Белоусов назвал четыре драйвера роста экономики России

Национальные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года накануне были закреплены в соответствующем указе президента России Владимира Путина. Одна из главных целей, обуславливающая экономический рост, – это развитие экономики предложения путем повышения эффективности труда, наращивания производства товаров и услуг, роста инвестиций и доходов и, как следствие, увеличения конечного спроса, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Необходимо создать условия, когда импульс роста возникает не извне, не со стороны денежного спроса. А появляется внутри самого сектора производства. Достичь этого можно за счет совершенствования структуры занятости, расширения предпринимательской активности, обеспечения роста инвестиций, повышения эффективности реального сектора и сферы услуг, увеличения производительности труда, включая автоматизацию, новые системы управления и освоения технологий искусственного интеллекта», – обозначил основные направления внедрения экономики предложения Белоусов.

В отраслевом разрезе, по его словам, локомотивами роста в структуре товаров и услуг должны стать информационные технологии и связь, культура и спорт, здравоохранение и соцуслуги, образование и научно-техническая деятельность. При этом темп роста предложения в сфере информационных технологий и связи в 2030 году нарастающим итогом к 2024 году должен превысить 130% ВВП.

«Прирост ВВП к 2030 году раскладывается на три составляющие: рост потребительских расходов, за которыми стоит рост производительности труда и реальной заработной платы – это связка, импульс, который идет со стороны предложения; инвестиции в основной капитал и нефтегазовый экспорт», – отметил Белоусов. Эти три фактора дают около 16% роста ВВП.

В числе условий роста экономики предложения Белоусов отметил четыре основных драйвера. Первое – динамика производительности труда, которая включает совокупность четырех одновременно действующих факторов роста: «бережливое производство», цифровизацию бизнес-процессов, автоматизацию производственно-технологических процессов и квалифицированные кадры.

Второе – рост инвестиций. Потребуется изменение структуры источника финансирования инвестиций на протяжении всего периода. «Если сегодня эта структура носит 24% привлеченных средств, около 20% бюджетных и 56% собственных средств, то к 2030 году величина привлечения заемных средств будет расширена на 4% и составит около 30%», – отметил Белоусов.

Третье – рост несырьевого неэнергетического экспорта. За счет нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», инициатив ВЭБ.РФ и АО «РЭЦ», а также дорожных карт развития транспортно-логистических коридоров темпы роста несырьевого неэнергетического экспорта с государственной поддержкой в реальном выражении к 2030 году увеличатся более чем в 1,5 раза.

Четвертое – формирование транспортно-логистических коридоров для российских грузов, пропускная и провозная способность которых в рамках целевого сценария к 2030 году превысит 1,4 млрд тонн, подытожил Белоусов.

По словам и.о. министра экономического развития России Максима Решетникова, ценностными ориентирами в работе правительства по развитию экономики предложения является качество ключевых ее институтов: частной собственности, свободы ценообразования и конкуренции. «На этих трех постулатах мы будем строить и развивать экономику в ближайшие годы», – подчеркнул глава Минэкономразвития России.

Он, в частности, отметил, что к развитию института собственности необходимо активнее привлекать бизнес, продавать ему те активы, которые не являются критически значимыми для национальных интересов и могут эффективнее управляться частным сектором. В условиях санкций и ограничений активно происходит защита интересов отечественных производителей. При чем поддерживается и принцип конкуренции внутри страны через поиск новых партнеров дружественных государств, расширения зон свободной торговли, роста инвестиций и развития кооперации. В секторе частного капитала формируется благоприятный инвестклимат, выгодные и предсказуемые условия для инвесторов.

«Меняется структура инвестиций, проекты становятся сложнее и технологичнее. Главное – поддержать темпы, не дать «разогнаться» вызовам и ограничениям. Для этого используются инструменты хеджирования процентных рисков, предоставления стабильных условий», – акцентировал Решетников, добавив, что экономика предложения - это экономика практических решений.

