В Курской области погиб мужчина после атаки дрона ВСУ

ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

Минобороны: ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

Tекст: Вера Басилая

Поражен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ. Кроме того, средствами ПВО сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожены три ракеты ATACMS, 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» и JDAM, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, «Ураган» и «Vampire», а также 163 беспилотника, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

Также в Минобороны сообщили, что за неделю сдались в плен 13 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения СВО уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23905 беспилотников, 512 ЗРК, 15964 танка и других боевых бронированных машин, 1282 боевые машины РСЗО, 9437 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21570 единиц специальной военной автомобильной техники.