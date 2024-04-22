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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как приблизит победу новая группировка войск «Север»

    В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование или предвестник очень плохих новостей для противника?

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хотят ли европейцы войны с Россией

    Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

    19 комментариев
    22 апреля 2024, 02:19 • Новости дня

    Украинские военные застрелили полицейского в Винницкой области при перевозке гранат

    Застреливших полицейского под Винницей солдат ВСУ задержали в Одесской области Украины

    Украинские военные застрелили полицейского в Винницкой области при перевозке гранат
    @ Национальная полиция Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины задержаны украинские военные, которые под Винницей убили полицейского, решившего досмотреть их машину, когда солдаты ВСУ перевозили груз боевых гранат, сообщила пресс-секретарь полиции Елена Бережная.

    Сообщается, что военные – отец и сын – собирались «сбежать», а на полицейских напали, так как «перевозили боевые гранаты», в чем «признались во время задержания». После убийства полицейского они прятались в заброшенном здании в Одесской области, собираясь позднее уехать с Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, сообщалось, что отец и сын служат в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. В Винницкой области Украины правоохранители попросили мужчин открыть ящики, которые были в багажнике их машины, но военные напали на полицейских.

    21 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Бойцы группировки «Центр» эвакуировали трофейный танк Leopard 2
    Бойцы группировки «Центр» эвакуировали трофейный танк Leopard 2
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Бойцам группировки «Центр» удалось успешно эвакуировать танк Leopard 2 из зоны боевых действий, сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

    В своем Telegram-канале он опубликовал кадры эвакуации, а также рассказал, что специалисты группировки тщательно спланировали и провели эту операцию.

    По словам Соловьева, чтобы сдвинуть с места немецкий танк, эвакуационной команде пришлось подорвать его гусеницы.

    Ранее военнослужащие первой отдельной гвардейской мотострелковой бригады первого армейского корпуса эвакуировали с линии боевого соприкосновения в населенном пункте Северное на Авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder.

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    21 апреля 2024, 13:40 • Новости дня
    Пентагон пообещал доставить боеприпасы Киеву за несколько дней

    Пентагон: США смогут поставить ВСУ боеприпасы из Германии за пару дней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США после подписания законопроекта о военной помощи смогут доставить ВСУ боеприпасы со складов в Германии в короткий срок, передает New York Times слова представителя Пентагона генерала Патрика Райдера.

    По словам Райдера, у США надежная логистика, поэтому снаряды могут быть доставлены в течение нескольких дней, передает РИА «Новости».

    Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила закон об оказании военной помощи Израилю, Украине и Тайваню.

    Напомним, как сообщил дипломатический источник в Брюсселе, принятие на Украине жесткого закона о мобилизации для восполнения потерь ВСУ было условием для новых поставок оружия Киеву странами НАТО.

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    21 апреля 2024, 14:47 • Новости дня
    В районе припортовой инфраструктуры в Одессе прогремел взрыв
    В районе припортовой инфраструктуры в Одессе прогремел взрыв
    @ State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв прогремел в Одессе, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

    По его словам, взрыв произошел в районе припортовой инфраструктуры, передает ТАСС.

    По данным издания «Супильне», взрыв прогремел через минуту после объявления в городе воздушной тревоги.

    Ранее в Одессе и в районе Черноморска также прогремели взрывы.

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    21 апреля 2024, 11:10 • Новости дня
    Стало известно условие для новых поставок оружия НАТО Киеву

    Источник: Условием для новых поставок оружия НАТО Киеву был закон о мобилизации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Принятие на Украине жесткого закона о мобилизации для восполнения потерь ВСУ было условием для новых поставок оружия Киеву странами НАТО, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

    Как сообщил источник ТАСС, принятие на Украине закона о мобилизации было условием для поставок оружия со стороны стран НАТО, поскольку они имеют смысл только при наличии значительного числа военных, которые могут его использовать, для чего необходим активный призыв новых солдат.

    Ранее палата представителей США одобрила закон об оказании военной помощи Израилю, Украине и Тайваню.

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    21 апреля 2024, 20:42 • Новости дня
    В Харькове прогремел взрыв

    Tекст: Ольга Иванова

    В Харькове прогремел взрыв, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

    По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 20.15 по мск объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Официальной информации о характере взрыва и его последствиях пока не поступало.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их власти пока не собираются. Он назвал ситуацию в Харькове спокойной. По его словам, «волны оттока» населения не наблюдается (хотя местные риелторы еще в феврале сообщали обратное). Чиновник заверил, что «никакой паники в городе нет».

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    21 апреля 2024, 18:54 • Новости дня
    В Сенате США заявили о возможной передаче Киеву ракет ATACMS на следующей неделе

    Сенатор допустил возобновление военных поставок США Украине до конца следующей недели

    Tекст: Ольга Иванова

    США могут возобновить военные поставки Украине, включая ракеты ATACMS, уже к концу следующей недели, заявил глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер.

    Он предположил, что сенаторы во вторник-среду утвердят и представят на подпись президенту США Джо Байдену законопроект о выделении Киеву 61 млрд долларов, сообщает РИА «Новости».

    Сенатор подтвердил, что поставки будут включать средства дальнего огневого поражения, в том числе ракеты ATACMS.

    Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил 95 млрд долларов, из которых 60 млрд долларов предназначены для Украины.

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    21 апреля 2024, 16:59 • Новости дня
    Еврокомиссар назвал неизвестной дату поставок нового оружия ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в эфире французского телеканала LCI не смог сообщить, когда именно ВСУ получат новое вооружение.

    По его словам, назвать точную дату крайне сложно. Он сообщил, что комиссия постоянно находится в контакте со странами-членами ЕС и украинскими властями, передает РИА «Новости».

    Напомним, Еврокомиссия предложила направлять 90% доходов от заблокированных российских активов на закупку вооружений для Украины, а 10% – в бюджет ЕС для поддержки украинского ВПК. Первые перечисления могут начаться уже в июле. Главы государств и правительств стран ЕС считают, что предложения Еврокомиссии по использованию прибыли от замороженных активов России для Украины необходимо оперативно одобрить.

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    21 апреля 2024, 14:50 • Новости дня
    На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине в 14:38 по местному времени (совпадает с мск) объявлена воздушная тревога в четырех областях, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

    Отмечается, что воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, передает ТАСС.

    Накануне в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели несколько мощных взрывов.

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    21 апреля 2024, 09:40 • Новости дня
    Володин: США заставляют Украину воевать до последнего украинца

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США решением о выделении новой военной помощи Украине заставляют эту страну воевать до последнего украинца, заявил редседатель Госдумы Вячеслав Володин.

    По его словам, таким решением США заставляют Киев воевать до последнего украинца, окончательно похоронить экономику и лишить ее будущего, но это не изменит ситуацию на поле боя это не изменит и киевский режим потерпит поражение, передает ТАСС.

    Володин отметил, что президент США Джо Байден не скрывает, что деньги получат прежде всего американские компании, а те средства, которые дойдут до Киева, придется возвращать. Председатель Госдумы подчеркнул, что это «долговая кабала, из которой не выбраться».

    Ранее палата представителей США одобрила закон об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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    21 апреля 2024, 10:44 • Новости дня
    На Украине пожаловались на отсутствие оборудования для стабилизации энергоснабжения

    Мэр Харькова: На Украине нет оборудования для стабилизации энергоснабжения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Графики отключения электричества в Харьковской области не выдерживаются из-за перегрузки энергосистемы, а для стабилизации ситуации нужно оборудование, которого в стране нет, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

    По его словам, графики, которые были составлены облэнерго совместно с «Укрэнерго», потому что есть наблюдается перегрузка энергетической системы, передает ТАСС.

    Терехов добавил, что для подготовки к новому отопительному сезону Харькову нужно оборудование, которое не делают на Украине.

    Ранее издание «Страна» сообщало, что жители Харькова, где из-за проблем с энергоснабжением часто отключают электричество, массово переезжают в Днепр.

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    21 апреля 2024, 14:31 • Новости дня
    На Украине предложили принять закон о введении военной подготовки в школах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины рекомендовал парламенту принять за основу законопроект о введении начальной общевойсковой подготовки в средних учебных заведениях.

    Как пишет «Судебно-юридическая газета», члены комитета поддержали законопроект, считая, что его принятие будет способствовать «совершенствованию военной подготовки и военно-патриотического воспитания» молодежи, передает ТАСС.

    Новый предмет «Защита Украины» будет введен в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования. Программы курса будут разработаны и утверждены министерством образования Украины по согласованию с министерством обороны.

    Напомним, закон об ужесточении правил мобилизации на Украине подписал президент Владимир Зеленский 16 апреля.

    Ранее Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации. Законопроект вызвал большой резонанс и был встречен с критикой со стороны общества. Газета ВЗГЛЯД писала, что мобилизация на Украине приобретает людоедский характер.

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    21 апреля 2024, 22:56 • Новости дня
    НАТО заверило в отсутствии планов переброски «боевых сил» на Украину

    Генсек НАТО Столтенберг заверил в отсутствии у альянса планов направлять «боевые силы» на Украину

    НАТО заверило в отсутствии планов переброски «боевых сил» на Украину
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине есть «люди в форме» из стран НАТО, но «боевые силы» альянса направлять туда не планируется, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Столтенберг заверил, что «планов присутствия НАТО в боевой роли» на Украине нет. Однако, отметил он, на Украине присутствуют «мужчины и женщины в форме в посольствах», эти люди «дают советы и так далее», передает РИА «Новости» со ссылкой на MSNBC

    Генсек НАТО подчеркнул, что необходимо понимать «разницу между людьми в форме, которые могут там присутствовать или присутствуют», и отправкой «боевых сил». Он заверил, что направлять «боевые силы» на Украину «не планируется».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал, что не может публично попросить западных партнеров прислать войска в страну, но не откажется от такой помощи. О возможности отправки европейских войск на Украину говорил президент Франции Эммануэль Макрон.

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    21 апреля 2024, 23:55 • Новости дня
    Власти Киева собрались закрыть две станции метро

    Власти Киева собрались закрыть станции метро «Почайна» и «Тарас Шевченко»

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с техническими неисправностями, вызванными подтоплением, планируется закрыть еще две станции метро на синей ветке, сообщил источник в Киевской городской военной администрации.

    Речь идет о станциях «Почайна» и «Тарас Шевченко», которые требуют ремонта «не из-за изношенности», а «из-за трещин и просачивания влаги», передает ТАСС со ссылкой на украинске СМИ.

    Источник признал, что «грунтовые воды, осадки, а в результате – разрушение» грозят не только указанным станциям.

    Кроме того, по его словам, «Почтовая площадь» сталкивается с высокой нагрузкой из-за автомобильного трафика, незавершенной транспортной развязки и офисных новостроек.

    Напомним, в декабре на синей ветке метро в Киеве закрыли шесть станций из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. В марте начальника КП «Киевский метрополитен» Виктора Брагинского СМИ уличили в коррупции, он написал заявление об увольнении.


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    22 апреля 2024, 00:48 • Новости дня
    Военкомат Киева подтвердил рассылки повесток умершим украинцам

    Повестки умершим в Киеве объяснили тем, что граждане не обновляют данные в военкомате

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) заявил, что рассылка повесток умершим гражданам происходит, поскольку украинцы не обновляют данные в военкомате.

    Военкомат подтвердил, что повестка на адрес умершего гражданина, о которой стало известно в Сети – «не единичный» случай, передает ТАСС.

    ТЦК винит в этом самих граждан, которые «не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно» в военкоматах.

    Украинские СМИ сообщали, что повестку прислали по адресу, где проживал умерший в 2023 году спортивный журналист Артем Франков.

    Напомним, 11 апреля Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации.

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    22 апреля 2024, 00:57 • Новости дня
    Польша временно прекратила таможенное оформление грузовиков с Украины

    Таможенная служба Украины сообщила о приостановке оформления грузовиков Польшей

    Tекст: Антон Антонов

    Польша до утра понедельника прекратила таможенное оформление грузовых автомобилей, которые везут груз с Украины, сообщила украинская таможенная служба.

    Таможенное оформление грузовиков было остановлено около 17.00 (18.00 мск). Ожидается, что оно возобновится около 07.00 (08.00 мск). Польша заявила, что причиной приостановки стали «технические неисправности». Указывается, что пустые транспортные средства оформляются штатно, передает ТАСС.

    Напомним, после того, как польские фермеры снова устроили блокаду погранпереходов на границе с Украиной, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости разблокировать границу.

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