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Убегавший от полиции взорвал гранату под Киевом
Украинский полицейский пострадал в результате взрыва гранаты при попытке задержать мужчину в Броварах
В Броварах Киевской области Украины мужчина, убегая от полиции, бросил в правоохранителя гранату, сообщили полиция и мэр города Игорь Сапожко.
Сапожко сообщил, что «пострадали два человека, один из них сотрудник полиции», передает РИА «Новости».
В полиции позднее сообщили, что «ранения получили полицейский и сам правонарушитель», передает ТАСС.
Сотрудники прибыли на место после вызова относительно «хулиганских действий». Увидев их, мужчина попытался сбежать и бросил гранату. Он задержан. Ему инкриминируют посягательство на жизнь полицейского и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».
В Сети была опубликована видеозапись с места инцидента: мужчине в форме оказывают помощь, ко второму пострадавшему, который лежит в луже крови, никто не подходит, медпомощь не оказывается.
В апреле украинские военные застрелили полицейского в Винницкой области при перевозке гранат.