность объявлена в Белгородской области
В Белгороде и Белгородском районе, а также в Валуйском городском округе объявлена ракетная опасность, сообщили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и главк МЧС по региону.
Гладков сообщил в Telegram о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Он призвал жителей перейти в помещения без окон, а тех, кто оказался на улице – «спуститься в укрытие или иное безопасное место».
В МЧС со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщили о ракетной опасности в городе Валуйки.
Напомним, в Курской и Воронежской областях была объявлена опасность атаки беспилотников.