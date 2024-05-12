Убегавший от полиции взорвал гранату под Киевом

Украинский полицейский пострадал в результате взрыва гранаты при попытке задержать мужчину в Броварах

Tекст: Антон Антонов

Сапожко сообщил, что «пострадали два человека, один из них сотрудник полиции», передает РИА «Новости».

В полиции позднее сообщили, что «ранения получили полицейский и сам правонарушитель», передает ТАСС.

Сотрудники прибыли на место после вызова относительно «хулиганских действий». Увидев их, мужчина попытался сбежать и бросил гранату. Он задержан. Ему инкриминируют посягательство на жизнь полицейского и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

В Сети была опубликована видеозапись с места инцидента: мужчине в форме оказывают помощь, ко второму пострадавшему, который лежит в луже крови, никто не подходит, медпомощь не оказывается.

В апреле украинские военные застрелили полицейского в Винницкой области при перевозке гранат.