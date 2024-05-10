Путин собирает команду под решение сложных задач

Tекст: Олег Исайченко

Президент России Владимир Путин утвердил Михаила Мишустина на пост председателя правительства. В указе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что назначение произошло согласно п. «а» ст. 83 Конституции Российской Федерации.

Ранее переназначение Мишустина утвердила Госдума. По итогам голосования его поддержали 375 депутатов, 57 воздержались. Премьер поблагодарил депутатов за поддержку, обратил внимание на консолидацию общества вокруг главы государства и его курса развития, а также пообещал, что правительство приложит все усилия для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента.

Он также назвал шесть приоритетов в работе правительства на ближайшие годы. Среди них: укрепление и развитие экономики; обеспечение технологического суверенитета; цифровая трансформация; народосбережение и поддержка семей с детьми; повышение благосостояния граждан; сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры.

По словам премьера, за последние четыре года работы правительства госаппарат стал эффективнее и улучшил межведомственную координацию. Благодаря этому сформирован прочный фундамент для движения страны вперед и для достижения поставленных целей. Что касается обсуждения кандидатур вице-премьеров и министров, оно состоится 13 и 14 мая соответственно, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Переназначение Мишустина говорит о том, что правительство хорошо справилось с теми вызовами, которые возникали в последние годы, – это и коронавирус, и кризис цен на нефть, о котором многие уже забыли, но он мог серьезно ударить по бюджету; со сложностями, возникшими на первых этапах спецоперации, с санкциями», – перечислил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Спикер подчеркнул: когда «кабмин и его глава демонстрируют высокий уровень эффективности, смысла в замене нет».

Экономическая стабильность и сохранение социальных гарантий для граждан – одни из ключевых достижений правительства Мишустина, соглашается Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Теперь перед новым правительством будут стоять не менее сложные задачи. «О них президент Путин говорил в рамках послания Федеральному собранию и обозначил в майском указе. В последнем даже прописаны контрольные параметры», – продолжил спикер.

«Важно, что в приоритете стоит такая сфера, как развитие кадрового потенциала страны. Но самым сложным направлением станут вопросы демографии. Я убежден, что поставленные цели вполне можно реализовать», – указывает политолог.

«Практически все вызовы, с которыми столкнулось предыдущее правительство, имели однозначно негативные прогнозы. Однако риски удалось преодолеть. И несмотря на то, что изменения в составе правительства однозначно будут, в целом его деятельность оценена весьма положительно. Поэтому кандидатура Мишустина была предложена президентом для продолжения ранее обозначенного курса», – полагает политолог Александр Асафов.

«Что касается вызовов, то они находятся в сферах экономики и роста покупательской способности граждан, а также в демографии. Все эти задачи являются первоочередными, поскольку в майском указе зафиксированы параметры, для достижения которых, судя по всему, порой потребуется принятие революционных шагов», – подчеркнул Асафов.

«Все последние выступления Мишустина говорят о том, что он придерживается ранее определенной концептуальной матрицы. Это подтвердилось и в рамках его обращения в Госдуме», – добавил Олег Матвейчев, зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Спикер отметил, что ценностные аспекты деятельности правительства уже определены, поэтому премьер в дальнейшем сможет реализовывать те цели, которые были поставлены президентом. «Есть несколько сохраняющихся приоритетов – Россия должна добиться полного технологического, финансового и промышленного суверенитета, а также реализовать ряд программ, посвященных вопросам демографии», – объясняет парламентарий.

«Если говорить об экономике и социальной сфере, то эффективность Мишустина обусловлена его умением таргетировать инфляцию и понимаем критериев нуждаемости при работе с мерами социальной поддержки. Поэтому я уверен, что правительство будет двигаться в сторону еще большего повышения точности своей работы на этих направлениях», – рассуждает Матвейчев.

В будущем проекты правительства будут становиться все более адресными, то есть направленными на конкретных граждан, и в то же время цифровыми.

«Это необходимо для того, чтобы еще больше повысить точность принимающихся решений», – указал собеседник. На этом фоне депутат обратил внимание на кадровую политику президента Путина и его четкое понимание того, с кем он намерен решать стоящие перед страной задачи. «За последние несколько лет у нас сформировалось поколение эффективных и, в хорошем смысле, креативных чиновников. Поэтому сейчас можно говорить о том, что мы имеем одну из лучших команд в правительстве за последние десятилетия», – убежден спикер.

«Однако всегда найдется что-то, что можно улучшить. И в этом смысле, судя по всему, стоит ожидать смены какого-то числа вице-премьеров и министров. Но не думаю, что мы увидим кого-то принципиально нового. Это будут профессионалы, которые хорошо себя проявили ранее», – заключил Матвейчев.