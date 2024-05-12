11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области
В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.
Гусев в Telegram подчеркнул, что силы ПВО готовы отразить атаку, жителям следует сохранять спокойствие.
Напомним, опасность атаки беспилотников также была объявлена в Курской области.