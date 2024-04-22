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Украинские военные застрелили полицейского в Винницкой области при перевозке гранат
Застреливших полицейского под Винницей солдат ВСУ задержали в Одесской области Украины
В Одесской области Украины задержаны украинские военные, которые под Винницей убили полицейского, решившего досмотреть их машину, когда солдаты ВСУ перевозили груз боевых гранат, сообщила пресс-секретарь полиции Елена Бережная.
Сообщается, что военные – отец и сын – собирались «сбежать», а на полицейских напали, так как «перевозили боевые гранаты», в чем «признались во время задержания». После убийства полицейского они прятались в заброшенном здании в Одесской области, собираясь позднее уехать с Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, сообщалось, что отец и сын служат в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. В Винницкой области Украины правоохранители попросили мужчин открыть ящики, которые были в багажнике их машины, но военные напали на полицейских.