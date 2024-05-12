Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области

Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?2 комментария
Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?2 комментария
11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Проведение референдума стало торжеством духа людей региона.4 комментария
Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС не уйдет.35 комментариев
Алаудинов: ВСУ потеряли в ходе СВО почти 700 тыс. человек
В видеозаписи, опубликованной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в его Telegram-канале, обнародовано общение Апты Алаудинова с пленным украинским солдатом. Командир «Ахмата» говорит в видео, что те из ВСУ, кто не успел сдаться в плен – погибают.
Пленный Владимир Игнатенко рассказал Алаудинову, что был мобилизован несмотря на то, что у него на иждивении находилась мать-инвалид.
«Жизни этого простого украинского парня ничего не угрожает. Он имеет все шансы продолжить заботу о своей больной матери», – отметил генерал.
По словам Алаудинова, украинцы не враги россиянам, и в России не хотят, чтобы Украина продолжала нести такие «потери, которые уже приближаются к безвозвратным около 700 тыс. человек».
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала СВО.
На Западе признали продвижение ВС России в Харьковской области одним из крупнейших наступлений
По его словам, длительная задержка в предоставлении доппомощи Украине побудила российские силы к рывку, чтобы воспользоваться удобным моментом, передает РИА «Новости».
Шутто добавил, что главной целью наступления в этой области будет создание буферной зоны, о которой российское руководство уже говорило.
В субботу Минобороны официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Запад встревожило открытие Россией нового фронта в ходе СВО.
Также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты 46 украинских беспилотников, американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, восемь французских управляемых авиационных бомб Hammer, 43 снаряда РСЗО HIMARS производства США, Vampire чешского производства и «Ольха».
С начала спецоперации уничтожены 594 самолета, 270 вертолетов, 23 951 беспилотник, 515 ЗРК, 15 981 танк и других бронемашин, 1286 машин РСЗО, 9494 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 600 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Песков: Европейцы сознательно нагнетают напряженность из-за опасности обвала ситуации для Киева
Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале комментарий Пескова, который назвал провокационные заявления западных политиков «сознательным нагнетанием напряженности». По его словам, европейцы видят, что ситуация чревата для украинцев полным обвалом, и экзальтируют ее, передает ТАСС.
Ранее итальянская газета IL Fatto Quotidiano писала, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, высказывая воинственные предложения, предлагают пересечь «красные линии» в отношениях с Россией, что очень опасно.
Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что высказывания западных политиков о том, что страны Запада могли бы отправить военных на Украину, можно расценивать как эскалацию.
Украинский генерал Кривонос назвал проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при обороне Харькова
По его словам, не получится обеспечить нормальную логистику, также проблема кроется в степени готовности оборонять Харьков, передает РИА «Новости».
По мнению Кривоноса, с военной и экономической точки зрения брать крупный город в кольцо будет выгоднее, чем штурмовать его в лоб.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российские войска открыли новый фронт в ходе СВО.
Так, видеозапись того, как Т-90М «Прорыв» выдержал два попадания FPV-дронов ВСУ и продолжил двигаться по своему курсу, разместил в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев.
Авторы Telegram-канал «Выпускайте Кракена!» заметили, что, несмотря на попадание сразу двух БПЛА, боевая машина продолжила выполнять боевую задачу.
Как прокомментировал в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, Т-90М держит удар лучше «Абрамса» и «Леопарда».
Также на видеозапись отреагировали авторы Telegram-канала «Сварщики», подчеркнув, что российский Т-90М «даже не почухался».
Кроме того, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале заметил, что ВСУ безуспешно атакуют российский танк.
Ганчев заявил, что ВСУ не могут не отступать на Харьковском направлении под натиском ВС России
«Мы, конечно, поддерживаем наших ребят и верим в скорейшее освобождение всей области», – передает ТАСС его слова.
Также Ганчев заявил, что жители, проживающие в зоне активных боевых действий в Харьковской области, должны оставаться в укрытиях.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российские войска открыли новый фронт в ходе СВО – началось проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями.
Также Украина хочет добиться максимальной поддержки стран, которые будут присутствовать, передает ТАСС.
Еще одной целью – обсудить, как можно вернуться к соблюдению международного права. Подоляк напомнил, что прямые переговоры с Россией в принципе невозможны.
Ранее в МИД Швейцарии заявили, что саммит по Украине не нарушает нейтралитет страны.
Военкоры: На технике ВС России обнаружили обладающий поражающим свойством «волшебный» знак
По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», нанесенный знак похож на «руну Гунгнира», так называемые не знающие промаха «копья германо-скандинавского бога Одина, пишет «Вечерняя Москва».
Согласно скандинавской мифологии, копья Одина пробивают самые толстые доспехи и поражает любую цель.
Ранее подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.
МИД России: Поставляемое Британией оружие применяется ВСУ для атак на российские регионы
«Поставляемое британское вооружение активно применяется ВСУ в ходе террористических атак на гражданскую инфраструктуру и мирное население Донбасса, а также других российских регионов», – сказал Беляев в интервью ТАСС.
По словам дипломата, Лондон является одним из главных поставщиков вооружений киевскому режиму и активно продвигает поставки оружия Украине другими странами. Беляев отметил, что с 2022 года Великобритания выделила на военные нужды Украины около 7,1 млрд фунтов стерлингов.
Дипломат также обратил внимание, что выделение нового пакета военной помощи Киеву на 500 млн фунтов стерлингов связано с попыткой Лондона продемонстрировать свои лидерские амбиции в НАТО и Европе.
Беляев считает, что британские консерваторы используют военную поддержку Украины в своих политических интересах, чтобы удержать власть на грядущих выборах в парламент. Он также выразил мнение, что главным выгодоприобретателем от поставок оружия Киеву является британский военно-промышленный комплекс.
Пентагон сообщил об одобрении Госдепом экстренной продажи Киеву трех систем HIMARS
Отмечается, что одобрена экстренная иностранная военная продажа Киеву систем HIMARS и сопутствующих элементов логистики и программы, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Пентагон решил закупить ракеты GMLRS на 332 млн долларов.
Экс-полковник СБУ Стариков рассказал о неуязвимости «танков-мангалов» ВС России для беспилотников ВСУ
По его словам, так называемый танк-мангал оказался неуязвимым для основного оружия поля боя – FPV-дронов, передает РИА «Новости».
Также Стариков отметил парадоксальность того, что танки с подобной дополнительной броней показывают такую эффективность на передовой.
Он добавил, что «танки-мангалы» стали настоящим кошмаром для украинских военных.
Ранее бригада украинских вооруженных сил отказалась выполнять поручение США о доставке танков Abrams с передовой из-за их излишней «уязвимости».
BI: Украина использует иностранных наемников для «самопожертвования»
Бывший иностранный наемник, участвовавший в боях в зоне СВО, рассказал, что его подразделение было небольшой преградой для русских, потому что они могли их сдерживать всего час, передает РИА «Новости».
По его словам, подразделение наемников не было подготовлено к условиям боев в зоне СВО и погибло от атак беспилотников.
Ранее руководитель российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что для усиления ВСУ на Купянском направлении поступило много наемников, включая франкоговорящих и говорящих на польском.
Они нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины около Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного Харьковской области.
Потери противника за сутки составили до 170 военнослужащих, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, уничтожены боевая машина РСЗО Vampire производства Чехии, 155-мм французская самоходная артиллерийская установка Caesar, 155-мм самоходная артустановка «Богдана», четыре 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и две самоходные огневые установки ЗРК «Бук».
В плен были взяты 34 украинских военнослужащих, отчитались в Минобороны.
По данным издания, черновик проекта, включающий политическую, военную и экономическую помощь Украине, вынесен на обсуждение с Киевом, передает РИА «Новости».
При этом в проекте указано, что прямое участие военных ЕС на стороне ВСУ в конфликте против России исключается.
Также в тексте указано, что гарантии будут действовать до тех пор, пока страна не станет членом ЕС и НАТО.
Известно, что ЕС намерен предоставить эти гарантии не позднее начала июля.
Политолог Александр Рар рассказал газете ВЗГЛЯД, что НАТО осознают последствия введения войск альянса в зону боевых действий между Украиной и Россией.